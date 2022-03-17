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Российские оккупанты потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 17 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,війна

Российско-оккупационные войска имеют значительные проблемы с логистикой, поэтому потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести потери. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных Сил Украины. В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия.

В нарушение требований Международного гуманитарного права российские оккупанты продолжают брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн для эвакуации населения определенными и взаимосогласованными "зелеными коридорами", использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и техники, мародерство.

Враг продолжает держать Украинский город Мариуполь в осаде и перешел к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения, чем создает предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе.

С целью устрашения гражданского населения на временно занятых территориях захватчики прибегают к похищениям и задержаниям представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

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Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции".

По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировок оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса.

Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи написания рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Украинские защитники нанесли значительный урон подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Утрачено до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.

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Топ комментарии
+26
Так вся москва должна выглядеть
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17.03.2022 20:00
+8
На этой фотографии вовсе не разбомбленная улица Харькова! Это фото из Москвы - руины огромного завода ЗИЛ, который до Путина выпускал автомобили на весь СССР, а при нем пришел вот в такое состояние.
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17.03.2022 19:54
+5
Вы думаете, что на этой фотографии сгоревший российский танк в руинах? Не верьте! Это фотография развалин давно разорившегося Владимирского тракторного завода с брошенными в разворованных цехах остатками выпускавшейся когда-то тракторной продукции
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17.03.2022 19:55
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Правила форума Совет форумчан
На этой фотографии вовсе не разбомбленная улица Харькова! Это фото из Москвы - руины огромного завода ЗИЛ, который до Путина выпускал автомобили на весь СССР, а при нем пришел вот в такое состояние.
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17.03.2022 19:54 Ответить
Так вся москва должна выглядеть
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17.03.2022 20:00 Ответить
Та должна, але оці перемовини щось напрягають.
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17.03.2022 20:14 Ответить
БИТИ І ВБИВАТИ УСІХ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ П*ДАРАСІВ ПО УСІМ НАПРЯМКАМ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ кацапомордим мокшанським загарбникам...!!!
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17.03.2022 19:55 Ответить
Включно Марiуполь?
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17.03.2022 19:55 Ответить
Вы думаете, что на этой фотографии сгоревший российский танк в руинах? Не верьте! Это фотография развалин давно разорившегося Владимирского тракторного завода с брошенными в разворованных цехах остатками выпускавшейся когда-то тракторной продукции
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17.03.2022 19:55 Ответить
Там уже просто завершили спецоперацию.
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17.03.2022 21:05 Ответить
Ба! Знайомий тракторець з індексом МТЛБ.... То при союзі їх не тільки в Харкові випускали?
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17.03.2022 22:22 Ответить
Тільки в Харкові, у дев'яностих кацапи почали випуск у себе, благо машина доволі проста, ще була промисловість. А потім, коли виявилось що НАТО спорожнюється в штани лише від катання танчиків на кордоні вирішили більше не заморочуватись над їх випуском, на зберіганні і так їх повно. До речі Курганський завод який випускав БМП їх також вже не здатен випускати. Словом ***** говорячи про демілітаризацію своєму бидлу, недоговорює про те що демілітаризацію самої РФ було проведено раніше.
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18.03.2022 00:16 Ответить
Російські окупанти втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках, але Подоляк ведет переговоры о капитуляции - мединский и лавров его нахваливают
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17.03.2022 19:59 Ответить
Якщо чесно, то цей вислів про втрачення росією наступального потенціалуі шо застряла і тд. вже ми чуємо десь із тиждень, ну а що далі вчому проблемма
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17.03.2022 20:02 Ответить
Так давайте підождемо поки вони перегрупуються, чи може якось добивати потрібно, це як у боксі - боксер посилає суперника в нок-даун(не нок-аут) і жде поки він очуняється, чи може різко розпочинає його добивати до нок-аута.?!
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17.03.2022 20:13 Ответить
То поки вони рухались у нас були проблеми. Зараз вони зупинились і їх вирізає артилерія. Тут у нас серйозна перевага. Кацапи не вміють влучати.

Немає сенсу лізти на них в лоб і нести значні втрати. Їм тиждень-два залишилось
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17.03.2022 21:00 Ответить
Немає жодних новин про вирізану орду. Таке враження що на фронті омріяне кимось перемир'я
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17.03.2022 23:42 Ответить
Останніми днями ці інформації тривожать і напрягають. Схоже на генштаб напосілись єрмак, подоляк з демченком.
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17.03.2022 20:27 Ответить
Та шось таке!Знову мутки
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17.03.2022 20:36 Ответить
А що сталося? Як напосвлись? Про які мутки йде мова?
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17.03.2022 20:50 Ответить
ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва. Джерело: https://censor.net/ua/n3326196
**********
Та скільки у них там цих ігорів ніколаєвих? Тепер черга за цими старими підарами.

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17.03.2022 20:28 Ответить
ура- патриоты , а че вы не в окопах ?
нашей армии тоже надо перегрупироватся , там бк подвезти , раненых вывезти , разведку , и прочие
у нас очень сложно на донецком , но наши стоят - и выстоят , командирам на местах виднее ,
чем вам на диванах , помогите армии чем можете , хотя-бы руками
и тогда все будет УКРАИНА
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17.03.2022 20:39 Ответить
А чого куча людей в военкоматах а їх повертають назад до кращих часів???? І це так, цедійсно має місце
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17.03.2022 20:46 Ответить
Відповідь проста - в такій війні м'ясо не порібне. Потрібні військові спеціалісти в обмеженій кількості відповідно до кількості підрозділів і обладнання.

Додаткові 200-300 тис з АК нічого не змінять тільки значно збільшать втрати. В артилеристській війні це просто гарматне м'ясо.
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17.03.2022 21:06 Ответить
Оцей андрій андрій кацап я за ним давно слідкую
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17.03.2022 21:13 Ответить
Цікаво, оці номерні - класичні рос боти , чи новий гатунок згідно нових обставин?
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17.03.2022 22:34 Ответить
Номер в нике у всех кто заходит через фейсбук или гмейл.
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18.03.2022 00:05 Ответить
есть такое , ну и че , армии нужны в первую очередь специалисты и ветераны , повестки присылают с запасом , у нас (Днепр ) и тероборона , и ВС укомплектованные , остальные в резерве , повторюсь - командирам виднее
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17.03.2022 20:57 Ответить
Ох дружок ти десь комусь попадешся, тебе швидко розкусять.Це не погрози це факт, рано чи пізно ти десь спотикнешся
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17.03.2022 21:14 Ответить
А Маріуполь?
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17.03.2022 21:58 Ответить
а кому мне попадатся , все че я написал , есть на городских сайтах , зайди сам на наш городской , сегодня ракету сбили - весь город слышал , тож тайна ?
а вот че ты реально для нашей армии сделал ? и откуда ты , мил человек ?
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17.03.2022 22:04 Ответить
Орки хотят сформировать котёл от Харькова до Запорожья и отрезать нашу группировку войск на Донбассе и тем саммы склонить Украину к капитуляции. Не допустите это...
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17.03.2022 22:07 Ответить
Маріуполь бажано врятувати.
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17.03.2022 22:18 Ответить
Якщо ми добре тримаємось, то нащо ж Подоляк готує підписання Зеленським капітуляції з путінськими хотєлками?

Як можна обговорювати пропозиції "виведення російських військ з територій, зайнятих після 24.02.2022" ? ? ? - Це і є капітуляція, тобто самогубство. Тому що це поразка, а наша поразка - це наступне знищення нас.

Тільки повернення всіх окупованих територій України може дати нам мир, інакше - знову війна і нас знищать. Краще вже загинути у бою, аніж бути вбитими у російських тюрмах чи просто на вулиці в окупованій зоні. А ще краще - перемогти! І якщо для перемоги потрібно знищити 100% ворожої техніки і живої сили, то це треба зробити. І тоді нам не доведеться підписувати будь-які ганебні договори, які передбачають нашу швидку смерть, а ми зможемо тоді самі гарантувати нашу безпеку.

Будь-які чужі гарантії, чужі гарантовані гарантії, чужі твердо, залізно і юридично гарантовані гарантії і т.п. - це обман, це шлях до самознищення,
тому що ніхто нас захищати не буде пізніше з тих же самих причин, з яких ніхто не хоче робити це зараз!
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17.03.2022 22:33 Ответить
ТІЛЬКИ МИ САМІ МОЖЕМО ГАРАНТУВАТИ НАШУ БЕЗПЕКУ.

Будь-які чужі гарантії, чужі гарантовані гарантії, чужі твердо, залізно і юридично гарантовані гарантії і т.п. - ЦЕ ОБМАН, ЦЕ ШЛЯХ ДО САМОЗНИЩЕННЯ,

ТОМУ ЩО НІХТО ІНШИЙ, ОКРІМ НАС САМИХ, НАС ЗАХИЩАТИ НЕ БУДЕ ПІЗНІШЕ З ТИХ ЖЕ САМИХ ПРИЧИН, З ЯКИХ НІХТО НЕ ХОЧЕ РОБИТИ ЦЕ ЗАРАЗ!
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17.03.2022 22:36 Ответить
ЗАРАЗ Україна здає ЕКЗАМЕН НА САМОСТІЙНІСТЬ,

тому що БЕЗ САМОСТІЙНОСТІ НЕМАЄ справжньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

У цьому контексті перекладання своїх задач, своєї відповідальності на когось іншого - на якісь інші країни - це хибний шлях.

Якщо хочеш зробити якусь роботу якісно, то мусиш зробити її САМОСТІЙНО.

Так, у нас немає часу, щоб виробити достатньо зброї, в т.ч. літаків і систем ППО, тому нам необхідна допомога в цьому - поставити їх нам,

однак цими засобами "закрити небо" ми повинні САМОСТІЙНО.
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17.03.2022 22:41 Ответить
Збройні Сил України знищили чергову колону російських окупантів.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ
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18.03.2022 04:27 Ответить
тварюки.
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18.03.2022 06:33 Ответить
 
 