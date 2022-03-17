Российские оккупанты потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 17 марта
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Российско-оккупационные войска имеют значительные проблемы с логистикой, поэтому потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести потери. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных Сил Украины. В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия.
В нарушение требований Международного гуманитарного права российские оккупанты продолжают брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн для эвакуации населения определенными и взаимосогласованными "зелеными коридорами", использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и техники, мародерство.
Враг продолжает держать Украинский город Мариуполь в осаде и перешел к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения, чем создает предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе.
С целью устрашения гражданского населения на временно занятых территориях захватчики прибегают к похищениям и задержаниям представителей органов государственной власти и местного самоуправления.
Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции".
По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировок оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса.
Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи написания рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Украинские защитники нанесли значительный урон подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Утрачено до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.
Пожалуйста, подождите...
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ кацапомордим мокшанським загарбникам...!!!
Немає сенсу лізти на них в лоб і нести значні втрати. Їм тиждень-два залишилось
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Та скільки у них там цих ігорів ніколаєвих? Тепер черга за цими старими підарами.
нашей армии тоже надо перегрупироватся , там бк подвезти , раненых вывезти , разведку , и прочие
у нас очень сложно на донецком , но наши стоят - и выстоят , командирам на местах виднее ,
чем вам на диванах , помогите армии чем можете , хотя-бы руками
и тогда все будет УКРАИНА
Додаткові 200-300 тис з АК нічого не змінять тільки значно збільшать втрати. В артилеристській війні це просто гарматне м'ясо.
а вот че ты реально для нашей армии сделал ? и откуда ты , мил человек ?
Як можна обговорювати пропозиції "виведення російських військ з територій, зайнятих після 24.02.2022" ? ? ? - Це і є капітуляція, тобто самогубство. Тому що це поразка, а наша поразка - це наступне знищення нас.
Тільки повернення всіх окупованих територій України може дати нам мир, інакше - знову війна і нас знищать. Краще вже загинути у бою, аніж бути вбитими у російських тюрмах чи просто на вулиці в окупованій зоні. А ще краще - перемогти! І якщо для перемоги потрібно знищити 100% ворожої техніки і живої сили, то це треба зробити. І тоді нам не доведеться підписувати будь-які ганебні договори, які передбачають нашу швидку смерть, а ми зможемо тоді самі гарантувати нашу безпеку.
Будь-які чужі гарантії, чужі гарантовані гарантії, чужі твердо, залізно і юридично гарантовані гарантії і т.п. - це обман, це шлях до самознищення,
тому що ніхто нас захищати не буде пізніше з тих же самих причин, з яких ніхто не хоче робити це зараз!
Будь-які чужі гарантії, чужі гарантовані гарантії, чужі твердо, залізно і юридично гарантовані гарантії і т.п. - ЦЕ ОБМАН, ЦЕ ШЛЯХ ДО САМОЗНИЩЕННЯ,
ТОМУ ЩО НІХТО ІНШИЙ, ОКРІМ НАС САМИХ, НАС ЗАХИЩАТИ НЕ БУДЕ ПІЗНІШЕ З ТИХ ЖЕ САМИХ ПРИЧИН, З ЯКИХ НІХТО НЕ ХОЧЕ РОБИТИ ЦЕ ЗАРАЗ!
тому що БЕЗ САМОСТІЙНОСТІ НЕМАЄ справжньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
У цьому контексті перекладання своїх задач, своєї відповідальності на когось іншого - на якісь інші країни - це хибний шлях.
Якщо хочеш зробити якусь роботу якісно, то мусиш зробити її САМОСТІЙНО.
Так, у нас немає часу, щоб виробити достатньо зброї, в т.ч. літаків і систем ППО, тому нам необхідна допомога в цьому - поставити їх нам,
однак цими засобами "закрити небо" ми повинні САМОСТІЙНО.
https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ