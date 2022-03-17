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Китай постепенно дистанцируется от российской экономики, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін,сі,цзіньпін

Китай тихо дистанцируется от пострадавшей от санкций российской экономики.

Об этом пишет издание CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь, когда экономика России подверглась санкциям со всего мира, появляется все больше доказательств того, что готовность и способность Китая помочь своему северному соседу могут быть ограничены. Пекин отказался осудить нападение России на Украину, но хочет избежать влияния санкций, которые он неоднократно осуждал как неэффективный способ разрешения кризиса", - отмечает издание.

Хотя Китай является торговым партнером России №1, Пекин имеет другие приоритеты. Торговля между двумя странами составила всего 2% общего объема торговли Китая. Согласно статистике китайской таможни за прошлый год, у Европейского Союза и Соединенных Штатов гораздо большие доли.

В последние несколько недель, чтобы дистанцироваться от изолированной российской экономики Пекин принял ряд решений.

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С начала войны в Украине российский рубль уже потерял более 20% своей стоимости как к доллару, так и к евро. Позволяя российской валюте упасть по отношению к юаню, Пекин не оказывает Москве никаких услуг и не спасает рубль.

Также Пекин отказывает в конвертации резервов. РФ имеет 90 миллиардов долларов в юанях, но Китай не разрешил конвертировать эти деньги в доллары или евро.

В то же время Китай отказался отправлять запчасти для самолетов в Россию после отмены поставок из Европы и США.

Также Пекин заморозил инвестиции в инфраструктуру.

"Всемирный банк остановил все свои программы в России и Беларуси после вторжения в Украину... Более неожиданным, пожалуй, является решение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине сделать то же самое", - добавило издание.

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Топ комментарии
+67
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17.03.2022 20:06
+43
Да там даже КНДР уже от них открещивается. Никто с шизиками не хочет иметь дело.
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17.03.2022 20:06
+32
Владімир Владімировіч узяв Росію з ядерною бомбою і доларом по 25 рублів і мощно з розмаху у%бав іі об стіну…
Справжній вошдь і гєостратєг.
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17.03.2022 20:12
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17.03.2022 20:06 Ответить
ахахахахахаха 😂🤣🤣🤣🤣 це просто *******
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17.03.2022 20:22 Ответить
Та да... китайці ******* спосьерігати, як труп ворога пропливе... але вони ж досить гидливі... некрофілити не хотять. Замаститися дуже легко, а відмитися потім не просто.
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17.03.2022 20:32 Ответить
Китайці гидливі?Подивіться на їхні страви))
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18.03.2022 06:13 Ответить
Да там даже КНДР уже от них открещивается. Никто с шизиками не хочет иметь дело.
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17.03.2022 20:06 Ответить
Слова балалайня и экономика в одном предложении смотрятся глупо...
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17.03.2022 20:07 Ответить
********* знов всіх переграв
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17.03.2022 20:07 Ответить
Переигрун так переиграл, Европейцы реализуют все отжатое у россие , яхты,недвигу, актив... и прочее=) и что у нас получилось за 30лет, Россия поставляла Европе газ+нефть за бесплатно =))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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18.03.2022 00:31 Ответить
закрыть китайцам али експресс. и вы увидите что будет.
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17.03.2022 20:07 Ответить
Оборонка хрюссии станет, как и все машиностроение, легкпром и тд
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17.03.2022 20:09 Ответить
"оборонки" не будет. Как и РФ.
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17.03.2022 20:43 Ответить
Північна Корея ось шлях кацапа,це їх рівень тепер,сидіти за колючим дротом,останій *** без солі доїдати і погрожувати всім ядерною ржавою бомбою
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17.03.2022 20:08 Ответить
хейло воно і в Африці хейло.
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17.03.2022 20:10 Ответить
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17.03.2022 20:11 Ответить
Китайці можуть зупинити х*йла дуже швидко, - достатньо сказати два слова: "Сібірь нашь"
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17.03.2022 20:11 Ответить
даже учений достаточно
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17.03.2022 20:17 Ответить
Владімир Владімировіч узяв Росію з ядерною бомбою і доларом по 25 рублів і мощно з розмаху у%бав іі об стіну…
Справжній вошдь і гєостратєг.
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17.03.2022 20:12 Ответить
Россияне вполне это заслужили. Нация без мозгов - умирает.
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17.03.2022 20:44 Ответить
а где кольчуги?государство в состояние войны за 8 лет не произвело одну из наилучших пво а теперь побирается выклянчивает старье совдеповское ...
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17.03.2022 20:14 Ответить
Кольчуги не сбивают, а только вычисляют самолет.
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17.03.2022 20:19 Ответить
кстати, бытует мнение что пукин досихпор не вкусе что происходит, ему бояться многое докладывать, интернетом он не пользуется, смотрит только 1 канал, подборку новостей ему приносят на бумажке, потому он так харахорится в новостях когда рожи у министров очень хмурые по телемосту
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17.03.2022 20:14 Ответить
Ну учитывая ипанутость рашки, может путлер и реально нихера не знает реальное положение дел
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17.03.2022 20:23 Ответить
Пока на кол не посадят не узнает. Надеюсь. Иначе к кнопке сразу полезет.
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17.03.2022 20:46 Ответить
Учитывая ипанутость рашки ***** может и не существовать уже в живом виде. Наверное поэтому его невозможно ликвидировать. Фсьшники сидят и чешут репу как выйти из этой ситуации, ведь иностранные разведки потребуют доказательств за разблокировки счетов.
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17.03.2022 22:41 Ответить
Китай уже всё понял ... становится на сторону проигравшего ему совсем не хочется
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17.03.2022 20:17 Ответить
китай лайно, як і продукція , яку він випускає, тому Україні після перемоги ,потрібно зосередитись на ринках близького сходу і індії і не годувати китайню((((
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17.03.2022 20:22 Ответить
Індія-гірше Китаю,вони завжди в ООН голосує в унісон з кацапстаном,вічно злі індуси це притча во язицех,Китай думає,а Індія вічно за кацапстан
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17.03.2022 21:00 Ответить
Китайську продукцію купують і США, і Європа, і інші країни, і ніхто не нарікає. А в тому, що наші хитрожопі бариги купують там задешево відбраковку, яку потім своїм же громадянам перепродують втридорога - Китай не винен...
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17.03.2022 21:56 Ответить
ти по ходу непритомний, раз не розумієш, що мій меседж заключається в тому, щоб не експортувати сільськогосподарську продукцію китайозам і відповідно не годувати це лайно, а переорієнтовувати на інші ринки. А китайська продукція гівно ,чи то в штатах ,чи то в Україні, не раз переконувався, в тому!
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17.03.2022 22:03 Ответить
На жаль, гівно зараз вся продукція, навіть найвідоміших брендів. Ця тенденція вже пару десятиліть, і чим далі, тим гірше. Перенасиченість ринку, тому що. А не експортувати подукцію в Китай... А куди її подіти? З ринками зараз не так просто, пропозиція набагато перевищує попит. Так що...
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17.03.2022 22:17 Ответить
ти зовсім не в матеріалі, як я бачу ,на рахунок збуту сільськогосподарської продукції!((
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17.03.2022 22:22 Ответить
Так в ЄС, наприклад, на українську сільгосппродукцію жорскі квоти. Куди подіти решту? Африканським країнам? Так, там багато країн потерпають від недоїдання, але в них, відповідно, і грошей нема. Схоже, ти сам зовсім не в матеріалі, якщо думаєш, що все так просто зі збутом продукції...
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17.03.2022 22:42 Ответить
Єгипет, близький схід індія та відкрий гугл накінець, замість писати дурниці!(((
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17.03.2022 22:49 Ответить
То чому ж до сих пір туди не продавали, якщо все так просто, чому зациклились на Китаї?
ПС. А ти бачив хоч один сюжет, де ті ж херсонські фермери плакались, що в них пропадає продукція, бо нікуди подіти? Ото дурні, теж не вміють гуглом користуватись. Навчи та підкажи їм, де знайти грошовитих покупців...
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17.03.2022 22:58 Ответить
Китай выпускает продукцию 3-х сортов:
1. для Запада
2. для внутрикитайского потребления
3. для стран третьего мира
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18.03.2022 10:46 Ответить
на хера мені твій недолугий висер ні про що , ще й на староболгарському суржику, смердючої балалайні!((((((
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18.03.2022 11:30 Ответить
О! Привет интиликтуалу - синологу!
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19.03.2022 08:40 Ответить
***** думало що як візьме Україну бліцкригом за три дні, колективний Запад і це проковтне, розколеться. А жовтороті ще й похлопають ***** по плечу. Но вийшло (втім як і все у *********, приклад з "зєркальнімі санкцєямі") зовсім навпаки. Навіть і жовтороті потроху всовують (ніж?) в... (спину?)
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17.03.2022 21:18 Ответить
Мабуть, все-таки, не ніж і не в спину. А зовсім інший орган трохи нижче спини...
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17.03.2022 21:58 Ответить
Не вірим хитрим азіатам!
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17.03.2022 21:20 Ответить
Не радуйтесь так быстро и так сильно.Китай .будет помогать в темную!!!!На данном этапе будет это делать в темную. *****.отдал Китаю огромную часть Сибири.дал выход к ресурсам Байкала.дешевый лес .бери не хочу.газ .нефть.газ как писали лапти себе в убыток поставляют Китаю.держат 90 миллиардов $ .И Китай является стратегическим союзником рабсии.
Китай .будет помогать ***** но делать это будет в темную и максимально дозированно .дабы не привлекать особо внимание.
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17.03.2022 21:38 Ответить
втемну, на сьогодні просто неможливо, що ти дурниці крапаш?(((((((
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17.03.2022 22:04 Ответить
Ну как минимум на 90$ миллиардов они могут у Китая брать продукцию двойного назначения.нет смысла вдаваться в подробности.не советую ни себе не Вам быть наивными по отношению к Китайской помощи лаптям.Просто я понимаю что Китай будет помогать ху*лу. тут вопрос в каких обьемах .
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17.03.2022 22:25 Ответить
Я писав про інше!
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17.03.2022 22:26 Ответить
Я понял .Вас смутило слово "темную" сорри. "лазейку"
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17.03.2022 22:30 Ответить
Китай буде допомогати? Та ну. Не ті то люди. Що використає як майже дармовий сировинний придаток - в цьому можна не сумніватись. Абсолютно збиткова для кацапів "сила сибіру" тобі в доказ. Ще збути кацапам в обхід санкцій своє відбраковане барахло, яке нормальні люди не беруть - це може бути. Але не більше того. На серйозне порушення санкцій і втрату величезного ринку США і ЄС заради мізерного російського вони ніколи не підуть...
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17.03.2022 22:09 Ответить
Будут канешно поставлять,, но по двойным тарифам. плата за риски, и не удобство))
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18.03.2022 00:23 Ответить
китайская ракета это самое опасное оружие вмире, оно не точ то хрен в цель попадет оно легко может оторвать голову самому китайцу
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17.03.2022 22:22 Ответить
Думаю, что Китай не заинтересован в победе московских фашистов. Ну что тот Тайвань. На севере намного больше перспектив
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17.03.2022 23:19 Ответить
Та ніхто з США,і витирати *** не буде,просто з розгону тобі в сраку по самі яйця і загнали.
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18.03.2022 02:52 Ответить
От оккупанта осталась толькo срака.

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g
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18.03.2022 05:33 Ответить
Дай Бог, дай Бог....
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18.03.2022 10:47 Ответить
 
 