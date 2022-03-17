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Китай поступово дистанціюється від російської економіки, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,сі,цзіньпін

Китай тихо дистанціюється від російської економіки, яка постраждала від санкцій.

Про це пише видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер, коли економіка Росії зазнала санкцій з усього світу, з’являється все більше доказів того, що готовність і здатність Китаю допомогти своєму північному сусіду можуть бути обмежені. Пекін відмовився засудити напад Росії на Україну, але хоче уникнути впливу санкцій, які він неодноразово засуджував як неефективний спосіб вирішення кризи", - зазначає видання.

Хоча Китай є торговим партнером Росії № 1, Пекін має інші пріоритети. Торгівля між двома країнами становила лише 2% загального обсягу торгівлі Китаю. Згідно зі статистикою китайської митниці за минулий рік, у Європейського Союзу та Сполучених Штатів значно більші частки.

Протягом останніх кількох тижнів, щоб дистанціюватися від ізольованої російської економіки Пекін ухвалив низку рішень.

Читайте також: Китай ніколи не нападатиме на Україну, - посол КНР на зустрічі у Львові

З початку війни в Україні російський рубль вже втратив більше 20% своєї вартості як до долара, так і до євро. Дозволяючи російській валюті впасти по відношенню до юаня, Пекін не робить Москві жодних послуг та не рятує рубль.

Також Пекін відмовляє у конвертуванні резервів. РФ має 90 мільярдів доларів у юанях, але Китай не дозволив конвертувати ці гроші в долари або євро.

Водночас Китай відмовився відправляти запчастини для літаків в Росію після скасування поставок з Європи та США.

Також Пекін заморозив інвестиції в інфраструктуру. 

"Світовий банк зупинив усі свої програми в Росії та Білорусі після вторгнення в Україну.... Більш несподіваним, мабуть, є рішення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій у Пекіні зробити те ж саме", - додало видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Сі Цзіньпін обговорять війну РФ проти України, - Білий дім

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
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17.03.2022 20:06
+43
Да там даже КНДР уже от них открещивается. Никто с шизиками не хочет иметь дело.
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17.03.2022 20:06
+32
Владімир Владімировіч узяв Росію з ядерною бомбою і доларом по 25 рублів і мощно з розмаху у%бав іі об стіну…
Справжній вошдь і гєостратєг.
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17.03.2022 20:12
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17.03.2022 20:06 Відповісти
ахахахахахаха 😂🤣🤣🤣🤣 це просто *******
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17.03.2022 20:22 Відповісти
Та да... китайці ******* спосьерігати, як труп ворога пропливе... але вони ж досить гидливі... некрофілити не хотять. Замаститися дуже легко, а відмитися потім не просто.
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17.03.2022 20:32 Відповісти
Китайці гидливі?Подивіться на їхні страви))
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18.03.2022 06:13 Відповісти
Да там даже КНДР уже от них открещивается. Никто с шизиками не хочет иметь дело.
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17.03.2022 20:06 Відповісти
Слова балалайня и экономика в одном предложении смотрятся глупо...
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17.03.2022 20:07 Відповісти
********* знов всіх переграв
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17.03.2022 20:07 Відповісти
Переигрун так переиграл, Европейцы реализуют все отжатое у россие , яхты,недвигу, актив... и прочее=) и что у нас получилось за 30лет, Россия поставляла Европе газ+нефть за бесплатно =))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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18.03.2022 00:31 Відповісти
закрыть китайцам али експресс. и вы увидите что будет.
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17.03.2022 20:07 Відповісти
Оборонка хрюссии станет, как и все машиностроение, легкпром и тд
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17.03.2022 20:09 Відповісти
"оборонки" не будет. Как и РФ.
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17.03.2022 20:43 Відповісти
Північна Корея ось шлях кацапа,це їх рівень тепер,сидіти за колючим дротом,останій *** без солі доїдати і погрожувати всім ядерною ржавою бомбою
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17.03.2022 20:08 Відповісти
хейло воно і в Африці хейло.
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17.03.2022 20:10 Відповісти
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17.03.2022 20:11 Відповісти
Китайці можуть зупинити х*йла дуже швидко, - достатньо сказати два слова: "Сібірь нашь"
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17.03.2022 20:11 Відповісти
даже учений достаточно
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17.03.2022 20:17 Відповісти
Владімир Владімировіч узяв Росію з ядерною бомбою і доларом по 25 рублів і мощно з розмаху у%бав іі об стіну…
Справжній вошдь і гєостратєг.
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17.03.2022 20:12 Відповісти
Россияне вполне это заслужили. Нация без мозгов - умирает.
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17.03.2022 20:44 Відповісти
а где кольчуги?государство в состояние войны за 8 лет не произвело одну из наилучших пво а теперь побирается выклянчивает старье совдеповское ...
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17.03.2022 20:14 Відповісти
Кольчуги не сбивают, а только вычисляют самолет.
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17.03.2022 20:19 Відповісти
кстати, бытует мнение что пукин досихпор не вкусе что происходит, ему бояться многое докладывать, интернетом он не пользуется, смотрит только 1 канал, подборку новостей ему приносят на бумажке, потому он так харахорится в новостях когда рожи у министров очень хмурые по телемосту
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17.03.2022 20:14 Відповісти
Ну учитывая ипанутость рашки, может путлер и реально нихера не знает реальное положение дел
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17.03.2022 20:23 Відповісти
Пока на кол не посадят не узнает. Надеюсь. Иначе к кнопке сразу полезет.
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17.03.2022 20:46 Відповісти
Учитывая ипанутость рашки ***** может и не существовать уже в живом виде. Наверное поэтому его невозможно ликвидировать. Фсьшники сидят и чешут репу как выйти из этой ситуации, ведь иностранные разведки потребуют доказательств за разблокировки счетов.
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17.03.2022 22:41 Відповісти
Китай уже всё понял ... становится на сторону проигравшего ему совсем не хочется
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17.03.2022 20:17 Відповісти
китай лайно, як і продукція , яку він випускає, тому Україні після перемоги ,потрібно зосередитись на ринках близького сходу і індії і не годувати китайню((((
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17.03.2022 20:22 Відповісти
Індія-гірше Китаю,вони завжди в ООН голосує в унісон з кацапстаном,вічно злі індуси це притча во язицех,Китай думає,а Індія вічно за кацапстан
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17.03.2022 21:00 Відповісти
Китайську продукцію купують і США, і Європа, і інші країни, і ніхто не нарікає. А в тому, що наші хитрожопі бариги купують там задешево відбраковку, яку потім своїм же громадянам перепродують втридорога - Китай не винен...
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17.03.2022 21:56 Відповісти
ти по ходу непритомний, раз не розумієш, що мій меседж заключається в тому, щоб не експортувати сільськогосподарську продукцію китайозам і відповідно не годувати це лайно, а переорієнтовувати на інші ринки. А китайська продукція гівно ,чи то в штатах ,чи то в Україні, не раз переконувався, в тому!
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17.03.2022 22:03 Відповісти
На жаль, гівно зараз вся продукція, навіть найвідоміших брендів. Ця тенденція вже пару десятиліть, і чим далі, тим гірше. Перенасиченість ринку, тому що. А не експортувати подукцію в Китай... А куди її подіти? З ринками зараз не так просто, пропозиція набагато перевищує попит. Так що...
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17.03.2022 22:17 Відповісти
ти зовсім не в матеріалі, як я бачу ,на рахунок збуту сільськогосподарської продукції!((
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17.03.2022 22:22 Відповісти
Так в ЄС, наприклад, на українську сільгосппродукцію жорскі квоти. Куди подіти решту? Африканським країнам? Так, там багато країн потерпають від недоїдання, але в них, відповідно, і грошей нема. Схоже, ти сам зовсім не в матеріалі, якщо думаєш, що все так просто зі збутом продукції...
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17.03.2022 22:42 Відповісти
Єгипет, близький схід індія та відкрий гугл накінець, замість писати дурниці!(((
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17.03.2022 22:49 Відповісти
То чому ж до сих пір туди не продавали, якщо все так просто, чому зациклились на Китаї?
ПС. А ти бачив хоч один сюжет, де ті ж херсонські фермери плакались, що в них пропадає продукція, бо нікуди подіти? Ото дурні, теж не вміють гуглом користуватись. Навчи та підкажи їм, де знайти грошовитих покупців...
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17.03.2022 22:58 Відповісти
Китай выпускает продукцию 3-х сортов:
1. для Запада
2. для внутрикитайского потребления
3. для стран третьего мира
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18.03.2022 10:46 Відповісти
на хера мені твій недолугий висер ні про що , ще й на староболгарському суржику, смердючої балалайні!((((((
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18.03.2022 11:30 Відповісти
О! Привет интиликтуалу - синологу!
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19.03.2022 08:40 Відповісти
***** думало що як візьме Україну бліцкригом за три дні, колективний Запад і це проковтне, розколеться. А жовтороті ще й похлопають ***** по плечу. Но вийшло (втім як і все у *********, приклад з "зєркальнімі санкцєямі") зовсім навпаки. Навіть і жовтороті потроху всовують (ніж?) в... (спину?)
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17.03.2022 21:18 Відповісти
Мабуть, все-таки, не ніж і не в спину. А зовсім інший орган трохи нижче спини...
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17.03.2022 21:58 Відповісти
Не вірим хитрим азіатам!
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17.03.2022 21:20 Відповісти
Не радуйтесь так быстро и так сильно.Китай .будет помогать в темную!!!!На данном этапе будет это делать в темную. *****.отдал Китаю огромную часть Сибири.дал выход к ресурсам Байкала.дешевый лес .бери не хочу.газ .нефть.газ как писали лапти себе в убыток поставляют Китаю.держат 90 миллиардов $ .И Китай является стратегическим союзником рабсии.
Китай .будет помогать ***** но делать это будет в темную и максимально дозированно .дабы не привлекать особо внимание.
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17.03.2022 21:38 Відповісти
втемну, на сьогодні просто неможливо, що ти дурниці крапаш?(((((((
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17.03.2022 22:04 Відповісти
Ну как минимум на 90$ миллиардов они могут у Китая брать продукцию двойного назначения.нет смысла вдаваться в подробности.не советую ни себе не Вам быть наивными по отношению к Китайской помощи лаптям.Просто я понимаю что Китай будет помогать ху*лу. тут вопрос в каких обьемах .
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17.03.2022 22:25 Відповісти
Я писав про інше!
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17.03.2022 22:26 Відповісти
Я понял .Вас смутило слово "темную" сорри. "лазейку"
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17.03.2022 22:30 Відповісти
Китай буде допомогати? Та ну. Не ті то люди. Що використає як майже дармовий сировинний придаток - в цьому можна не сумніватись. Абсолютно збиткова для кацапів "сила сибіру" тобі в доказ. Ще збути кацапам в обхід санкцій своє відбраковане барахло, яке нормальні люди не беруть - це може бути. Але не більше того. На серйозне порушення санкцій і втрату величезного ринку США і ЄС заради мізерного російського вони ніколи не підуть...
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17.03.2022 22:09 Відповісти
Будут канешно поставлять,, но по двойным тарифам. плата за риски, и не удобство))
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18.03.2022 00:23 Відповісти
китайская ракета это самое опасное оружие вмире, оно не точ то хрен в цель попадет оно легко может оторвать голову самому китайцу
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17.03.2022 22:22 Відповісти
Думаю, что Китай не заинтересован в победе московских фашистов. Ну что тот Тайвань. На севере намного больше перспектив
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17.03.2022 23:19 Відповісти
Та ніхто з США,і витирати *** не буде,просто з розгону тобі в сраку по самі яйця і загнали.
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18.03.2022 02:52 Відповісти
От оккупанта осталась толькo срака.

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g
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18.03.2022 05:33 Відповісти
Дай Бог, дай Бог....
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18.03.2022 10:47 Відповісти
 
 