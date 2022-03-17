Китай поступово дистанціюється від російської економіки, - CNN
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Китай тихо дистанціюється від російської економіки, яка постраждала від санкцій.
Про це пише видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер, коли економіка Росії зазнала санкцій з усього світу, з’являється все більше доказів того, що готовність і здатність Китаю допомогти своєму північному сусіду можуть бути обмежені. Пекін відмовився засудити напад Росії на Україну, але хоче уникнути впливу санкцій, які він неодноразово засуджував як неефективний спосіб вирішення кризи", - зазначає видання.
Хоча Китай є торговим партнером Росії № 1, Пекін має інші пріоритети. Торгівля між двома країнами становила лише 2% загального обсягу торгівлі Китаю. Згідно зі статистикою китайської митниці за минулий рік, у Європейського Союзу та Сполучених Штатів значно більші частки.
Протягом останніх кількох тижнів, щоб дистанціюватися від ізольованої російської економіки Пекін ухвалив низку рішень.
З початку війни в Україні російський рубль вже втратив більше 20% своєї вартості як до долара, так і до євро. Дозволяючи російській валюті впасти по відношенню до юаня, Пекін не робить Москві жодних послуг та не рятує рубль.
Також Пекін відмовляє у конвертуванні резервів. РФ має 90 мільярдів доларів у юанях, але Китай не дозволив конвертувати ці гроші в долари або євро.
Водночас Китай відмовився відправляти запчастини для літаків в Росію після скасування поставок з Європи та США.
Також Пекін заморозив інвестиції в інфраструктуру.
"Світовий банк зупинив усі свої програми в Росії та Білорусі після вторгнення в Україну.... Більш несподіваним, мабуть, є рішення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій у Пекіні зробити те ж саме", - додало видання.
Будь ласка, зачекайте...
Справжній вошдь і гєостратєг.
ПС. А ти бачив хоч один сюжет, де ті ж херсонські фермери плакались, що в них пропадає продукція, бо нікуди подіти? Ото дурні, теж не вміють гуглом користуватись. Навчи та підкажи їм, де знайти грошовитих покупців...
1. для Запада
2. для внутрикитайского потребления
3. для стран третьего мира
Китай .будет помогать ***** но делать это будет в темную и максимально дозированно .дабы не привлекать особо внимание.
https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g