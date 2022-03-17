Байден назвал Путина "настоящим головорезом" и "диктатором-убийцей"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "настоящим головорезом" и "убийственным диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сказал во время выступления на мероприятии ко Дню святого Патрика в четверг, 17 марта, пишет CNN.
"Путин платит большую цену за свою агрессию", – заявил Байден.
По его словам, Ирландия "усилилась" перед лицом российской агрессии против Украины, а отношения между Вашингтоном и Дублином становятся все более интенсивными и способствуют сотрудничеству больше, чем когда-либо прежде, учитывая нейтралитет Ирландии.
Байден заявил, что, поддерживая санкции против России, страна также "платит большую цену".
"Все говорят о том, как Германия активизировалась и изменила свою точку зрения, чтобы больше двигаться вперед. И Ирландия тоже. Нейтральная страна, Ирландия активизировалась, и они несут удары за то, что делают", - сказал американский президент.
Пожалуйста, подождите...
хватит на чужом горбу в рай прорываться,начинай нести ответственность за свои поступки
Их уничтожают!
з ним на одній дошці і срати не сядуть!
а Зеленський.... ?
А ***** боится на него что-то сказать!
Он не псих, он просто КГБистский НКВДистский мерзавец. И маньяк.
Продовжують перебувати на посадах люди, які розгромили українську військову розвідку, про що самі розвідники буквально криком кричали лічені місяці тому.
Але їх не чули.
Швеция - в НАТО!
Финляндия - в НАТО!
Австрия - в НАТО!
Далі залишається лише: Путін - ....ла-ла-ла ! 😕
буде дід на палці 🤕
Секс-игрушку с лицом и голосом Путина выставили на аукцион: деньги с продажи пойдут Украине. Фото... ))) 18 + )))
Британские изобретатели создали и выставили на аукцион 10-сантиметровую секс-игрушку в форме головы диктатора путина, чтобы собрать деньги в поддержку Украины.
Анальная пробка нежно-розового цвета получила название Vladimir Put-in, что в переводе означает "вставлять".
Авторами идеи стало трио художников из Англии Chat Shit Get Banged, пожелавших остаться неизвестными. Необычный лот появился на платформе Rarible и был продан за $139, пишет Screenshot .
Известно, что игрушка оснащена возможностью говорить: при использовании пробка произносит что-то голосом президента-захватчика, однако что именно, пока неизвестно.
Победитель торгов уже получил секс-игрушку как в формате NFT-токена, так и в виде обычной силиконовой секс-игрушки. Все заработанные деньги Chat Shit Get Banged отдадут британскому благотворительному фонду, направленному на гуманитарную помощь украинцам.
Кроме этого, копию игрушки пришлют в посольство России в Британии, как напоминание о "д*рьмоговорящем российском президенте". )))))
Ла-ла-ла !
Откуда Вы перевод взяли ?
Написано на CNN.
Тільки не для хла
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Так они называли меня лягушкой?..
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
А если каждая страна введет по 1000 своих солдат в Украину, и вместе дружно замочим рашку?
ЭТО БУДЕТ ПОБЕДА ДЕМОКРАТИИ НАД ДИКТАТУРОЙ.
да и их спецназы получат боевой опыт.
І в травні на Пасху шашлик він поїсти хотів
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.