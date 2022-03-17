Байден назвав Путіна "справжнім головорізом" та "диктатором-вбивцею"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден назвав главу Кремля Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "вбивчим диктатором", який веде аморальну війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він сказав під час виступу на заході до Дня святого Патрика в четвер, 17 березня, пише CNN.
"Путін платить велику ціну за свою агресію", - заявив Байден.
За його словами, Ірландія "посилилася" перед обличчям російської агресії проти України, а відносини між Вашингтоном та Дубліном стають усе більш інтенсивними та сприяють співпраці більше, ніж будь-коли раніше, враховуючи нейтралітет Ірландії.
Байден заявив, що, підтримуючи санкції проти Росії, Підтримуючи санкції проти Росії країна також "платить велику ціну".
"Усі кажуть про те, як Німеччина активізувалася та змінила свою точку зору, щоб більше рухатися вперед. І Ірландія також. Нейтральна країна, Ірландія активізувалася, і вони несуть удари за те, що роблять", — сказав американський президент.
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хватит на чужом горбу в рай прорываться,начинай нести ответственность за свои поступки
Их уничтожают!
з ним на одній дошці і срати не сядуть!
а Зеленський.... ?
А ***** боится на него что-то сказать!
Он не псих, он просто КГБистский НКВДистский мерзавец. И маньяк.
Продовжують перебувати на посадах люди, які розгромили українську військову розвідку, про що самі розвідники буквально криком кричали лічені місяці тому.
Але їх не чули.
Швеция - в НАТО!
Финляндия - в НАТО!
Австрия - в НАТО!
Далі залишається лише: Путін - ....ла-ла-ла ! 😕
буде дід на палці 🤕
Секс-игрушку с лицом и голосом Путина выставили на аукцион: деньги с продажи пойдут Украине. Фото... ))) 18 + )))
Британские изобретатели создали и выставили на аукцион 10-сантиметровую секс-игрушку в форме головы диктатора путина, чтобы собрать деньги в поддержку Украины.
Анальная пробка нежно-розового цвета получила название Vladimir Put-in, что в переводе означает "вставлять".
Авторами идеи стало трио художников из Англии Chat Shit Get Banged, пожелавших остаться неизвестными. Необычный лот появился на платформе Rarible и был продан за $139, пишет Screenshot .
Известно, что игрушка оснащена возможностью говорить: при использовании пробка произносит что-то голосом президента-захватчика, однако что именно, пока неизвестно.
Победитель торгов уже получил секс-игрушку как в формате NFT-токена, так и в виде обычной силиконовой секс-игрушки. Все заработанные деньги Chat Shit Get Banged отдадут британскому благотворительному фонду, направленному на гуманитарную помощь украинцам.
Кроме этого, копию игрушки пришлют в посольство России в Британии, как напоминание о "д*рьмоговорящем российском президенте". )))))
Ла-ла-ла !
Откуда Вы перевод взяли ?
Написано на CNN.
Тільки не для хла
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Так они называли меня лягушкой?..
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
А если каждая страна введет по 1000 своих солдат в Украину, и вместе дружно замочим рашку?
ЭТО БУДЕТ ПОБЕДА ДЕМОКРАТИИ НАД ДИКТАТУРОЙ.
да и их спецназы получат боевой опыт.
І в травні на Пасху шашлик він поїсти хотів
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.