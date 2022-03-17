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Байден назвав Путіна "справжнім головорізом" та "диктатором-вбивцею"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден назвав главу Кремля Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "вбивчим диктатором", який веде аморальну війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він сказав під час виступу на заході до Дня святого Патрика в четвер, 17 березня, пише CNN.

"Путін платить велику ціну за свою агресію", - заявив Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - воєнний злочинець, - Байден. ВIДЕО

За його словами, Ірландія "посилилася" перед обличчям російської агресії проти України, а відносини між Вашингтоном та Дубліном стають усе більш інтенсивними та сприяють співпраці більше, ніж будь-коли раніше, враховуючи нейтралітет Ірландії.

Байден заявив, що, підтримуючи санкції проти Росії, Підтримуючи санкції проти Росії країна також "платить велику ціну".

"Усі кажуть про те, як Німеччина активізувалася та змінила свою точку зору, щоб більше рухатися вперед. І Ірландія також. Нейтральна країна, Ірландія активізувалася, і вони несуть удари за те, що роблять", — сказав американський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков відповів Байдену на слова про "воєнного злочинця" Путіна: Така риторика є неприпустимою

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
вот как раз высказывание байдена и направлено на то,что бы дискредитировать того,кто собрался с ****** договариваться
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17.03.2022 20:37
+33
И с этим головорезом, терористом, международным преступником о чем-то хочет договариваться и подписывать наш президент? Тогда вопрос, а наш ли он президент после этого?
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17.03.2022 20:35
+30
Не менше ніж напад Путіна, для країни небезпечні ті, хто робив Україну неготовою до нього.

Продовжують перебувати на посадах люди, які розгромили українську військову розвідку, про що самі розвідники буквально криком кричали лічені місяці тому.

Але їх не чули.
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17.03.2022 20:36
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И с этим головорезом, терористом, международным преступником о чем-то хочет договариваться и подписывать наш президент? Тогда вопрос, а наш ли он президент после этого?
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17.03.2022 20:35 Відповісти
вот как раз высказывание байдена и направлено на то,что бы дискредитировать того,кто собрался с ****** договариваться
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17.03.2022 20:37 Відповісти
Пусть, в таком случае США профинансирует нашу армию на миллиардов так 100 и нет проблем завалим свинособаки очень быстро. Наша армия воюет отменно, но сил на то что бы полностью освободить Украину у нас нет сейчас
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17.03.2022 20:39 Відповісти
ты хочешь чтоб США как то нивелировали твой выбор в 2019 году?
хватит на чужом горбу в рай прорываться,начинай нести ответственность за свои поступки
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17.03.2022 20:42 Відповісти
Приходили, конечно, но он их гнал прочь: чур меня, чур...
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17.03.2022 20:59 Відповісти
С террористами не ведут переговоры!

Их уничтожают!
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17.03.2022 20:37 Відповісти
А про нейтралітет ?
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17.03.2022 20:50 Відповісти
А шо таке? 😉
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17.03.2022 20:55 Відповісти
Хто від США буде підписувати наш т.з. "нейтралітет" із військовим злочинцем, головорізи, кілером та диктатором

з ним на одній дошці і срати не сядуть!
а Зеленський.... ?
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17.03.2022 20:40 Відповісти
Віе нашим ніколи не був.
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17.03.2022 20:52 Відповісти
А міг просто сказати "Кацап ***** "
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18.03.2022 00:00 Відповісти
А был ли он нашим вообще за все его президентство?
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18.03.2022 09:02 Відповісти
Как Байден уже только ***** не опускал! )))))

А ***** боится на него что-то сказать!
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17.03.2022 20:35 Відповісти
Так против Америки ху.ло боится рыпаться…
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17.03.2022 20:38 Відповісти
***** наложило санкции на покойного отца Байдена, и запретил ему отдыхать на расеи, и пользоваться рублевыми счетами
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17.03.2022 20:38 Відповісти
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17.03.2022 20:40 Відповісти
Діду все ж таки лідер Світу та дипломат 😏
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17.03.2022 20:41 Відповісти
Потому что ***** не настолько уж псих, которым притворяется.
Он не псих, он просто КГБистский НКВДистский мерзавец. И маньяк.
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18.03.2022 11:53 Відповісти
ми гаварім путін - падразумєваєм русскіє, ми гаварім русскіє -падразумєваєм путін
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17.03.2022 20:36 Відповісти
Когда там пуйло сказал, что борется за существование россии и русского. Как я это услышал - сразу подумал ровно то, что вы сейчас сказали.
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17.03.2022 21:05 Відповісти
Поздно мистер Байден всрался.
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17.03.2022 20:36 Відповісти
Не менше ніж напад Путіна, для країни небезпечні ті, хто робив Україну неготовою до нього.

Продовжують перебувати на посадах люди, які розгромили українську військову розвідку, про що самі розвідники буквально криком кричали лічені місяці тому.

Але їх не чули.
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17.03.2022 20:36 Відповісти
7Це в першу чергу ! 👿
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17.03.2022 20:43 Відповісти
***** решило перещеголять ивана грозного?скажите ему ,что "грозное *****" как то не звучит...
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17.03.2022 20:36 Відповісти
жребий брошен
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17.03.2022 20:36 Відповісти
Джозефе Робінете! Ви псуєте Зеленському всі плани. Він не хоче з головорізом, диктатором і вбивцею. Він хоче, щоб була "зустріч двох президентів"!
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17.03.2022 20:36 Відповісти
Непруха Зелі - буде срати поруч із вбивцею та військовим злочинцем...
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17.03.2022 20:44 Відповісти
Ирландия - в НАТО!

Швеция - в НАТО!

Финляндия - в НАТО!

Австрия - в НАТО!
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17.03.2022 20:36 Відповісти
Діду усугубіл пічальний образ *****.

Далі залишається лише: Путін - ....ла-ла-ла ! 😕
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17.03.2022 20:36 Відповісти
Час прийшов назвати його терористом і замочити як Ладена
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17.03.2022 20:37 Відповісти
І черенок в сраку як Каддафі -

буде дід на палці 🤕
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17.03.2022 20:46 Відповісти
Цікаво, що завтра на це скаже "говорящая лошадь" лавров
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17.03.2022 20:37 Відповісти
мне больше интересует что скажет говорящая голова за договор с маньяком.....
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17.03.2022 20:40 Відповісти
чесно Вам скажу, страшно від цього
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17.03.2022 21:03 Відповісти
Лошадь наконец прикмет каплю никотину 😢
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17.03.2022 20:47 Відповісти
Почему фамилию Сатаны-людоеда пишите с большой буквы?????
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17.03.2022 20:37 Відповісти
Сатану ти з великої літери написав...
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17.03.2022 20:41 Відповісти
я бы байдунеску не рекомендовал заглядаты на наши стадионы у вильный час...
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17.03.2022 20:38 Відповісти
Браво , містер Байден👍🏼👍🏼💪✊
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17.03.2022 20:38 Відповісти
хто абзиваицця - тот сям називаецця! )))
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17.03.2022 20:39 Відповісти
///
Секс-игрушку с лицом и голосом Путина выставили на аукцион: деньги с продажи пойдут Украине. Фото... ))) 18 + )))

Британские изобретатели создали и выставили на аукцион 10-сантиметровую секс-игрушку в форме головы диктатора путина, чтобы собрать деньги в поддержку Украины.
Анальная пробка нежно-розового цвета получила название Vladimir Put-in, что в переводе означает "вставлять".

Авторами идеи стало трио художников из Англии Chat Shit Get Banged, пожелавших остаться неизвестными. Необычный лот появился на платформе Rarible и был продан за $139, пишет Screenshot .

Известно, что игрушка оснащена возможностью говорить: при использовании пробка произносит что-то голосом президента-захватчика, однако что именно, пока неизвестно.

Победитель торгов уже получил секс-игрушку как в формате NFT-токена, так и в виде обычной силиконовой секс-игрушки. Все заработанные деньги Chat Shit Get Banged отдадут британскому благотворительному фонду, направленному на гуманитарную помощь украинцам.

Кроме этого, копию игрушки пришлют в посольство России в Британии, как напоминание о "д*рьмоговорящем российском президенте". )))))

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17.03.2022 20:42 Відповісти
Сказати мало , а от авіаносець в Чорному морі не помішав би.
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17.03.2022 20:43 Відповісти
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17.03.2022 20:44 Відповісти
Осиновий !
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17.03.2022 20:53 Відповісти
На вопрос двадцатилетней давности "Who is mister Putin?" с запозданием на 20 лет получены однозначные ответы
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17.03.2022 20:44 Відповісти
Ху ис ху ?
Ла-ла-ла !
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17.03.2022 20:55 Відповісти
путін і його терористична рашиська шайка це ублюдки ,це мерзота ,міжнародний терорист гори в пеклі вбивця ,хай горить в пеклі і рашиська бидломаса яка підтримує кривавого ката.
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17.03.2022 20:44 Відповісти
В словацких новостях цитируют - « БАЙДЕН НАЗВАЛ ПУТИНА - ВОЕННЫЙ ЗЛОЧИНЕЦ»

Откуда Вы перевод взяли ?
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17.03.2022 20:45 Відповісти
То вчорашнє. Сьогодні пан Байден додав. "Murderous dictator, pure thug."

Написано на CNN.
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17.03.2022 20:48 Відповісти
Жития буя та вирує!
Тільки не для хла
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17.03.2022 20:56 Відповісти
- Так они называли меня желтой рыбой?..
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Так они называли меня лягушкой?..
- Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
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17.03.2022 20:46 Відповісти
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17.03.2022 20:47 Відповісти
Это для путлера как комплимент от которого он будет гордится. Байден не особо понимает менталитет рюське свиней. Байдену нужно больше называть пуйла гитлером, фашистом, нацистом - это должен слышать весь мир.
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17.03.2022 20:49 Відповісти
Хочеться вірити, що "переговори" з ****** - то просто потягнути час, поки нам поставлять більше зброї і підтягнуться навчені резервні частини
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17.03.2022 20:59 Відповісти
Ждём опять соплей от Пескова
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17.03.2022 21:01 Відповісти
До речі, після голосування в сенаті дводенної давності про визнання ***** військовим злочинцем - Зеля навряд чи буде про щось домовлятися з ******. А саме головне, що тепер вже ніхто з світових лідерів не буде ручкатися з ******. Та й країну чекає розруха.
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17.03.2022 21:02 Відповісти
Все же в оон проголосовали против россии?

А если каждая страна введет по 1000 своих солдат в Украину, и вместе дружно замочим рашку?

ЭТО БУДЕТ ПОБЕДА ДЕМОКРАТИИ НАД ДИКТАТУРОЙ.

да и их спецназы получат боевой опыт.
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17.03.2022 21:02 Відповісти
Мир орков разрушат только санкции. СССР разрушили, разрушат и недомерка РФ. Надо понимать и уметь ждать. Если бункерного свои же не замочат, то мир сгорит в огне ядерной войны. Им на яйца надо давить медленно.
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17.03.2022 21:11 Відповісти
Байден может только болтать, а мог бы поставить системы высокоточного залпового огня Химарис - бьют на 300км
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17.03.2022 21:02 Відповісти
- Кто абзываицца, тот сам так называицца

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17.03.2022 21:08 Відповісти
Этому ботоксному карлику уже давно дано название...Сонный Джо расширь свой словарный запас,а лучше не занимайся говорильней и сделай что-то конкретное чтобы остановить эту Войну!!! Только в сети больше читаем,что делает Англия,Польша и др.в силу возможностей...Ты ПОЗОР Америки!!!
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17.03.2022 21:19 Відповісти
Після таких слів Трамп би ****** чим небудь
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17.03.2022 21:21 Відповісти
Зеленському дякуй за те,що кордон не зміцнив
І в травні на Пасху шашлик він поїсти хотів
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18.03.2022 07:12 Відповісти
Президент Байден назвав путіна військовим злочинцем, кривавим диктатором, чистим головорізом. Такої ж думки Сенат США, Президент Франції Макрон, Прем*єр Великої Британії Джонсон та й весь Український народ ... Але для посадових осіб Офісу президента Зеленського -Подоляка, Жовкви, Арахамії - путін та його кліврети - це виявляється *партнери*. А це значить, що вони поділяють в певній мірі відповідальність із вбивцями українського народу. Вони ведуть з ними утаємничені переговори вочевидь не на користь нашої держави. Ніхто, крім наших посадовців, не називає путіна президентом, як наш міністр МЗС Кулеба, який просуває, разом з паном Зеленським, зустріч *двох президентів*, що урівнює українського очільника з військовим злочинцем та вбивцію путіним. А тепер уявімо, про що та в чиїх інтересаї можуть домовлятися ці особи, якщо найбільший терорист ********** викликає у них таку повагу. Вони ж свідомо потискали під час так званих перемовин руки вбивцям, які по плечі в крові наших дітей. Це не просто аморальні вчинки, це не просто цинічна зневага до героїчної боротьби нашого народу з оскаженілим загарбником, це не просто ганебне приниження тих
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.
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18.03.2022 01:37 Відповісти
Не забувайте, навіть зараз його підтримує більше половини жителів росії, після всього що відбувається. Щоб не було потім "мы же не знали!"
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18.03.2022 08:54 Відповісти
Назвал , а от дефолта спас. Друг?
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18.03.2022 09:31 Відповісти
Когда Байден говорит _ убийца это значит что он побежит дать ему руку. Лживый старик
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18.03.2022 09:46 Відповісти
Люблю его прямолинейность в выражении своих мыслей
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18.03.2022 09:55 Відповісти
угу . Только вот слова с делами у него не совпадают .
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18.03.2022 10:22 Відповісти
лицемерный Байден прошлый раз назвал Пукина убийцей , а потом поехал ему жать руку и устраивать мутные договорняки .История повторяется .
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18.03.2022 10:21 Відповісти
І шо?
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18.03.2022 10:27 Відповісти
НЕТ В ШТАТАХ НОРМАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА УЖЕ БОЛЬШЕ ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ. А ЖАЛЬ.
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18.03.2022 11:11 Відповісти
То миролюбний нігер-сектант, то пришелепкуватий мільярдер, то імпотент-маразматик.
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Отже, Президент США сказав це заході з приводу Дня Св.Патріка, що слугує ірландцям приводом побухати. Серйозна заява, вчинок, достойний лідера найпотужнішої держави світу. А сидячи на унітазі, Біден більш нічого не сказав? Наприклад, чи потрібні Україні винищувачі МіГ-29?
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18.03.2022 11:40 Відповісти
Тогда пусть Байден помогает армией. Или он хочет, чтобы погибали только украинцы?
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18.03.2022 11:59 Відповісти
"... згинуть наші вороженьки, як роса на сонці..."
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18.03.2022 12:01 Відповісти
 
 