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Россия нарушила Основополагающий акт НАТО-РФ и сама вышла из него, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,столтенберг

Упреки России о нарушении НАТО Основополагающего акта НАТО - Россия не имеют никакого смысла, потому что именно Россия грубо нарушила принципы документа, что означает ее фактический выход из этого соглашения.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия нарушила и вышла из Основополагающего акта НАТО – Россия. Она сделала это не один раз. Де-факто, она делала это каждый день, начиная с незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Потому что Основополагающий акт НАТО – Россия четко определяет, что стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность каждого европейского государства в пределах его международно-признанных границ. Путем аннексии Крыма Россия нарушила этот акт", - сказал он.

По его словам, Россия продолжила нарушать Основополагающий акт, когда начала дестабилизацию на востоке Украины.

"Таким образом, мы должны предотвратить эскалацию, предотвратить, чтобы война в Украине, которая является разрушительной и смертельной, не превратилась в еще более разрушительную, опасную и смертельную, не переросла в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Именно для того, чтобы Москва не сомневалась в нашей решимости, мы нарастили силы на востоке Альянса", - добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия обещает Украине дальнейшую поддержку, но НАТО не будет вмешиваться в эту войну, - Шольц
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Топ комментарии
+14
Геннадий Гудков


@gudkov_g

·
1 ч



Обстрел и разрушение сегодня детского сада в Харькове говорит о том, что путинские генералы уже в истерике и палят вообще по площадям, лишь бы отчитаться перед Кремлем об «успехах» по уничтожению «военной инфраструктуры» Украины. Совсем офашистились!
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17.03.2022 22:11
+12
Пуанты поправь и сопли подотри, вояка блин
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17.03.2022 22:06
+12
Тю... Так рашка завжди всі договори порушувала. Що тут несподіваного, чоловіче?
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17.03.2022 22:10
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Пуанты поправь и сопли подотри, вояка блин
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17.03.2022 22:06 Ответить
Скільки памперсів на нього вдягли перед цією "хороброю" промовою?
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17.03.2022 22:08 Ответить
Вот это выстрел в ногу у кацапов.
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17.03.2022 22:09 Ответить
Тю... Так рашка завжди всі договори порушувала. Що тут несподіваного, чоловіче?
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17.03.2022 22:10 Ответить
Геннадий Гудков


@gudkov_g

·
1 ч



Обстрел и разрушение сегодня детского сада в Харькове говорит о том, что путинские генералы уже в истерике и палят вообще по площадям, лишь бы отчитаться перед Кремлем об «успехах» по уничтожению «военной инфраструктуры» Украины. Совсем офашистились!
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17.03.2022 22:11 Ответить
Перехватчик Це дурість.Москалі завжди так воювали.Руйнація інфраструктури і вбивства людей,це все ретельно сплановано.
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17.03.2022 22:34 Ответить
Знову обєспокоілся і зразу обхєзався.
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17.03.2022 22:15 Ответить
Біс знає що каже цей дядько.Значить щоб не було єскалаціі ,хай рашисти вбивають Україну і скине на неї все що має,бо НАТО боїтиься не дай Боже впаде на них, то най гинутиь люди, дітки маленькі,най руйнується держава у центрі Європи, а вони будуть спостерігати,не зважаючи на те що россіія багаторазово порушувала договір із НАТО, потім і зовсім вийшла.
Як не сором вселенській таке таке казати, як не сором бути такими імпотентами?!!!
Значить неважливо що кацапія плюнула вам в обличчя і нагадила на голову, ви будете втиратися і далі соблюдати нікому не потрібний договір?!!!
Нагадайте хтось цьому обісцяному боягузу, що той хто між ганбьбою і війною обирає ганьбу,той отримае і те і інше.Заткніть це недорозуміння вже хтось, крутячого парубка зі сталевими фаберже вже показати не вдасться,нащо і далі із себе робити посміховісько.
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17.03.2022 22:19 Ответить
Наконец почти дошло.., а то всё панькались с рашкой, "уважали"--вот и цена "уважухи" определилась!
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17.03.2022 22:26 Ответить
Допоможіть Україні знищити Росію, навіть використовуючи нас як плацдарм, і це буде остання війна в Європі. Все ж краще самим обрати місце і час для атаки, ніж весь час чекати, що Путлер це може зробити.
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17.03.2022 22:26 Ответить
бумажки
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17.03.2022 22:29 Ответить
І ви 8 років чекали мовчки?!
М-да, цивільний на чолі військово-політичноі організаціїте саме, що комік-президент…
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17.03.2022 22:33 Ответить
Коротше , кацапія більше напужало НАТО ніж Україну, і поки Україна ,бєтся з ордою, військовий блок з 29 країн світу сціть в штани і міняє памперси.Огидно.
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17.03.2022 22:38 Ответить
А Россия напала на какую то страну НАТО, можно узнать? Д.Б. ?
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17.03.2022 22:56 Ответить
тільки за росію з великою літери ідеш у спам.Поки що.
Ти це в плешівого ***** запитай,яка країна НАТО на нього напала,що він поліз бити НАТО в Україну.
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17.03.2022 23:58 Ответить
олололо, что у тебя в голове, какое НАТО в Украине
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18.03.2022 07:55 Ответить
это в голове у твоего *****, ущербный.
Я смотрю ты сильно задержалось здесь ,лапотное тявкать из под лавки.
ПНХ пока добровольно.
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18.03.2022 09:26 Ответить
Какое ты тупое, только сьезжать начинаешь. Прикинь путин бы не напал если бы Украина была в НАТО. А почему? А потому что нападение на страну НАТО, это нападение на все страны НАТО.

Но он напал, потому что 100% людей на этой земле знали что НАТО никоим образом не ввяжется за левую страну (ты и остальные персонажи настолько тупы, что за людей не считаю). Но НАТО начало поддержку поставляя вооружение...

И теперь я читаю твой высер, и вообще не понимаю к чему ты свой бред пишешь? НАТО должно вступиться? Что, бл*дь?
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18.03.2022 10:28 Ответить
Сученыш,НАТО должно вступитьпотому что в свое время выступило гарантом ненападения.Что ,**** рашистская , сцишь что НАТО подключиться?А этого не надо,нам и натовского оружия хватимт.Сдохите твари косоглазые на украинской земле,даже собаки ваши вонючее мудье есть не станут.Сдохни рашитстская падаль..,и чтобы личинки от тебя рожденые сдохли.
Пшел вон, мразь.
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18.03.2022 10:46 Ответить
>> НАТО должно вступитьпотому что в свое время выступило гарантом ненападения

ОЛОЛОЛО ОРУ !!!

Та ты больное на голову, в спам иди.
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18.03.2022 11:25 Ответить
Пасть завали, быдло рашистское,кому надо что ты делаешь,удобрение?
ты того вмешательства НАТО сцышся ,мразь, орать будешь когда тебя СБУ вычислит.
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18.03.2022 19:41 Ответить
Так это тебя рашистская падаль первую вычислят. Гонят бочку на НАТО только ублюдочные рашисты. Цель путлера одна - что бы Украина не вступила в НАТО. И такие курвы как ты этому способствуют.
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18.03.2022 19:47 Ответить
В спам скот казламордый.
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18.03.2022 19:54 Ответить
Ну да, не казати ж що ще у 2008 вторглась у Грузію.
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17.03.2022 22:46 Ответить
Функционеры НАТО могут сходить с этим Актом в сортир, как это сделала Россия сразу после подписания.
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17.03.2022 23:08 Ответить
Столтенберг хоче сказати що він хоче с0сати ×уй товстий та стрункий заради миру у Європі, бо права ЛГБТ найцінніша та найважливіша цінність ******** Європи. Ок, хлопці які ******* хлопців напишіть цьому ×уйю що вбивають не по статевим признакам , а по суті. Може "європейський вибір" зрозуміє що каZапам по ×уй ти гей чи націоналіст, їхня мета це хаос та руйнування.
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17.03.2022 23:31 Ответить
Взагалі-то, як мінімум, з 2008-го, коли росія напала на Грузію.
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17.03.2022 23:48 Ответить
не прошло и 8 лет, как НАТО вспомнило за крым...
нет слов, придурки....
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18.03.2022 00:06 Ответить
"Вона зробила це не один раз. Де-факто, вона робила це кожного дня, починаючи з незаконної анексії Криму у 2014 році..." Жах, якою ж Європа була скурвленою. Правильно казав Пеп Гвардіола щодо того НАТО: "вони невдахи". І ми ще туди прагнемо увійти
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18.03.2022 01:40 Ответить
 
 