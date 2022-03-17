Россия нарушила Основополагающий акт НАТО-РФ и сама вышла из него, - Столтенберг

Упреки России о нарушении НАТО Основополагающего акта НАТО - Россия не имеют никакого смысла, потому что именно Россия грубо нарушила принципы документа, что означает ее фактический выход из этого соглашения.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия нарушила и вышла из Основополагающего акта НАТО – Россия. Она сделала это не один раз. Де-факто, она делала это каждый день, начиная с незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Потому что Основополагающий акт НАТО – Россия четко определяет, что стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность каждого европейского государства в пределах его международно-признанных границ. Путем аннексии Крыма Россия нарушила этот акт", - сказал он.

По его словам, Россия продолжила нарушать Основополагающий акт, когда начала дестабилизацию на востоке Украины.

"Таким образом, мы должны предотвратить эскалацию, предотвратить, чтобы война в Украине, которая является разрушительной и смертельной, не превратилась в еще более разрушительную, опасную и смертельную, не переросла в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Именно для того, чтобы Москва не сомневалась в нашей решимости, мы нарастили силы на востоке Альянса", - добавил Столтенберг.

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