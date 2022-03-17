Россия нарушила Основополагающий акт НАТО-РФ и сама вышла из него, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Упреки России о нарушении НАТО Основополагающего акта НАТО - Россия не имеют никакого смысла, потому что именно Россия грубо нарушила принципы документа, что означает ее фактический выход из этого соглашения.
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Россия нарушила и вышла из Основополагающего акта НАТО – Россия. Она сделала это не один раз. Де-факто, она делала это каждый день, начиная с незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Потому что Основополагающий акт НАТО – Россия четко определяет, что стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность каждого европейского государства в пределах его международно-признанных границ. Путем аннексии Крыма Россия нарушила этот акт", - сказал он.
По его словам, Россия продолжила нарушать Основополагающий акт, когда начала дестабилизацию на востоке Украины.
"Таким образом, мы должны предотвратить эскалацию, предотвратить, чтобы война в Украине, которая является разрушительной и смертельной, не превратилась в еще более разрушительную, опасную и смертельную, не переросла в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Именно для того, чтобы Москва не сомневалась в нашей решимости, мы нарастили силы на востоке Альянса", - добавил Столтенберг.
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@gudkov_g
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1 ч
Обстрел и разрушение сегодня детского сада в Харькове говорит о том, что путинские генералы уже в истерике и палят вообще по площадям, лишь бы отчитаться перед Кремлем об «успехах» по уничтожению «военной инфраструктуры» Украины. Совсем офашистились!
Як не сором вселенській таке таке казати, як не сором бути такими імпотентами?!!!
Значить неважливо що кацапія плюнула вам в обличчя і нагадила на голову, ви будете втиратися і далі соблюдати нікому не потрібний договір?!!!
Нагадайте хтось цьому обісцяному боягузу, що той хто між ганбьбою і війною обирає ганьбу,той отримае і те і інше.Заткніть це недорозуміння вже хтось, крутячого парубка зі сталевими фаберже вже показати не вдасться,нащо і далі із себе робити посміховісько.
М-да, цивільний на чолі військово-політичноі організаціїте саме, що комік-президент…
Ти це в плешівого ***** запитай,яка країна НАТО на нього напала,що він поліз бити НАТО в Україну.
Я смотрю ты сильно задержалось здесь ,лапотное тявкать из под лавки.
ПНХ пока добровольно.
Но он напал, потому что 100% людей на этой земле знали что НАТО никоим образом не ввяжется за левую страну (ты и остальные персонажи настолько тупы, что за людей не считаю). Но НАТО начало поддержку поставляя вооружение...
И теперь я читаю твой высер, и вообще не понимаю к чему ты свой бред пишешь? НАТО должно вступиться? Что, бл*дь?
Пшел вон, мразь.
ОЛОЛОЛО ОРУ !!!
Та ты больное на голову, в спам иди.
ты того вмешательства НАТО сцышся ,мразь, орать будешь когда тебя СБУ вычислит.
нет слов, придурки....