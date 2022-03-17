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"Путин не хочет мира", - премьер-министр Италии Драги

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин действительно не хочет мира и для прекращения войны в Украине могут потребоваться дополнительные санкции.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня мы все ищем мира, но, к сожалению, президент Путин не хочет мира", – сказал Драги.

По его словам, введенные против России санкции сказываются и на самой Италии, но правительство готово к их усилению.

"Эта ситуация привела к перебоям в поставке многих вещей, бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, продуктов питания. Но правительство убеждено, что эти санкции правильные и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны, оно готово и работает, чтобы помочь предприятиям и семьям", - добавил Драги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал итальянцев выбирать Украину ради Европы и заставить россиян почувствовать цену каждого выстрела. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
Начали прозревать - посмотрим как дальше будет...
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17.03.2022 22:16
+12
Мои соседи-сицилийцы в первые дни войны вывесили Украинский флаг и спросили у меня куда переводить деньги на поддержку ЗСУ.
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17.03.2022 22:37
+8
Припіздент параші, ***** не хоче миру. І тільки так
Ми про це і без вас знаємо.
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17.03.2022 22:16
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Кеп?
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17.03.2022 22:15 Ответить
Капитан Очевидность (англ. Captain Obvious, сокращения: К. О., КО, Кэп) - супергерой американских комиксов, приходящий на помощь там, где его вмешательство вовсе не требуется, причём делает он это провозглашением прописных истин и констатацией общеизвестных фактов.
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17.03.2022 22:18 Ответить
как может что то хотеть истота на 2 ногах похожая на человека если ее ку ку давно улетела в Космос... и это НЕ ОПРАВДАНИЕ ЕГО действий или бездействий сегодня скорее бездействие больше преступней и страшней (не отдача приказа о прекращении огня войны операции и немедленного отвода своих орков и техники кораблей со ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ...
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17.03.2022 22:34 Ответить
Поражает не желание мировых лидеров -УТИЛИЗИРОВАТЬ путлера БЕШЕННОГО ПЕДОФИЛА ,ТЕРРОРИСТА № 1,по примеру Усамы бен Ладена
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18.03.2022 07:45 Ответить
Начали прозревать - посмотрим как дальше будет...
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17.03.2022 22:16 Ответить
Мільйон біженців на тиждень.
У ЄС допомогу Україні назвали найбільшою операцією цивільного захисту в історії

Єврокомісар з гуманітарної допомоги та кризового управління Янез Ленарчич сказав, що надання допомоги Україні було «найбільшою операцією цивільного захисту в історії».

🔻 Наразі Координаційний центр Європейського Союзу організовує збір і доставку гуманітарної допомоги з усіх 27 країн ЄС.

🔻 «Агресія рф спричинила гуманітарну катастрофу такого масштабу, якої ми не бачили з часів Другої світової війни. Потреби людей в Україні величезні», - сказав Ленарчич.

🔻 Комісар очікує, що кількість біженців зростатиме, якщо вторгнення триватиме: «Зараз у нас є мільйон біженців на тиждень. Тож якщо це триватиме ще 10 тижнів, ми можемо досягти цифри в 15 мільйонів людей». https://t.me/spravdi/2726
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17.03.2022 22:31 Ответить
Далі обивателю набриднуть біженці, і він почне ремствувати, мовляв, знищіть уже швидше того )(*ла, нехай українці повертаються додому. Так НАТО почне воювати.
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17.03.2022 22:37 Ответить
Premier Mario Draghi всегда рвал глотку ЗА УКРАИНУ!
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18.03.2022 00:54 Ответить
Головне, щоб зе і оп прозрів. Бо там або дурні або зрадники. Скоріше за все і те і інше.
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18.03.2022 00:57 Ответить
Припіздент параші, ***** не хоче миру. І тільки так
Ми про це і без вас знаємо.
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17.03.2022 22:16 Ответить
Зловили паскуду
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/izvestnyy-muzykant-i-agent-rf-chto-izvestno-o-predatele-sdavshem-luckiy-aerodrom-okkupantam-1609389.html
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17.03.2022 22:17 Ответить
Расстрелять мразь Сметанина и всех остальных предателей и коллаборантов
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18.03.2022 07:53 Ответить
а не дешевше булоб не мати ніяких справ з Фуйлом..
Краще з розумним загубити
ніж з дурнем знайти
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17.03.2022 22:17 Ответить
респект Італії ! підкіньте нам ще зброї
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17.03.2022 22:17 Ответить
Щось макаронники ******* почали нехтувати, кінець свинособакам не за горами
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17.03.2022 22:19 Ответить
Макаронніки,до твоєго відома,вже прихистили більше як 500000 укрінських жінок і дітей,пустили безкоштовний транспорт,відправили кілька мілліонів тонн гуманітарноі допоги до Украіни.Так,що,мовчи
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17.03.2022 22:24 Ответить
У нас в провинции Вероны 5 больших больниц освободили и устроили для беженцев. Плюс Betania della carità - волонтёры, имеют дома со спальнями, взяли на сегодняшний день 180 беженцев. Лично я врач и между работами еду переводить им, делать тампоны, прививки, обследую больных взрослых и детей, покупаю им лекарства, хлопочу устроить инвалидов в дома инвалидов, если они это просят. Нашим всем выдали медицинские карточки, лечение бесплатное для них. То есть, где находятся наши, туда приглашают врачей - волонтёров. И там же красный крест и гражданская оборона. прикреплены! Для детей привезли игрушки, дали одежду всем, маски, питание хорошее, телек и, стиральные машинки итд итп. Наши, кстати, довольны. Только плачем все вместе.
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18.03.2022 01:03 Ответить
Некоторые наши выразили желание работать. Я написала директору Сан участка, посмотрим, как отреагирует.
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18.03.2022 01:05 Ответить
Дякую друже.
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18.03.2022 04:35 Ответить
Може пора вже не видумувати нові санкції, а реально виконувати ті яки вже прийняті.
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17.03.2022 22:20 Ответить
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17.03.2022 22:22 Ответить
А тепер "УВАГА ПИТАННЯ" які країни блокували і блокують вступ України в ЄС та НАТО!?
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17.03.2022 22:25 Ответить
ну кроме **************(венгров) то сама Украина...да мы воюем, да мы противостоим...но при этом НОЛЬ реформ...хотя бы Судовую провели пока война...и прокурора назначили антикоррупционного...или например реформу Антимонопольного комитета...в общем структур которые на прямую не воюют...но нет...мы хотим на горбе ЗСУ въехать в "золотой дворец"...
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17.03.2022 22:40 Ответить
Зеленський, ти це чув?
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17.03.2022 22:23 Ответить
Італьяшки процентів 50 мінімум-больні ублюдки які повторяють пропаганду **********. В офіційних медіа багато кремлівських наративів а люди - проросійське дно. Тепер ясно чого вони перефарбувалися так швидко з фашиків в 40 х в просоюзників-тупорилі балаболи. Я тут усіх більш менш знайомих ***** переслав з кінцями
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17.03.2022 22:23 Ответить
Не зовсім правда. Я свого італійського швагра вже переконав і він на 100% за Україну. Хоча раніше постив усіляку ***** на кшталт кацапської допомоги (хто пам'ятає?) Італії підчас ковіду...
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17.03.2022 22:26 Ответить
Мои соседи-сицилийцы в первые дни войны вывесили Украинский флаг и спросили у меня куда переводить деньги на поддержку ЗСУ.
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17.03.2022 22:37 Ответить
а наш головний клоун бачиав його очах що хоче.Макаронники просто хочуть стравити дві країни як і було з вагнерівцями
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17.03.2022 22:25 Ответить
Роман Донік


@donikroman

·
16 ч



На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини.
Він послав людей як подалі.
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17.03.2022 22:28 Ответить
Тепер треба послати Ярославського самі знаєте куди!
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17.03.2022 22:52 Ответить
Драги , вчитися жити без раши , бо її незабаром не стане
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17.03.2022 22:31 Ответить
Драги не Берлускони. Путин у него не бог.
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17.03.2022 22:50 Ответить
Для питуна мир- это поражение. А поражение для него - смерть. Его там в прямом смысле разорвут, если он поддержки силовиков лишится. Лукашенко точно так же. Это их и связывает
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17.03.2022 22:47 Ответить
У итальянцев опыт с украинцами был вполне положительный уже перед войной. Там работает немало украинских заробитчанов. Сам был удивлён что ночуя в приличной гостинице в Сорренто увидел что там почти весь персонал украинцы. Так что с вашими беженцами там всё будет в порядке.
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17.03.2022 22:48 Ответить
навіть до Маріо доперло шо ***** не хоче миру - а ми, з завзятістю ідіотів, з ним перемовяемося.
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17.03.2022 22:56 Ответить
Драги явно почувствовал себя первооткрывателем дел в современной геополитической обстановке. Передайте ему кто-нибудь, что даже многократное усиление санкций не остановит военного преступника Путина.
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17.03.2022 23:14 Ответить
Котенёва Анна Егоровна, 82 года. Написано в одном из подвалов Харькова...

Хотят ли русские войны?

Пускай вам скажут пацаны,

Кто под Васильевкой стоит,

Кто под Сумами вечно спит,

Кто под Пологами в боях

Не помнил слова БОЛЬ и СТРАХ.

Спросите просто у ВЕСНЫ:

Хотят ли русские войны?

Хотят ли русские войны,

Спросите вы у сатаны,

Который в бункере сидит

И вволю ест, и вдоволь спит,

Вкушая страстно кровь детей,

Кровь украинских матерей.

Спросите вы у сатаны:

Хотят ли русские войны?

Скажите, "братский" наш народ,

Зачем по Харькову он бьёт?

Зачем Чернигов он бомбит,

И Киев наш за что горит?

В чём Мариуполь виноват?

Ну, не молчи, ответь нам, "брат":

Зачем вам боль моей страны?

Хотят ли русские войны ...

Хотят ли русские войны?

Россия, где ж твои сыны?

Тела их во поле лежат.

Ты забери детей назад.

Ты раздели скорбь матерей,

Верни хоть мёртвых сыновей.

Они уж больше не нужны?

Хотят ли русские войны?..

Хотят ли русские войны?

Молчите, наложив в штаны,

Позоря честь своих отцов -

Советской армии бойцов,

И дедов, кто фашизм прогнал,

Кто Киев спас - врагу не сдал!

Их души ужаса полны!

Хотят ли русские войны ...

Встал Мелитополь и Херсон,

Забыв про голод и про сон,

Бердянск, Каховка и Чонгар,

И атомный Энергодар,

Ирпень, Житомир и Токмак,

Над ними сине - жёлтый стяг,

Их не страшит сирены вой!

Идите русские ... домой
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17.03.2022 23:49 Ответить
Окончания войны не хочет стая полуобезьян - вырожденцев ( угро финномосковиты). Они сегодня будут петь песни и пить боярышник в честь оккупации Крыма и кричать ,,Хайль Гитлер,, ,, хайль путлер,, На украинцах великая миссия - значительно уменьшить численность зверолюдей.
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18.03.2022 07:19 Ответить
А все страны должны санкциями довести ситуацию в стране обезьяноподобно голода. У мародеров раши больше золота ценятся унитазы, даже грязные ( снимали з захваченных катеров) - нужно кроме боярышника в не ограниченных количествах , вместо хлеба ( при голоде) дать им море унитазов , вместо хлеба и туалетную бумагу. Научить пользоваться бумагой ( они наверное не знают что это такое)
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18.03.2022 07:26 Ответить
 
 