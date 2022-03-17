"Путин не хочет мира", - премьер-министр Италии Драги
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент России Владимир Путин действительно не хочет мира и для прекращения войны в Украине могут потребоваться дополнительные санкции.
Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Сегодня мы все ищем мира, но, к сожалению, президент Путин не хочет мира", – сказал Драги.
По его словам, введенные против России санкции сказываются и на самой Италии, но правительство готово к их усилению.
"Эта ситуация привела к перебоям в поставке многих вещей, бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, продуктов питания. Но правительство убеждено, что эти санкции правильные и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны, оно готово и работает, чтобы помочь предприятиям и семьям", - добавил Драги.
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У ЄС допомогу Україні назвали найбільшою операцією цивільного захисту в історії
Єврокомісар з гуманітарної допомоги та кризового управління Янез Ленарчич сказав, що надання допомоги Україні було «найбільшою операцією цивільного захисту в історії».
🔻 Наразі Координаційний центр Європейського Союзу організовує збір і доставку гуманітарної допомоги з усіх 27 країн ЄС.
🔻 «Агресія рф спричинила гуманітарну катастрофу такого масштабу, якої ми не бачили з часів Другої світової війни. Потреби людей в Україні величезні», - сказав Ленарчич.
🔻 Комісар очікує, що кількість біженців зростатиме, якщо вторгнення триватиме: «Зараз у нас є мільйон біженців на тиждень. Тож якщо це триватиме ще 10 тижнів, ми можемо досягти цифри в 15 мільйонів людей». https://t.me/spravdi/2726
Ми про це і без вас знаємо.
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/izvestnyy-muzykant-i-agent-rf-chto-izvestno-o-predatele-sdavshem-luckiy-aerodrom-okkupantam-1609389.html
Краще з розумним загубити
ніж з дурнем знайти
@donikroman
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16 ч
На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини.
Він послав людей як подалі.
Хотят ли русские войны?
Пускай вам скажут пацаны,
Кто под Васильевкой стоит,
Кто под Сумами вечно спит,
Кто под Пологами в боях
Не помнил слова БОЛЬ и СТРАХ.
Спросите просто у ВЕСНЫ:
Хотят ли русские войны?
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у сатаны,
Который в бункере сидит
И вволю ест, и вдоволь спит,
Вкушая страстно кровь детей,
Кровь украинских матерей.
Спросите вы у сатаны:
Хотят ли русские войны?
Скажите, "братский" наш народ,
Зачем по Харькову он бьёт?
Зачем Чернигов он бомбит,
И Киев наш за что горит?
В чём Мариуполь виноват?
Ну, не молчи, ответь нам, "брат":
Зачем вам боль моей страны?
Хотят ли русские войны ...
Хотят ли русские войны?
Россия, где ж твои сыны?
Тела их во поле лежат.
Ты забери детей назад.
Ты раздели скорбь матерей,
Верни хоть мёртвых сыновей.
Они уж больше не нужны?
Хотят ли русские войны?..
Хотят ли русские войны?
Молчите, наложив в штаны,
Позоря честь своих отцов -
Советской армии бойцов,
И дедов, кто фашизм прогнал,
Кто Киев спас - врагу не сдал!
Их души ужаса полны!
Хотят ли русские войны ...
Встал Мелитополь и Херсон,
Забыв про голод и про сон,
Бердянск, Каховка и Чонгар,
И атомный Энергодар,
Ирпень, Житомир и Токмак,
Над ними сине - жёлтый стяг,
Их не страшит сирены вой!
Идите русские ... домой