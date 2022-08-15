"Путін не хоче миру", - прем’єр-міністр Італії Драгі
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Президент Росії Володимир Путін насправді не хоче миру і для припинення війни в Україні можуть знадобитися додаткові санкції.
Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Сьогодні ми всі шукаємо миру, але, на жаль, президент Путін не хоче миру", - сказав Драгі.
За його словами, введені проти Росії санкції позначаються і на самій Італії, але уряд готовий до їхнього посилення.
"Ця ситуація призвела до перебоїв у постачанні багатьох речей, бензину, дизельного палива, електроенергії, газу, продуктів харчування. Але уряд переконаний, що ці санкції правильні і можуть бути посилені в майбутньому, якщо цього вимагатиме розвиток війни, він готовий і працює, щоб допомогти підприємствам та сім'ям", - додав Драгі.
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У ЄС допомогу Україні назвали найбільшою операцією цивільного захисту в історії
Єврокомісар з гуманітарної допомоги та кризового управління Янез Ленарчич сказав, що надання допомоги Україні було «найбільшою операцією цивільного захисту в історії».
🔻 Наразі Координаційний центр Європейського Союзу організовує збір і доставку гуманітарної допомоги з усіх 27 країн ЄС.
🔻 «Агресія рф спричинила гуманітарну катастрофу такого масштабу, якої ми не бачили з часів Другої світової війни. Потреби людей в Україні величезні», - сказав Ленарчич.
🔻 Комісар очікує, що кількість біженців зростатиме, якщо вторгнення триватиме: «Зараз у нас є мільйон біженців на тиждень. Тож якщо це триватиме ще 10 тижнів, ми можемо досягти цифри в 15 мільйонів людей». https://t.me/spravdi/2726
Ми про це і без вас знаємо.
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/izvestnyy-muzykant-i-agent-rf-chto-izvestno-o-predatele-sdavshem-luckiy-aerodrom-okkupantam-1609389.html
Краще з розумним загубити
ніж з дурнем знайти
@donikroman
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16 ч
На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини.
Він послав людей як подалі.
Хотят ли русские войны?
Пускай вам скажут пацаны,
Кто под Васильевкой стоит,
Кто под Сумами вечно спит,
Кто под Пологами в боях
Не помнил слова БОЛЬ и СТРАХ.
Спросите просто у ВЕСНЫ:
Хотят ли русские войны?
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у сатаны,
Который в бункере сидит
И вволю ест, и вдоволь спит,
Вкушая страстно кровь детей,
Кровь украинских матерей.
Спросите вы у сатаны:
Хотят ли русские войны?
Скажите, "братский" наш народ,
Зачем по Харькову он бьёт?
Зачем Чернигов он бомбит,
И Киев наш за что горит?
В чём Мариуполь виноват?
Ну, не молчи, ответь нам, "брат":
Зачем вам боль моей страны?
Хотят ли русские войны ...
Хотят ли русские войны?
Россия, где ж твои сыны?
Тела их во поле лежат.
Ты забери детей назад.
Ты раздели скорбь матерей,
Верни хоть мёртвых сыновей.
Они уж больше не нужны?
Хотят ли русские войны?..
Хотят ли русские войны?
Молчите, наложив в штаны,
Позоря честь своих отцов -
Советской армии бойцов,
И дедов, кто фашизм прогнал,
Кто Киев спас - врагу не сдал!
Их души ужаса полны!
Хотят ли русские войны ...
Встал Мелитополь и Херсон,
Забыв про голод и про сон,
Бердянск, Каховка и Чонгар,
И атомный Энергодар,
Ирпень, Житомир и Токмак,
Над ними сине - жёлтый стяг,
Их не страшит сирены вой!
Идите русские ... домой