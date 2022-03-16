Італія готова повністю замістити російський газ за три роки
Італії потрібно не менше трьох років, щоб повністю замінити імпорт газу з Росії іншими джерелами енергії. Міністр екологічного переходу Роберто Чинголані заявив, що зможе відмовитися від значного обсягу найближчим часом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рим щорічно імпортує близько 30 млрд кубометрів газу з Росії, що становить близько 40% від загального обсягу імпорту газу, і прагне диверсифікувати свої поставки.
Але Чинголані сказав, що 20 млрд кубометрів на рік можуть бути замінені в "найближчій і середньостроковій перспективі" низкою заходів, включаючи збільшення імпорту газу з Алжиру на 9 млрд кубометрів і збільшення виробництва електроенергії на вугіллі і нафти для заміни 3-4 млрд кубометрів газу.
Інші заходи включали збільшення імпорту електроенергії з Північної Європи, а також збільшення використання приблизно на 6 млрд кубометрів зрідженого природного газу (СПГ).
Після того, як Росія вторглася в Україну, Італія активізувала зусилля щодо забезпечення альтернативних джерел газу, при цьому Катар, багатий СПГ, знаходиться в центрі уваги.
Складний процес видачі дозволів в Італії практично зупинив будівництво об'єктів СПГ за межами трьох діючих в даний час заводів, на частку яких в даний час припадає близько 20% щоденного імпорту.
Чинголані сказав, що плавучі термінали СПГ можуть бути встановлені через 12-18 місяців після отримання дозволів на поставку 16-24 млрд кубометрів газу. На два вже дозволених берегових термінали загальною потужністю 20 млрд кубометрів буде потрібно 3-4 роки.
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Нефть
Китай. 70,1 млн тонн, Нидерланды (37,4 млн тонн), Германия (19,2 млн тонн н). Белоруссия (14,9 млн тонн, Республика Корея (13,5 млн тонн), Польша (11,2 млн тонн), Италия (8,9 млн тонн), Финляндия (6,3 млн тонн), Словакия (5,3 млн тонн).
Газ
48,2 млрд куб. м Германии, 26,8 млрд куб. м Турции. Белоруссия (19,8 млрд куб. м). Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7).
Эти страны нужно просить ввести эмбарго.