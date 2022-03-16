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Італія готова повністю замістити російський газ за три роки

ес,газ

Італії потрібно не менше трьох років, щоб повністю замінити імпорт газу з Росії іншими джерелами енергії. Міністр екологічного переходу Роберто Чинголані заявив, що зможе відмовитися від значного обсягу найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рим щорічно імпортує близько 30 млрд кубометрів газу з Росії, що становить близько 40% від загального обсягу імпорту газу, і прагне диверсифікувати свої поставки.

Але Чинголані сказав, що 20 млрд кубометрів на рік можуть бути замінені в "найближчій і середньостроковій перспективі" низкою заходів, включаючи збільшення імпорту газу з Алжиру на 9 млрд кубометрів і збільшення виробництва електроенергії на вугіллі і нафти для заміни 3-4 млрд кубометрів газу.

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Інші заходи включали збільшення імпорту електроенергії з Північної Європи, а також збільшення використання приблизно на 6 млрд кубометрів зрідженого природного газу (СПГ).

Після того, як Росія вторглася в Україну, Італія активізувала зусилля щодо забезпечення альтернативних джерел газу, при цьому Катар, багатий СПГ, знаходиться в центрі уваги.

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Складний процес видачі дозволів в Італії практично зупинив будівництво об'єктів СПГ за межами трьох діючих в даний час заводів, на частку яких в даний час припадає близько 20% щоденного імпорту.

Чинголані сказав, що плавучі термінали СПГ можуть бути встановлені через 12-18 місяців після отримання дозволів на поставку 16-24 млрд кубометрів газу. На два вже дозволених берегових термінали загальною потужністю 20 млрд кубометрів буде потрібно 3-4 роки.

Автор: 

газ (10408) Італія (1564) росія (64946)


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Топ коментарі
+5
Так китайцев пригласите:они вам,быстренько построят-пока вы будете спагетти жевать.
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16.03.2022 17:39
+5
И вообще любопытно, через сколько минут они отказались бы от газа параши,после пару попаданий ракет, например по Милану,выродки млять ,"глубокогобеспокойные"
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16.03.2022 17:46
+2
Нету у вас 3 лет! НЕТУ!
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16.03.2022 17:46
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16.03.2022 17:35 Відповісти
Так китайцев пригласите:они вам,быстренько построят-пока вы будете спагетти жевать.
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16.03.2022 17:39 Відповісти
Щоб потім перебудовувати після красносраких бракоробів?
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16.03.2022 20:17 Відповісти
Думают потянут, а может и война закончится и отказывается не надо будет))))
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16.03.2022 17:42 Відповісти
Предупредите,кто то макаронников ,параша столько не протянет💯☝️😀
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16.03.2022 17:43 Відповісти
И вообще любопытно, через сколько минут они отказались бы от газа параши,после пару попаданий ракет, например по Милану,выродки млять ,"глубокогобеспокойные"
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16.03.2022 17:46 Відповісти
Протягом пари тижнів після попадання ракет по Мілану, війська країн НАТО витягли б ***** з бункера на уралі
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16.03.2022 20:18 Відповісти
Нету у вас 3 лет! НЕТУ!
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16.03.2022 17:46 Відповісти
Макаронники как были фашиками, так фашиками и остались... Хотя возможно все бабки за проданный каZапский газ будет перечисляться в фонд Украины в качестве контрибуции.
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16.03.2022 17:58 Відповісти
итальянцам придется поторопиться, через 3 года не будет рашки как государства ... так что хватит неспеша бухать кьянти и хавать спагетти, бегом искать замену кацапскому газу!!!
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16.03.2022 18:18 Відповісти
Шановне панство! В Европі немає, зовсім немає більше лідерів накшталт Черчилля, Тетчер чи Рейгана. Є тількі дріб'язкові, нікчемні, а у багатьох випадках ще й коррумповані потвори. Запомятайте це будь ласка і не розраховуйте на них.
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16.03.2022 18:27 Відповісти
Вумныя. За это время сдохнет либо король, либо ишак.
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16.03.2022 18:31 Відповісти
Куда россия поставляет свои ресурсы.

Нефть

Китай. 70,1 млн тонн, Нидерланды (37,4 млн тонн), Германия (19,2 млн тонн н). Белоруссия (14,9 млн тонн, Республика Корея (13,5 млн тонн), Польша (11,2 млн тонн), Италия (8,9 млн тонн), Финляндия (6,3 млн тонн), Словакия (5,3 млн тонн).

Газ

48,2 млрд куб. м Германии, 26,8 млрд куб. м Турции. Белоруссия (19,8 млрд куб. м). Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7).

Эти страны нужно просить ввести эмбарго.
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16.03.2022 18:38 Відповісти
 
 