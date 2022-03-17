Джонсон в Лондоне встретился с украинскими нардепами: "Варварское вторжение Путина в Украину является явным нарушением демократии"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с украинскими парламентариями.

Об этом глава британского правительства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад был встретиться с украинскими депутатами Лесей Василенко, Еленой Шкрум, Марией Мезенцевой и Еленой Хоменко сегодня на Даунинг-стрит. Варварское вторжение Путина в Украину является явным нарушением демократии, которую каждая из них представляет. Свобода и независимость Украины должны быть восстановлены", - говорится в сообщении.

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