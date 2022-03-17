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Джонсон в Лондоне встретился с украинскими нардепами: "Варварское вторжение Путина в Украину является явным нарушением демократии"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с украинскими парламентариями.

Об этом глава британского правительства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад был встретиться с украинскими депутатами Лесей Василенко, Еленой Шкрум, Марией Мезенцевой и Еленой Хоменко сегодня на Даунинг-стрит. Варварское вторжение Путина в Украину является явным нарушением демократии, которую каждая из них представляет. Свобода и независимость Украины должны быть восстановлены", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запад тогда совершил ужасную ошибку", - Джонсон о реакции на оккупацию Крыма
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Топ комментарии
+8
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17.03.2022 23:00
+6
лохматый самый адекватный блондин...
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17.03.2022 22:43
+4
Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко с Джерело: https://censor.net/ua/n3326251

а как они туда попали ?
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17.03.2022 22:38
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Правила форума Совет форумчан
Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко с Джерело: https://censor.net/ua/n3326251

а как они туда попали ?
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17.03.2022 22:38 Ответить
За б'юджетні гроші ....)
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17.03.2022 22:46 Ответить
Так это те видимо , которые рванули до войны и не приехали на сессию ВР , а запахло потерей мандата - помчались к Джонсону
ВОТ НА ХРЕНА СЕЙЧАС ЖТИ КУРИЦЫ ДЖОНСОНУ ???? А дети их в английских школах?
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17.03.2022 22:50 Ответить
Так там же була начебто наша делегація в ПАРЄ,можливо запросили.Про це казав Стефанчук.
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17.03.2022 22:49 Ответить
Хоменко - это студия 95квартал, директор почему то там, самая опытная по возрасту, 45 лет. Остальные, я так понял, тридцатилетняя "залатая маладьож", проскользившая по партийным спискам и теперь, с умным видом, осуждают Путина, мимоходом заскочив на Даунинг стрит, после шоппинга по лондонским бутикам.
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17.03.2022 22:55 Ответить
Так я так и написала - Джонсон это отмазка .
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17.03.2022 22:58 Ответить
Томущо САЧКУЮТ РАБОТУ В ЗАЛЕ ВР
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17.03.2022 22:59 Ответить
Що ти тут взагалі робиш,лапотна істота?А ну брись до солов*їного гуано та мавпи Симон*ян.
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17.03.2022 23:23 Ответить
лохматый самый адекватный блондин...
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17.03.2022 22:43 Ответить
7 детей !!!!
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17.03.2022 22:52 Ответить
В женском царстве
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17.03.2022 22:47 Ответить
высерман не блондин...
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17.03.2022 22:50 Ответить
ibubenagain


@ibubenagain

·
12 ч



Россияне гуглите два определения: коллективная ответственность и внешнее управление. Пока Гугл не отключили. Не благодарите
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17.03.2022 22:47 Ответить
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17.03.2022 22:51 Ответить
Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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17.03.2022 22:54 Ответить
Здохни,підорашка.
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17.03.2022 23:00 Ответить
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17.03.2022 23:00 Ответить
да будет так. Аминь
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17.03.2022 23:10 Ответить
Вибачте,але вони не "русня" ,бо до Русі вони не мають жодного відношення.Вони угро-фіни за походженням:весь,меря,мурома,мордва,мещера,ерзя,чудь,іжора,водь,мокша,моксель,череміси,комі,пермь,....Їх можна називати як завгодно,але не "руснею"-можна москалями-це найпоширініша самозва їхнього етносу,можна кацапами(так називав їх великий М.В.Гоголь ("Вечори на хуторі біля Диканьки),можна називати ординцями(московський улус Золотої Орди),а можна називати мордвою-це головний етнос умовної Московії-так називав їх Геродот ще 2 500 років тому,кажучи що вони андрофаги(людожери по давньогрецькому),а можна підорашками за стилем життя-бо все роблять через сраку.
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17.03.2022 23:19 Ответить
нічого не маю проти Ваших слів...
але то автор так напасала - я лише перекинув її пост сюди...
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17.03.2022 23:23 Ответить
русня пов'язана з Русю, шановний, як приблизно курвіметр з курвами.
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17.03.2022 23:38 Ответить
супер!!! 👍👍👍
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17.03.2022 23:09 Ответить
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17.03.2022 23:19 Ответить
Черчиль в ****!
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17.03.2022 23:07 Ответить
По Сеньке шапка. Нема про що з дурогонами предметно говорити. 73 - 0.
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17.03.2022 23:18 Ответить
 
 