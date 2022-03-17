СНБО предлагает изгнать Россию из Совбеза ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Российскую Федерацию следует исключить из Совета Безопасности ООН. Он напомнил, что Москва не намерена выполнять решение Международного Суда ООН
Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Есть решение суда ООН, которое Российская Федерация говорит, что выполнять не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совбезе ООН делает Российская Федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять эти правила и нормы, действующие в цивилизованном современном мире?"- спрашивает Данилов.
При этом секретарь СНБО указал, что глава офиса президента Андрей Ермак продолжает переговоры с представителями РФ, но пока с мертвой точки сдвинулся только гуманитарный вопрос. По словам Данилова, он не верит в диалог с Москвой и уверен, что на саммите НАТО решение будет принято в пользу Украины.
Как сообщалось ранее, 16 марта Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из Совета Европы. Россия была членом Совета Европы 26 лет.
Пожалуйста, подождите...
людині, якій пофіг світ та життя не буде вимагати аналізу калу від Макрона
<************ корчить із себе "псіхіческого"
Повторюсь, если есть.
голосованием большинства членов
реформируется даже Церковь, а уж ООН и Бог велел меняться в соответствии с жизнью
А вот каковы последствия отказа выполнять решение суда ООН-должны сказать юристы. До этого таких прецедентов в истории не было.
не знаю, правда ли...
Вот устав ООН. Действительно в статье 27.3 есть оговорка по поводу голосования стороны, которая является участником конфликта. Но там идут ссылки на другие положения. Надо поизучать..
Завтра Байден будет лично мотивировать дядюшку Си, занять правильную позицию в осуждении агрессора.
В любом случае, очень интересно, что скажут юристы по поводу возможного исключения параши по голосованию. Очень надеюсь, что есть механизм
не Радбез, а ООН взагалі, як організацію !
гражданским лучше не лезьть
ООН ЧИМ ГІРШИЙ?
а тим, що там сидять нагодовані баблом чинуші!
реформа ООН ПОВИННА БУЛА ПРОЙТИ, навіть не вчора, а позавчора!
Сім різних літаків, що належать уряду росії, здійснили протягом 17 березня рейси з Москви до різних міст на сході рф.
До путіна літали? https://t.me/operativnoZSU/14122
мда, на всіх рожка АК не вистачить
Сьогодні колективний Захід почав, нарешті, усвідомлювати, що навіть з'ївши всю Україну, цілком путінська Росія не зупиниться на цьому, а навпаки, стане ще агресивнішою і амбітнішою. Більше того, Захід, причому, вже на рівні не лише політиків, а й середнього обивателя, помалу розуміє, що московське чудовисько розіжралося до своєї нинішньої величини виключно із західною допомогою. У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.
У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.
З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.
Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
США тягнуть плуга світової демократії та жандарма, а Угорщина мєлко гадить - то що, вони рівні ?
я саме про скасування права вето у будь якої держави.
"Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но Россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!" - подчеркнул Гайдай.