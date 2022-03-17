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СНБО предлагает изгнать Россию из Совбеза ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данилов,данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Российскую Федерацию следует исключить из Совета Безопасности ООН. Он напомнил, что Москва не намерена выполнять решение Международного Суда ООН

Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть решение суда ООН, которое Российская Федерация говорит, что выполнять не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совбезе ООН делает Российская Федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять эти правила и нормы, действующие в цивилизованном современном мире?"- спрашивает Данилов.

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При этом секретарь СНБО указал, что глава офиса президента Андрей Ермак продолжает переговоры с представителями РФ, но пока с мертвой точки сдвинулся только гуманитарный вопрос. По словам Данилова, он не верит в диалог с Москвой и уверен, что на саммите НАТО решение будет принято в пользу Украины.

Как сообщалось ранее, 16 марта Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из Совета Европы. Россия была членом Совета Европы 26 лет.
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Топ комментарии
+33
Давно пора
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17.03.2022 23:01
+19
член ООН, який не визнає юрисдикціїї Суду ООН, має покинути ООН !

не Радбез, а ООН взагалі, як організацію !
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17.03.2022 23:02
+16
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17.03.2022 23:06
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Давно пора
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17.03.2022 23:01 Ответить
Ну тоді наврядче щось спинить ***** від ядерної кнопки. Скаже: "Ми ж не цивілізована країна"
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17.03.2022 23:05 Ответить
а отвєточка ?

людині, якій пофіг світ та життя не буде вимагати аналізу калу від Макрона
<************ корчить із себе "псіхіческого"
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17.03.2022 23:10 Ответить
от кого отвєточка ?
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17.03.2022 23:54 Ответить
на жаль Байден чітко сказав: "виключення РФ із Радбезу ООН категорично не можливе"
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18.03.2022 01:55 Ответить
Юристы должны этим заниматься. Если есть хоть какой-то механизм, надо его запускать.
Повторюсь, если есть.
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17.03.2022 23:01 Ответить
если нет- создать !
голосованием большинства членов
реформируется даже Церковь, а уж ООН и Бог велел меняться в соответствии с жизнью
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17.03.2022 23:04 Ответить
ООН создавали под реалии середины 20ого века. Что-то новое создать можно только с разрешения СБ ООН, который не дееспособен.
А вот каковы последствия отказа выполнять решение суда ООН-должны сказать юристы. До этого таких прецедентов в истории не было.
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17.03.2022 23:30 Ответить
Можно наложить санкции на рашистскую делегацию в ООН и просто выдворить их в рашку
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17.03.2022 23:18 Ответить
Еще лучше небендзе отрубить обе руки. Чтобы воздерживался по всем вопросам
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17.03.2022 23:31 Ответить
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%2027,%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.

Вот устав ООН. Действительно в статье 27.3 есть оговорка по поводу голосования стороны, которая является участником конфликта. Но там идут ссылки на другие положения. Надо поизучать..

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18.03.2022 00:03 Ответить
так отож.. там черт ногу сломит. Но как бы ни было, я не верю что ООН проголосует за миротворцев....
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18.03.2022 00:07 Ответить
Если действительно есть какая-то возможность исключить кацапов от голосования, то это становится более чем реально. Слабое звено-это Китай. Но, при правильной работе с китайским руководством, вполне вероятно, что Китай воздержится.
Завтра Байден будет лично мотивировать дядюшку Си, занять правильную позицию в осуждении агрессора.
В любом случае, очень интересно, что скажут юристы по поводу возможного исключения параши по голосованию. Очень надеюсь, что есть механизм
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18.03.2022 00:18 Ответить
член ООН, який не визнає юрисдикціїї Суду ООН, має покинути ООН !

не Радбез, а ООН взагалі, як організацію !
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17.03.2022 23:02 Ответить
сенсу нема, бо саме головне в радбезі, саме там кацапія юзає своє право вето
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18.03.2022 00:29 Ответить
Дайте мені с"чку Меркель за горло потримати!
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17.03.2022 23:04 Ответить
Нобелівську їй! Нобелівську.... хотіли дати
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17.03.2022 23:05 Ответить
спокуха. Нобелевская уже у зеленского))
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18.03.2022 00:08 Ответить
Може ви Маріуполем займетесь
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17.03.2022 23:04 Ответить
Там есть профессиональные ЗЛЫЕ военные - они оккупанта растерзают .
гражданским лучше не лезьть
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17.03.2022 23:12 Ответить
Професіональні і злі теж не можуть без води і їжі сидіть і безупинно воювати в оточені 3 тижні. Їм потрібна допомога і перепочинок, як і цивільним. Нам дорогі життя наших захисників. Їм не потрібні посмертні медалі за мужність.
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17.03.2022 23:16 Ответить
Так це і є Маріуполь. Не може фашист-терорист, який вбиває мирних людей, беззахисних дітей бути членом ООН і членом ради безпеки ООН.
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17.03.2022 23:14 Ответить
Від того, що він не буде членом ООН, нічого не зміниться, орда і в ООН не виконує статути організації.Звісно, що їх сраною мітлою звідусіль гнать потрібно. ООН йому вже сказала забратись з України, тільки член поклав член. Просто в нас розвелось занадто багато говорящіх голів, які не свої прямі обов'язки виконують, а займаються чим завгодно.
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17.03.2022 23:21 Ответить
ліга націй, тремтлива як ті олені, викинула парашу!
ООН ЧИМ ГІРШИЙ?
а тим, що там сидять нагодовані баблом чинуші!
реформа ООН ПОВИННА БУЛА ПРОЙТИ, навіть не вчора, а позавчора!
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17.03.2022 23:04 Ответить
Урядові літаки рф здійснили незвичайні рейси з Москви до Сибіру

Сім різних літаків, що належать уряду росії, здійснили протягом 17 березня рейси з Москви до різних міст на сході рф.

До путіна літали? https://t.me/operativnoZSU/14122
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17.03.2022 23:04 Ответить
він що, падлюка, вже клонувався перед Третью світовою ?
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17.03.2022 23:06 Ответить
Вже давно:

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17.03.2022 23:11 Ответить
упс!
мда, на всіх рожка АК не вистачить
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17.03.2022 23:14 Ответить
А Ви цільтесь краще!
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17.03.2022 23:18 Ответить
НОВИЧОК перевозили - будут через шланг задувать в бункер 😀
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17.03.2022 23:15 Ответить
Полетіли за ******, щоб завтра виступив на мітингу за війну з Україною. Такі збіговиська будуть завтра по всій Рептильній Фашизації (РФ).
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17.03.2022 23:20 Ответить
Треба виключити расію з планети Земля . Відправити гордий нароТ расії на Сонце .
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17.03.2022 23:06 Ответить
они и на солнце нагадят.
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17.03.2022 23:07 Ответить
До того все йде.

Сьогодні колективний Захід почав, нарешті, усвідомлювати, що навіть з'ївши всю Україну, цілком путінська Росія не зупиниться на цьому, а навпаки, стане ще агресивнішою і амбітнішою. Більше того, Захід, причому, вже на рівні не лише політиків, а й середнього обивателя, помалу розуміє, що московське чудовисько розіжралося до своєї нинішньої величини виключно із західною допомогою. У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.

У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.

З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.

Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
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17.03.2022 23:25 Ответить
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17.03.2022 23:06 Ответить
я підкажу процедуру , виженіть всіх кацапських дипломатів з США а нових не пускайте...
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17.03.2022 23:09 Ответить
пропоную спразднити сам РадБез - купка країн не має вирішувати за весь світ.
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17.03.2022 23:09 Ответить
і так, і не так:
США тягнуть плуга світової демократії та жандарма, а Угорщина мєлко гадить - то що, вони рівні ?
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17.03.2022 23:12 Ответить
у Генральної Ассаблеї ООН і в США, і в Угорщини, і на кацапії, і в китайців буде одне й те саме право голоса, яке вето?
я саме про скасування права вето у будь якої держави.
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17.03.2022 23:17 Ответить
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17.03.2022 23:09 Ответить
Не експерт я щодо ООН. Але по-моєму, якщо не брати до уваги війну 24.02-17.03, РФ до неї блокувала чимало "нормальних" рішень. Такий собі егоїзм.
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17.03.2022 23:11 Ответить
логічно, країна яка вирішує питання шляхом війни, взагалі не може бути членом ООН, оскільки не поважає людські цінності.
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17.03.2022 23:15 Ответить
В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в четверг, 17 марта.

"Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но Россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!" - подчеркнул Гайдай.
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17.03.2022 23:18 Ответить
обоссаними ганчірками
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17.03.2022 23:18 Ответить
США блокируют передачу С300: "Министр обороны Словакии Ярослав Надь так и сказал: "Мы готовы сделать это немедленно, когда у нас будет соответствующая замена". В Словакии в четверг находился глава Пентагона Ллойд Остин, но он сказал, что ему на этот счет сказать нечего." - bbc
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17.03.2022 23:23 Ответить
ВВС то ще та контора!
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17.03.2022 23:25 Ответить
Хах, Рада неБезпеки ООН, доки в ній сидить паРаша!
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17.03.2022 23:23 Ответить
Уже сотню раз писал - РФ в ООН находится незаконно! Была нарушена процедура! РСФСР членом ООН не была отродясь (Украине член ООН с апреля 1945 года). Она уселась на место СССР не подав даже заявку на членство. Соответственно в Уставе ООН до сих пор прописан советский союз. Это можно на официальном сайте ООН посмотреть. Гнать надо этих самозванцев!
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17.03.2022 23:38 Ответить
Та не виключать ніколи паРашку з Радбезу. З тих же причин що і небо не закривають. У них є ядерна зброя та білі ведмеді. Весь світ сцить *****, хоча його можна було вже давно позбутися якщо б цього хотіли. Вийшли б на його охоронців в бункері, на повара, що йому готує, заплатили скільки треба і проблема б виришилась. Але у США є якийсь дебільне побоювання розпаду Рашки. Їм здається що тоді ці шматки стануть неконтрольовані і буде ще гірше. А куди вже гірше ніж зараз?
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17.03.2022 23:56 Ответить
Путин сейчас ворует зерно у Украины», - таким заголовком сегодня вышла статья немецкого таблоида Bild. По информации издания, российские военные используют оккупированный ими торговый порт украинского Бердянска и вывозят оттуда украинское зерно
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18.03.2022 01:32 Ответить
Андрій Єрмак продовжує переговори з представниками РФ, але поки що з мертвої точки зрушилося тільки питання гуманітарних... Наче гора із плеч, проте пильнувати за курвою треба наче бійці Марік
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18.03.2022 01:52 Ответить
Абсолютно правильно.
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18.03.2022 06:06 Ответить
 
 