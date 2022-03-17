РНБО пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Російську Федерацію треба виключити з Ради Безпеки ООН. Він нагадав, що Москва не має наміру виконувати рішення Міжнародного Суду ООН

Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Є рішення суду ООН, яке Російська Федерація каже, що виконувати його не збирається. Тоді у мене питання - а що тоді в Радбезі ООН робить Російська Федерація? Може, пора звідти її прибирати, якщо вона не хоче виконувати ті правила і норми, чинні в цивілізованому сучасному світі?"- запитує Данілов.

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При цьому секретар РНБО вказав, що глава офісу президента Андрій Єрмак продовжує переговори з представниками РФ, але поки що з мертвої точки зрушилося тільки питання гуманітарних. За словами Данілова, він не вірить у діалог з Москвою і впевнений, що на саміті НАТО рішення приймуть на користь України.

Як раніше повідомлялося, 16 березня Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Російську Федерацію з Ради Європи. Росія була членом Ради Європи впродовж 26 років.