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РНБО пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данилов,данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Російську Федерацію треба виключити з Ради Безпеки ООН. Він нагадав, що Москва не має наміру виконувати рішення Міжнародного Суду ООН

Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Є рішення суду ООН, яке Російська Федерація каже, що виконувати його не збирається. Тоді у мене питання - а що тоді в Радбезі ООН робить Російська Федерація? Може, пора звідти її прибирати, якщо вона не хоче виконувати ті правила і норми, чинні в цивілізованому сучасному світі?"- запитує Данілов.

Читайте також: Світ має розглянути питання про виключення Росії з ООН, - Єрмак

При цьому секретар РНБО вказав, що глава офісу президента Андрій Єрмак продовжує переговори з представниками РФ, але поки що з мертвої точки зрушилося тільки питання гуманітарних. За словами Данілова, він не вірить у діалог з Москвою і впевнений, що на саміті НАТО рішення приймуть на користь України.

Як раніше повідомлялося, 16 березня Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Російську Федерацію з Ради Європи. Росія була членом Ради Європи впродовж 26 років.
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Топ коментарі
+33
Давно пора
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17.03.2022 23:01
+19
член ООН, який не визнає юрисдикціїї Суду ООН, має покинути ООН !

не Радбез, а ООН взагалі, як організацію !
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17.03.2022 23:02
+16
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17.03.2022 23:06
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17.03.2022 23:01 Відповісти
Ну тоді наврядче щось спинить ***** від ядерної кнопки. Скаже: "Ми ж не цивілізована країна"
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17.03.2022 23:05 Відповісти
а отвєточка ?

людині, якій пофіг світ та життя не буде вимагати аналізу калу від Макрона
<************ корчить із себе "псіхіческого"
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17.03.2022 23:10 Відповісти
от кого отвєточка ?
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17.03.2022 23:54 Відповісти
на жаль Байден чітко сказав: "виключення РФ із Радбезу ООН категорично не можливе"
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18.03.2022 01:55 Відповісти
Юристы должны этим заниматься. Если есть хоть какой-то механизм, надо его запускать.
Повторюсь, если есть.
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17.03.2022 23:01 Відповісти
если нет- создать !
голосованием большинства членов
реформируется даже Церковь, а уж ООН и Бог велел меняться в соответствии с жизнью
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17.03.2022 23:04 Відповісти
ООН создавали под реалии середины 20ого века. Что-то новое создать можно только с разрешения СБ ООН, который не дееспособен.
А вот каковы последствия отказа выполнять решение суда ООН-должны сказать юристы. До этого таких прецедентов в истории не было.
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17.03.2022 23:30 Відповісти
Можно наложить санкции на рашистскую делегацию в ООН и просто выдворить их в рашку
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17.03.2022 23:18 Відповісти
Еще лучше небендзе отрубить обе руки. Чтобы воздерживался по всем вопросам
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17.03.2022 23:31 Відповісти
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%2027,%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.

Вот устав ООН. Действительно в статье 27.3 есть оговорка по поводу голосования стороны, которая является участником конфликта. Но там идут ссылки на другие положения. Надо поизучать..

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18.03.2022 00:03 Відповісти
так отож.. там черт ногу сломит. Но как бы ни было, я не верю что ООН проголосует за миротворцев....
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18.03.2022 00:07 Відповісти
Если действительно есть какая-то возможность исключить кацапов от голосования, то это становится более чем реально. Слабое звено-это Китай. Но, при правильной работе с китайским руководством, вполне вероятно, что Китай воздержится.
Завтра Байден будет лично мотивировать дядюшку Си, занять правильную позицию в осуждении агрессора.
В любом случае, очень интересно, что скажут юристы по поводу возможного исключения параши по голосованию. Очень надеюсь, что есть механизм
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18.03.2022 00:18 Відповісти
член ООН, який не визнає юрисдикціїї Суду ООН, має покинути ООН !

не Радбез, а ООН взагалі, як організацію !
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17.03.2022 23:02 Відповісти
сенсу нема, бо саме головне в радбезі, саме там кацапія юзає своє право вето
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18.03.2022 00:29 Відповісти
Дайте мені с"чку Меркель за горло потримати!
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17.03.2022 23:04 Відповісти
Нобелівську їй! Нобелівську.... хотіли дати
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17.03.2022 23:05 Відповісти
спокуха. Нобелевская уже у зеленского))
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18.03.2022 00:08 Відповісти
Може ви Маріуполем займетесь
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17.03.2022 23:04 Відповісти
Там есть профессиональные ЗЛЫЕ военные - они оккупанта растерзают .
гражданским лучше не лезьть
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17.03.2022 23:12 Відповісти
Професіональні і злі теж не можуть без води і їжі сидіть і безупинно воювати в оточені 3 тижні. Їм потрібна допомога і перепочинок, як і цивільним. Нам дорогі життя наших захисників. Їм не потрібні посмертні медалі за мужність.
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17.03.2022 23:16 Відповісти
Так це і є Маріуполь. Не може фашист-терорист, який вбиває мирних людей, беззахисних дітей бути членом ООН і членом ради безпеки ООН.
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17.03.2022 23:14 Відповісти
Від того, що він не буде членом ООН, нічого не зміниться, орда і в ООН не виконує статути організації.Звісно, що їх сраною мітлою звідусіль гнать потрібно. ООН йому вже сказала забратись з України, тільки член поклав член. Просто в нас розвелось занадто багато говорящіх голів, які не свої прямі обов'язки виконують, а займаються чим завгодно.
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17.03.2022 23:21 Відповісти
ліга націй, тремтлива як ті олені, викинула парашу!
ООН ЧИМ ГІРШИЙ?
а тим, що там сидять нагодовані баблом чинуші!
реформа ООН ПОВИННА БУЛА ПРОЙТИ, навіть не вчора, а позавчора!
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17.03.2022 23:04 Відповісти
Урядові літаки рф здійснили незвичайні рейси з Москви до Сибіру

Сім різних літаків, що належать уряду росії, здійснили протягом 17 березня рейси з Москви до різних міст на сході рф.

До путіна літали? https://t.me/operativnoZSU/14122
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17.03.2022 23:04 Відповісти
він що, падлюка, вже клонувався перед Третью світовою ?
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17.03.2022 23:06 Відповісти
Вже давно:

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17.03.2022 23:11 Відповісти
упс!
мда, на всіх рожка АК не вистачить
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17.03.2022 23:14 Відповісти
А Ви цільтесь краще!
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17.03.2022 23:18 Відповісти
НОВИЧОК перевозили - будут через шланг задувать в бункер 😀
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17.03.2022 23:15 Відповісти
Полетіли за ******, щоб завтра виступив на мітингу за війну з Україною. Такі збіговиська будуть завтра по всій Рептильній Фашизації (РФ).
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17.03.2022 23:20 Відповісти
Треба виключити расію з планети Земля . Відправити гордий нароТ расії на Сонце .
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17.03.2022 23:06 Відповісти
они и на солнце нагадят.
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17.03.2022 23:07 Відповісти
До того все йде.

Сьогодні колективний Захід почав, нарешті, усвідомлювати, що навіть з'ївши всю Україну, цілком путінська Росія не зупиниться на цьому, а навпаки, стане ще агресивнішою і амбітнішою. Більше того, Захід, причому, вже на рівні не лише політиків, а й середнього обивателя, помалу розуміє, що московське чудовисько розіжралося до своєї нинішньої величини виключно із західною допомогою. У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.

У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.

З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.

Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
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17.03.2022 23:25 Відповісти
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17.03.2022 23:06 Відповісти
я підкажу процедуру , виженіть всіх кацапських дипломатів з США а нових не пускайте...
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17.03.2022 23:09 Відповісти
пропоную спразднити сам РадБез - купка країн не має вирішувати за весь світ.
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17.03.2022 23:09 Відповісти
і так, і не так:
США тягнуть плуга світової демократії та жандарма, а Угорщина мєлко гадить - то що, вони рівні ?
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17.03.2022 23:12 Відповісти
у Генральної Ассаблеї ООН і в США, і в Угорщини, і на кацапії, і в китайців буде одне й те саме право голоса, яке вето?
я саме про скасування права вето у будь якої держави.
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17.03.2022 23:17 Відповісти
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17.03.2022 23:09 Відповісти
Не експерт я щодо ООН. Але по-моєму, якщо не брати до уваги війну 24.02-17.03, РФ до неї блокувала чимало "нормальних" рішень. Такий собі егоїзм.
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17.03.2022 23:11 Відповісти
логічно, країна яка вирішує питання шляхом війни, взагалі не може бути членом ООН, оскільки не поважає людські цінності.
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17.03.2022 23:15 Відповісти
В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в четверг, 17 марта.

"Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но Россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!" - подчеркнул Гайдай.
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17.03.2022 23:18 Відповісти
обоссаними ганчірками
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17.03.2022 23:18 Відповісти
США блокируют передачу С300: "Министр обороны Словакии Ярослав Надь так и сказал: "Мы готовы сделать это немедленно, когда у нас будет соответствующая замена". В Словакии в четверг находился глава Пентагона Ллойд Остин, но он сказал, что ему на этот счет сказать нечего." - bbc
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17.03.2022 23:23 Відповісти
ВВС то ще та контора!
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17.03.2022 23:25 Відповісти
Хах, Рада неБезпеки ООН, доки в ній сидить паРаша!
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17.03.2022 23:23 Відповісти
Уже сотню раз писал - РФ в ООН находится незаконно! Была нарушена процедура! РСФСР членом ООН не была отродясь (Украине член ООН с апреля 1945 года). Она уселась на место СССР не подав даже заявку на членство. Соответственно в Уставе ООН до сих пор прописан советский союз. Это можно на официальном сайте ООН посмотреть. Гнать надо этих самозванцев!
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17.03.2022 23:38 Відповісти
Та не виключать ніколи паРашку з Радбезу. З тих же причин що і небо не закривають. У них є ядерна зброя та білі ведмеді. Весь світ сцить *****, хоча його можна було вже давно позбутися якщо б цього хотіли. Вийшли б на його охоронців в бункері, на повара, що йому готує, заплатили скільки треба і проблема б виришилась. Але у США є якийсь дебільне побоювання розпаду Рашки. Їм здається що тоді ці шматки стануть неконтрольовані і буде ще гірше. А куди вже гірше ніж зараз?
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17.03.2022 23:56 Відповісти
Путин сейчас ворует зерно у Украины», - таким заголовком сегодня вышла статья немецкого таблоида Bild. По информации издания, российские военные используют оккупированный ими торговый порт украинского Бердянска и вывозят оттуда украинское зерно
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18.03.2022 01:32 Відповісти
Андрій Єрмак продовжує переговори з представниками РФ, але поки що з мертвої точки зрушилося тільки питання гуманітарних... Наче гора із плеч, проте пильнувати за курвою треба наче бійці Марік
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18.03.2022 01:52 Відповісти
Абсолютно правильно.
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18.03.2022 06:06 Відповісти
 
 