УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
23678 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
5840 59
війна (7386) ООН (1187) Росія (28488) Радбез ООН (255) Єрмак Андрій (912)

Світ має розглянути питання про виключення Росії з ООН, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Світ має розглянути питання про виключення Росії з ООН, - Єрмак

Міжнародному співтовариству слід розглянути питання про виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй бо принаймні з Радбезу ООН.

Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак виданню The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Міжнародному співтовариству слід розглянути питання про виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй або принаймні про виключення її з Ради Безпеки, де вона має право вето… Стаття 4 Будапештського меморандуму про гарантії безпеки 1994 року гарантувала, що США, Великобританія та Росія вимагатимуть "негайних" дій від Ради Безпеки ООН "для надання допомоги", якщо Україна "стане жертвою акту агресії або об'єкту загрози агресії із застосуванням ядерної зброї". Той факт, що агресор - Росія - ветує дії Ради Безпеки ООН, не звільняє інші сторони від обіцянок, які вони дали Україні", - зауважив Єрмак.

Він закликав Захід запровадити безпольотну зону над Україною. Глава ОП переконаний, що Росія не зупиниться лише на Україні, яка в будь-якому разі може потенційно втягнути НАТО в цей конфлікт, а закрите небо принаймні змусило б президента РФ Володимира Путіна "взяти паузу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця в ООН: Зупинити російських убивць – обов'язок міжнародної спільноти

Нагадаємо, 26 лютого Рада безпеки ООН розглянула резолюцію про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 (із 15) членів Радбезу. Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції. Відтак для її прийняття була необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.

2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

Водночас, США не бачать можливості виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
05.03.2022 05:25
+18
не думал не разбогател
показати весь коментар
05.03.2022 05:22
+17
тиждень мовчав, побачив щось не пре і включив "патріотизм".
показати весь коментар
05.03.2022 05:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
иди осколки убирай завхоз
показати весь коментар
05.03.2022 05:19 Відповісти
Які "осколки"?

Єрмаку ніколи - він іде на...

Сподіваюсь в The New York Times йому пояснили, що він трохи заблукав.
показати весь коментар
05.03.2022 06:01 Відповісти
Лен где ближайшее отделение моно банка ?
показати весь коментар
05.03.2022 05:39 Відповісти
вот и спалилась ты бестолочь как шуфрич
показати весь коментар
05.03.2022 05:42 Відповісти
ухахахаа я на цензоре уже не помню сколько лет а ты кто а ?
показати весь коментар
05.03.2022 05:52 Відповісти
ой дура ой тупая предай прувет своим кураторам и скажи им что они ослы и если их так бесят картинки с рузге ванятко дохлыми что я тут выкладываю то я ещё их и изготавливаю. Как весело слышать по радейке вопли васятко что горят в колонне после прилёта наших подарков так что ты как руз корапь иди на куй
показати весь коментар
05.03.2022 06:02 Відповісти
лена тут твой друг сидит не узнаёшь
показати весь коментар
05.03.2022 06:12 Відповісти
фуфрич с дерьмаком и кивой - в одной банде предателей Украины..
показати весь коментар
05.03.2022 08:05 Відповісти
Ленка в нього "коня" вкрала
показати весь коментар
05.03.2022 09:13 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 06:13 Відповісти
Zorro? досі живий?
показати весь коментар
05.03.2022 06:20 Відповісти
отдали в сбу спасибо за оружие для БТрО
показати весь коментар
05.03.2022 06:22 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 06:32 Відповісти
В шуфрича професійний ріст. Був Кутузовим, проте око виросло, тепер "ZОРРО"
Тільки цигани коня вкрали і нагайку
показати весь коментар
05.03.2022 09:15 Відповісти
нулёвка ты ещё раз своим кураторам предай что они олени и дятлы
показати весь коментар
05.03.2022 06:24 Відповісти
предатель Украины - это дерьмак, подонок и агент кремля, которому фсб дало задание, склонить зеленского к капитуляции.. не только в Украине, но за рубежом знают, что дерьмак это консерва кремля..
показати весь коментар
05.03.2022 08:03 Відповісти
Ты лично присутствовал при этом?
показати весь коментар
05.03.2022 08:29 Відповісти
Рашистов із Совбезу вигнати не можуть ЧОМУСЬ .
показати весь коментар
05.03.2022 05:20 Відповісти
не думал не разбогател
показати весь коментар
05.03.2022 05:22 Відповісти
Инфу про тисячи кацапских трупов с фотками на кацапски телефоны бы кинуть . Нехай там готують пиріжки
показати весь коментар
05.03.2022 05:27 Відповісти
Дурень думкой багатів
показати весь коментар
05.03.2022 06:21 Відповісти
Постав на фото миску "кацапу на подаяние"
показати весь коментар
05.03.2022 09:16 Відповісти
Очень долго рашкина.пропаганда на Западе создавала лицо украинцев как бандеровцев . Готовилась к нападению и хотела , чтобы от Украины все шарахались , как от « чеченских террористов» и не защищали .
Но не удалось благодаря украинской диаспоре и Канаде .
показати весь коментар
05.03.2022 05:24 Відповісти
а это уже вроде собр - тут ему не молодняк на рашке паковать ту прилететь может насмерть
показати весь коментар
05.03.2022 05:28 Відповісти
❗️Большинство американцев считает, что США должны перестать покупать российскую нефть и газ и вместе с НАТО закрыть небо над Украиной - Reuters
74% - за закрытое небо над Украиной.
80% - за бойкот российской нефти.

Теперь Зеленскому нужно аппелировать к сенату. Этим мы реально можкм повлиять на политику Байдена. Это поможет сломать текущий тренд.
показати весь коментар
05.03.2022 05:22 Відповісти
Висновок: небо закриють, але не літаками, а за рахунок надання Україні ******** ППО.
показати весь коментар
05.03.2022 06:36 Відповісти
тиждень мовчав, побачив щось не пре і включив "патріотизм".
показати весь коментар
05.03.2022 05:22 Відповісти
дерьмака оккупационные власти уже назначили старостой, дерьмак уже подготовил расстрельные списки Патриотов Украины, а тут такой облом для дерьмака - украинская армия бьет росийских фашистов и побеждает..
дерьмак снял буденовку и теперь оно за украинцев..
СБУ должно арестовать дерьмака, пусть расскажет, кто его куратор из фсб ..
показати весь коментар
05.03.2022 07:58 Відповісти
И на фига нужна такая импотентная организация??
показати весь коментар
05.03.2022 05:23 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 05:25 Відповісти
Коротко
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
05.03.2022 05:28 Відповісти
рузге супер мен если шо это пилот сухаря что от ЗСУ словил ракету потом бегал но подох уставшим
показати весь коментар
05.03.2022 05:30 Відповісти
Красивое
показати весь коментар
05.03.2022 06:26 Відповісти
жаль, що живим не взяли ублюдка. Потрібно було порішити мразь в прямому єфірі, а перед цим заставити вибачитися перед українцями.
показати весь коментар
05.03.2022 06:55 Відповісти
Нічого собі, як головою в дерево вдарився
показати весь коментар
05.03.2022 09:17 Відповісти
як тільки ця паскуда Ермак, починає діяльність, дії президента стають не адекватними. Де був елдак перші 3 дні війни? Хтось із військових має взяти відповідальність і по законам воєнного часу застрелити ***** ублюдка.
показати весь коментар
05.03.2022 05:30 Відповісти
та він і без ермака непогано з "неадекватними діями" співпрацюе.
показати весь коментар
05.03.2022 05:36 Відповісти
Люся і Падлояк вже наче виправилися, може і дЄрьмак вже сказав ФСБ #идинах*й
показати весь коментар
05.03.2022 06:40 Відповісти
ти сам хоч віриш в це? Рашистська свинособака бувшою не буває.
показати весь коментар
05.03.2022 06:51 Відповісти
Люда Борейчук

Я вчора дивилась інтерв'ю Комаровського "Голосу Америки".Він казав журналістці ,що ніколи не розумів слів УПА "Слава нації,смерть ворогам!",каже не міг зрозуміти,як лікар,як можна бажати смерті.
А зараз зрозумів.Так і сказав " Слава нації! Смерть ворогам!" І привітався Слава Україні!
показати весь коментар
05.03.2022 05:34 Відповісти
навіщо допомагаєте його піарити? це ж чистий піар-продукт, нуль користі...
показати весь коментар
05.03.2022 07:25 Відповісти
Я звертаю увагу на гасла « СЛАВА НАЦІЇ !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ»

вот Ви будете писать ці гасла , я і Вас буду цитувати
показати весь коментар
05.03.2022 09:46 Відповісти
Почитай про таку особистість, як Ніл Хасевич.
показати весь коментар
05.03.2022 05:41 Відповісти
Как только началась война Ермака не было слышно и не было даже сомнения в нашей победе.Нахера его сейчас выпустили.После победы,обязательно будет разбор полетов.Я хочу знать,кто внёс в уши Зеленского о небходимости сокращения финансирования армии, кто нашептал о приостановке ракетной программы и многое другое включая вагнеровцов. Поведение Зеленского во время войны позволит нам простить ему многое, но очистка ОП от всех российских и антиукраинских элементов-обязательна. Ну и естественно отдать экономического кровопийцу Коломойского в американскую тюрьму, несмотря на весь его компромат против Зе.
показати весь коментар
05.03.2022 06:52 Відповісти
Он хочет освободить ***** от обязательств члена ООН?
Сделать невозможным общемировых санкций.
показати весь коментар
05.03.2022 07:38 Відповісти
О, **** - Ермак вылез. После Ленки - скумбрии самое то Елдака почитать. Теперь понятно почему ЗЕ начал народ против НАТО настраивать. Новые ФСБшные методички пришли
показати весь коментар
05.03.2022 07:44 Відповісти
дерьмак - консерва кремля, если Зеленский не избавится от этого мусора дерьмака-гогишвилей, то украинский народ не поймет президента Зеленского..
дерьмака - к фуфричу, в одну камеру!
показати весь коментар
05.03.2022 07:53 Відповісти
 
 