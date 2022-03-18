Непрерывные атаки ВСУ серьезно ограничивают наступательный потенциал российских оккупантов, - Минобороны Великобритании

Непрерывные контратаки ВСУ ограничивают наступательный потенциал российских оккупантов.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Непрерывные украинские контратаки вынуждают Россию большое количество войск использовать для защиты собственных путей поставки. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России", - говорится в сообщении.

Также по данным Минобороны Великобритании, российская армия имеет проблемы материально-технического обеспечения.

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"Проблемы в маневрировании, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности передвижения мешают России обеспечить свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как еда и горючее", - добавили в разведке.