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война (46523) Николаевская область (1868) Ким Виталий (235)

Нас все больше, а россиян все меньше, готовимся к посевной, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

кім

Боевые действия происходят дальше от Николаева, в области готовятся к посевной и настраивают логистику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграме.

"Создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры. Начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже 20".

Военные действия происходят дальше от Николаева. В селах сейчас хуже. Но нас все больше, а их все меньше.

Также сейчас настраиваем логистику, запускаем бизнес, готовимся к посевной", – отметил Ким.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
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18.03.2022 06:50
+7
Москаль....гумус ,перегній.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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18.03.2022 06:57
+4
ну, ваще-то росиян на территории Украины стало меньше тысяч на 15. А может и на 20. Но справедливости ради нужно сказать, что за это же время территорию Украины покинуло больше 2,5 миллиона граждан Украины. Далеко не все вернутся через два года назад. Никто ж не гарантирует, что следующие выборы снова не пройдут под командованием "телевизора".
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18.03.2022 07:00
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ага..просто на їх ресурсах хрен шо дізнаєшся..які у них дії. і куди будуть бити
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18.03.2022 06:47 Ответить
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18.03.2022 06:50 Ответить
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18.03.2022 06:58 Ответить
Москаль....гумус ,перегній.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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18.03.2022 06:57 Ответить
Соняху вже насіяли. треба тепер пшеницю сіяти
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18.03.2022 07:00 Ответить
ну, ваще-то росиян на территории Украины стало меньше тысяч на 15. А может и на 20. Но справедливости ради нужно сказать, что за это же время территорию Украины покинуло больше 2,5 миллиона граждан Украины. Далеко не все вернутся через два года назад. Никто ж не гарантирует, что следующие выборы снова не пройдут под командованием "телевизора".
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18.03.2022 07:00 Ответить
Просто і лаконічно
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18.03.2022 07:01 Ответить
Это хорошо. Плохо что не пошли дальше на Херсон, когда орки все драпали. А сейчас они окапываются и минируют. Упустили время
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18.03.2022 07:13 Ответить
пленные разминируют
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18.03.2022 07:40 Ответить
"Нас"-це блогерів,що піаряться на війні та смертях ?
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18.03.2022 07:27 Ответить
 
 