Нас все больше, а россиян все меньше, готовимся к посевной, - Ким
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Боевые действия происходят дальше от Николаева, в области готовятся к посевной и настраивают логистику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграме.
"Создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры. Начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже 20".
Военные действия происходят дальше от Николаева. В селах сейчас хуже. Но нас все больше, а их все меньше.
Также сейчас настраиваем логистику, запускаем бизнес, готовимся к посевной", – отметил Ким.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
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