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війна (56124) Миколаївська область (1819) Кім Віталій (452)

Нас дедалі більше, а росіян дедалі менше, готуємося до посівної, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

кім

Бойові дії відбуваються далі від Миколаєва, в області готуються до посівної і налаштовують логістику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.

"Створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури. Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20.

Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас дедалі більше, а їх дедалі менше.

Також зараз налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної", - зазначив Кім.

Також читайте: Бої всередині Миколаївщини тривають, завдяки ЗСУ в регіоні поки не чути обстрілів, - Кім

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
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18.03.2022 06:50
+7
Москаль....гумус ,перегній.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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18.03.2022 06:57
+4
ну, ваще-то росиян на территории Украины стало меньше тысяч на 15. А может и на 20. Но справедливости ради нужно сказать, что за это же время территорию Украины покинуло больше 2,5 миллиона граждан Украины. Далеко не все вернутся через два года назад. Никто ж не гарантирует, что следующие выборы снова не пройдут под командованием "телевизора".
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18.03.2022 07:00
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ага..просто на їх ресурсах хрен шо дізнаєшся..які у них дії. і куди будуть бити
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18.03.2022 06:47 Відповісти
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18.03.2022 06:50 Відповісти
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18.03.2022 06:58 Відповісти
Москаль....гумус ,перегній.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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18.03.2022 06:57 Відповісти
Соняху вже насіяли. треба тепер пшеницю сіяти
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18.03.2022 07:00 Відповісти
ну, ваще-то росиян на территории Украины стало меньше тысяч на 15. А может и на 20. Но справедливости ради нужно сказать, что за это же время территорию Украины покинуло больше 2,5 миллиона граждан Украины. Далеко не все вернутся через два года назад. Никто ж не гарантирует, что следующие выборы снова не пройдут под командованием "телевизора".
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18.03.2022 07:00 Відповісти
Просто і лаконічно
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18.03.2022 07:01 Відповісти
Это хорошо. Плохо что не пошли дальше на Херсон, когда орки все драпали. А сейчас они окапываются и минируют. Упустили время
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18.03.2022 07:13 Відповісти
пленные разминируют
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18.03.2022 07:40 Відповісти
"Нас"-це блогерів,що піаряться на війні та смертях ?
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18.03.2022 07:27 Відповісти
 
 