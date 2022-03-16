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Ким сообщил о ликвидации российского генерала в Николаевской области. ВИДЕО

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал информацию о том, что 16 марта был ликвидирован генерал оккупационных войск

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в телеграме.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов в Николаевской области. ВИДЕО

армия РФ (19210) Николаевская область (2123) Ким Виталий (243) генерал (66)


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Топ комментарии
+43
скоро залишиться один генералісімус ))) , на генералав мор напав
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16.03.2022 20:38
+40
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16.03.2022 20:41
+38
На календаре не август, а у кацапов звездопад.
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16.03.2022 20:39
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скоро залишиться один генералісімус ))) , на генералав мор напав
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16.03.2022 20:38 Ответить
А Ким вобще-военный человек?
Вобще то это должны освещать военные .
У Кима хоть есть штаб?
Или токо фейсбук?
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16.03.2022 21:10 Ответить
А шо тебе нулевочка кацапская неймется ?? У нас разрешено не военным вас, тараканов, тапком бить. Есть штаб, в Фейсбуке, а у вас то ФБ нет. Так шо сыпь семечки в карман и в путь.
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16.03.2022 21:15 Ответить
У Кима есть доверие...
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16.03.2022 21:39 Ответить
То не наші військові! То все коронавірус.))) Москалі збираються в натовп, не дотримуються встановленої дистанції, не миють ретельно руки... отже мають результат.)))
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16.03.2022 22:24 Ответить
На календаре не август, а у кацапов звездопад.
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16.03.2022 20:39 Ответить
як не знають росіяни що робити- здаватися, звісне діло, хоч живими залишаться, але нашу економіку прийдеться відбудовувати як військовополонені.
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16.03.2022 20:39 Ответить
А вдруг Шойгу
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16.03.2022 20:39 Ответить
Шойгу сидит в бунькере и охраняет ботоксного фюрера 😡
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16.03.2022 21:13 Ответить
ох вже тей Кім - просто ізлучає оптімізм!
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16.03.2022 20:39 Ответить
Открою тайну - он тикток баран.
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16.03.2022 20:50 Ответить
не ти нє?
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16.03.2022 20:53 Ответить
Шо это с дегенералами рашки коиться? До Ла-Манша далеко ещё осталось?
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16.03.2022 20:40 Ответить
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16.03.2022 20:41 Ответить
Зберіг!
Ще туди хір Александрова додати, і було б повне бінго )))))
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16.03.2022 20:58 Ответить
була така ідея, але не знайшов підходящої красномовної афіши... ці ж бо реальні, з мінімальною корректурою...
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16.03.2022 21:32 Ответить
Добра робота, дякую, друже.
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16.03.2022 22:17 Ответить
Є осьо ше справжня кумедна афішка, - братскіє народи, - Мільштейн і Кабздон.
Кагбе, бєларус і раZєянін. )))

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16.03.2022 22:49 Ответить
є пропорція генералів і особистого складу кацапсько-фашистської армії, можемо через цей алгоритм вичислити кількість підбитих кацапчуків на українській землі. кулькість утилізованих генералів відома - уже 5.
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16.03.2022 20:43 Ответить
Ще одного після Мітяєва під Маріуполем? Яка краса. Так скоро у цапомордих банально не залишиться генералів, бажаючих помирати за *****.
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16.03.2022 20:43 Ответить
По логике, должен зваться Газмановым, или Киркоровым. После Митяева и Николаева.
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16.03.2022 20:45 Ответить
Митяй! Схорониться мне надо. Ффф
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16.03.2022 21:33 Ответить
Це вже шостий генерал ,туди вам дорога рашиська паскуда.
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16.03.2022 20:43 Ответить
Десятый или одиннадцатый. Всего их было двадцать говорят.
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16.03.2022 20:48 Ответить
П'ятий,дай Боже.
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16.03.2022 20:52 Ответить
до цього вісім
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16.03.2022 21:03 Ответить
Генерал-майор Магомед Тушаев (141 специальный моторизованный полк, в Чечне утверждают, что он жив).
Генерал-майор Виталий Герасимов (начальник штаба 41-й российской армии, город базирования - Новосибирск).
Генерал-майор Александр Суховецкий (заместитель командира 41-й армии РФ).
Генерал-майор Андрей Колесников (командующий 29-й российской армией).
Генерал-майор Олег Мияев (командующий 150-й российской дивизией).

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16.03.2022 21:09 Ответить
Та НЕТ на ********* генералов там одни ДЕГЕНЕРАТЫ !!
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16.03.2022 20:43 Ответить
Завонявшихся генералов, как новогодних прикрас на ялынке . Настоящий праздник!
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16.03.2022 20:43 Ответить
Солдаты кончились, в бой идут одни дегенералы.
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16.03.2022 20:44 Ответить
Где-то затянулась папиросной генеральская вдова и всхлипнула глядя на парадную форму с дубовыми листьями на погонах.
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16.03.2022 20:46 Ответить
но конопля все не брала...
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16.03.2022 20:53 Ответить
Где то на радостях выкурила все айкосы любовница генерала - можно придти на похороны и потроллить генеральскую вдову.
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16.03.2022 21:03 Ответить
Пусть поделится, как с мыслями об ордене, погнали наших ночью, клином, в сторону херсона под удары кацапской авиации. Воители ху..вы.
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16.03.2022 20:47 Ответить
тільки утром казав, де мій дохлий кацапський енарал? - не забарилося.
привчіли мене ЗСУ до хорошого, от і дотримуйтесь тепер!
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16.03.2022 20:51 Ответить
https://twitter.com/i/status/1504062585838223365 https://twitter.com/i/status/1504062585838223365
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16.03.2022 20:53 Ответить
Завтра вранці не забудь ще раз запитать ! А краще вистав будильника
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16.03.2022 21:20 Ответить
так і зроблю, мені тепер без дохлого кац енерала і кусок в горло не лізе і кава не йде...
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16.03.2022 21:22 Ответить
ну , за генерала ...не чокаясь
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16.03.2022 20:52 Ответить
здоровья ему
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16.03.2022 20:54 Ответить
и тепла - адского
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16.03.2022 20:56 Ответить
дегенерализация начало, жду депутинизацию
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16.03.2022 20:55 Ответить
******! Дайте два!
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16.03.2022 20:55 Ответить
следующий шаг - освобождение Херсона
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16.03.2022 20:57 Ответить
Якщо українське війско переб'є москалям всіх їхніх генералів,
то хто ж тоді буде Путлєра скидувати?...
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16.03.2022 21:01 Ответить
Басков і Укупнік во главє с Кіркоровим.
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16.03.2022 22:15 Ответить
Бр-р-р... А от це вже направду страшно.
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17.03.2022 06:44 Ответить
Початок 90-х. Депутат вкотре просить дати слово... Спікер Верховної ради Плющ:

Шановний, я вам дав слово, але ви знову будете про москалів.

Депутат: Та ні,

я тільки про екологію.

Плющ: Точно про екологію??? Депутат: та точно, точно про екологію! Плющ дає слово

депутату, регламент 1 хвилина.
Депутат: Люди добрі, що це навкруги робиться? Річки

обміліли, ставки повисихали, ліси повирубали - нема де цього москаля ані повісити, ані

втопити!!!🤣🤣🤣
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16.03.2022 21:03 Ответить
Ні, ну якщо кожного вечора по генералу...
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16.03.2022 21:05 Ответить
от цікаво виходить - воює генерал Марченко, якого зелені брудом облили і в сізо тримали, а відосік Кім пише. це як зелупка відосіки пише а Залужний, Муженко, ЗСУ, ТРО працюють
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16.03.2022 21:09 Ответить
Ты имеешь что то против Кима, война войной, но народ нужно как то бодрить, иначе начнётся паник
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16.03.2022 21:15 Ответить
Жалко что ли, пуст снимает
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16.03.2022 21:27 Ответить
Енералам привыкли, маршала подавай..
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16.03.2022 21:26 Ответить
13 вже є
настала черга " АлєнєВода"
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16.03.2022 21:52 Ответить
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
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16.03.2022 21:53 Ответить
generalov uje odno otdeleniye stlo ubitix. yesli tk poydyet vzvod rota ili batalyon budet skoro
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16.03.2022 21:57 Ответить
А труп то где?
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16.03.2022 22:03 Ответить
Розмотало по кущах...
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16.03.2022 22:16 Ответить
ГЕНЕРАЛ - АМОРАЛ !!!
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16.03.2022 22:20 Ответить
П*****ец подкрался не заметно )
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17.03.2022 03:49 Ответить
 
 