Ким сообщил о ликвидации российского генерала в Николаевской области. ВИДЕО

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал информацию о том, что 16 марта был ликвидирован генерал оккупационных войск

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в телеграме.

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