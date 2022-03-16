Ким сообщил о ликвидации российского генерала в Николаевской области. ВИДЕО
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал информацию о том, что 16 марта был ликвидирован генерал оккупационных войск
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в телеграме.
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Вобще то это должны освещать военные .
У Кима хоть есть штаб?
Или токо фейсбук?
Ще туди хір Александрова додати, і було б повне бінго )))))
Кагбе, бєларус і раZєянін. )))
Генерал-майор Виталий Герасимов (начальник штаба 41-й российской армии, город базирования - Новосибирск).
Генерал-майор Александр Суховецкий (заместитель командира 41-й армии РФ).
Генерал-майор Андрей Колесников (командующий 29-й российской армией).
Генерал-майор Олег Мияев (командующий 150-й российской дивизией).
привчіли мене ЗСУ до хорошого, от і дотримуйтесь тепер!
то хто ж тоді буде Путлєра скидувати?...
Шановний, я вам дав слово, але ви знову будете про москалів.
Депутат: Та ні,
я тільки про екологію.
Плющ: Точно про екологію??? Депутат: та точно, точно про екологію! Плющ дає слово
депутату, регламент 1 хвилина.
Депутат: Люди добрі, що це навкруги робиться? Річки
обміліли, ставки повисихали, ліси повирубали - нема де цього москаля ані повісити, ані
втопити!!!🤣🤣🤣
настала черга " АлєнєВода"
🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА