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Кім повідомив про ліквідацію російського генерала на Миколаївщині. ВIДЕО

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію про те, що 16 березня було ліквідовано генерала окупаційних військ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у телеграмі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни полку "Азов" ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії генерала РФ Мітяєва

Автор: 

армія рф (17359) Миколаївська область (2273) Кім Віталій (471) генерал (74)


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Топ коментарі
+43
скоро залишиться один генералісімус ))) , на генералав мор напав
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16.03.2022 20:38
+40
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16.03.2022 20:41
+38
На календаре не август, а у кацапов звездопад.
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16.03.2022 20:39
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скоро залишиться один генералісімус ))) , на генералав мор напав
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16.03.2022 20:38 Відповісти
А Ким вобще-военный человек?
Вобще то это должны освещать военные .
У Кима хоть есть штаб?
Или токо фейсбук?
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16.03.2022 21:10 Відповісти
А шо тебе нулевочка кацапская неймется ?? У нас разрешено не военным вас, тараканов, тапком бить. Есть штаб, в Фейсбуке, а у вас то ФБ нет. Так шо сыпь семечки в карман и в путь.
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16.03.2022 21:15 Відповісти
У Кима есть доверие...
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16.03.2022 21:39 Відповісти
То не наші військові! То все коронавірус.))) Москалі збираються в натовп, не дотримуються встановленої дистанції, не миють ретельно руки... отже мають результат.)))
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16.03.2022 22:24 Відповісти
На календаре не август, а у кацапов звездопад.
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16.03.2022 20:39 Відповісти
як не знають росіяни що робити- здаватися, звісне діло, хоч живими залишаться, але нашу економіку прийдеться відбудовувати як військовополонені.
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16.03.2022 20:39 Відповісти
А вдруг Шойгу
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16.03.2022 20:39 Відповісти
Шойгу сидит в бунькере и охраняет ботоксного фюрера 😡
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16.03.2022 21:13 Відповісти
ох вже тей Кім - просто ізлучає оптімізм!
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16.03.2022 20:39 Відповісти
Открою тайну - он тикток баран.
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16.03.2022 20:50 Відповісти
не ти нє?
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16.03.2022 20:53 Відповісти
Шо это с дегенералами рашки коиться? До Ла-Манша далеко ещё осталось?
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16.03.2022 20:40 Відповісти
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16.03.2022 20:41 Відповісти
Зберіг!
Ще туди хір Александрова додати, і було б повне бінго )))))
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16.03.2022 20:58 Відповісти
була така ідея, але не знайшов підходящої красномовної афіши... ці ж бо реальні, з мінімальною корректурою...
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16.03.2022 21:32 Відповісти
Добра робота, дякую, друже.
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16.03.2022 22:17 Відповісти
Є осьо ше справжня кумедна афішка, - братскіє народи, - Мільштейн і Кабздон.
Кагбе, бєларус і раZєянін. )))

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16.03.2022 22:49 Відповісти
є пропорція генералів і особистого складу кацапсько-фашистської армії, можемо через цей алгоритм вичислити кількість підбитих кацапчуків на українській землі. кулькість утилізованих генералів відома - уже 5.
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Ще одного після Мітяєва під Маріуполем? Яка краса. Так скоро у цапомордих банально не залишиться генералів, бажаючих помирати за *****.
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16.03.2022 20:43 Відповісти
По логике, должен зваться Газмановым, или Киркоровым. После Митяева и Николаева.
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16.03.2022 20:45 Відповісти
Митяй! Схорониться мне надо. Ффф
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16.03.2022 21:33 Відповісти
Це вже шостий генерал ,туди вам дорога рашиська паскуда.
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Десятый или одиннадцатый. Всего их было двадцать говорят.
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16.03.2022 20:48 Відповісти
П'ятий,дай Боже.
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16.03.2022 20:52 Відповісти
до цього вісім
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16.03.2022 21:03 Відповісти
Генерал-майор Магомед Тушаев (141 специальный моторизованный полк, в Чечне утверждают, что он жив).
Генерал-майор Виталий Герасимов (начальник штаба 41-й российской армии, город базирования - Новосибирск).
Генерал-майор Александр Суховецкий (заместитель командира 41-й армии РФ).
Генерал-майор Андрей Колесников (командующий 29-й российской армией).
Генерал-майор Олег Мияев (командующий 150-й российской дивизией).

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16.03.2022 21:09 Відповісти
Та НЕТ на ********* генералов там одни ДЕГЕНЕРАТЫ !!
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Завонявшихся генералов, как новогодних прикрас на ялынке . Настоящий праздник!
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Солдаты кончились, в бой идут одни дегенералы.
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16.03.2022 20:44 Відповісти
Где-то затянулась папиросной генеральская вдова и всхлипнула глядя на парадную форму с дубовыми листьями на погонах.
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16.03.2022 20:46 Відповісти
но конопля все не брала...
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16.03.2022 20:53 Відповісти
Где то на радостях выкурила все айкосы любовница генерала - можно придти на похороны и потроллить генеральскую вдову.
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16.03.2022 21:03 Відповісти
Пусть поделится, как с мыслями об ордене, погнали наших ночью, клином, в сторону херсона под удары кацапской авиации. Воители ху..вы.
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16.03.2022 20:47 Відповісти
тільки утром казав, де мій дохлий кацапський енарал? - не забарилося.
привчіли мене ЗСУ до хорошого, от і дотримуйтесь тепер!
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16.03.2022 20:51 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1504062585838223365 https://twitter.com/i/status/1504062585838223365
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16.03.2022 20:53 Відповісти
Завтра вранці не забудь ще раз запитать ! А краще вистав будильника
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16.03.2022 21:20 Відповісти
так і зроблю, мені тепер без дохлого кац енерала і кусок в горло не лізе і кава не йде...
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16.03.2022 21:22 Відповісти
ну , за генерала ...не чокаясь
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16.03.2022 20:52 Відповісти
здоровья ему
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16.03.2022 20:54 Відповісти
и тепла - адского
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16.03.2022 20:56 Відповісти
дегенерализация начало, жду депутинизацию
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16.03.2022 20:55 Відповісти
******! Дайте два!
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16.03.2022 20:55 Відповісти
следующий шаг - освобождение Херсона
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16.03.2022 20:57 Відповісти
Якщо українське війско переб'є москалям всіх їхніх генералів,
то хто ж тоді буде Путлєра скидувати?...
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16.03.2022 21:01 Відповісти
Басков і Укупнік во главє с Кіркоровим.
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16.03.2022 22:15 Відповісти
Бр-р-р... А от це вже направду страшно.
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17.03.2022 06:44 Відповісти
Початок 90-х. Депутат вкотре просить дати слово... Спікер Верховної ради Плющ:

Шановний, я вам дав слово, але ви знову будете про москалів.

Депутат: Та ні,

я тільки про екологію.

Плющ: Точно про екологію??? Депутат: та точно, точно про екологію! Плющ дає слово

депутату, регламент 1 хвилина.
Депутат: Люди добрі, що це навкруги робиться? Річки

обміліли, ставки повисихали, ліси повирубали - нема де цього москаля ані повісити, ані

втопити!!!🤣🤣🤣
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16.03.2022 21:03 Відповісти
Ні, ну якщо кожного вечора по генералу...
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16.03.2022 21:05 Відповісти
от цікаво виходить - воює генерал Марченко, якого зелені брудом облили і в сізо тримали, а відосік Кім пише. це як зелупка відосіки пише а Залужний, Муженко, ЗСУ, ТРО працюють
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16.03.2022 21:09 Відповісти
Ты имеешь что то против Кима, война войной, но народ нужно как то бодрить, иначе начнётся паник
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16.03.2022 21:15 Відповісти
Жалко что ли, пуст снимает
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16.03.2022 21:27 Відповісти
Енералам привыкли, маршала подавай..
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16.03.2022 21:26 Відповісти
13 вже є
настала черга " АлєнєВода"
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16.03.2022 21:52 Відповісти
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
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16.03.2022 21:53 Відповісти
generalov uje odno otdeleniye stlo ubitix. yesli tk poydyet vzvod rota ili batalyon budet skoro
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16.03.2022 21:57 Відповісти
А труп то где?
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16.03.2022 22:03 Відповісти
Розмотало по кущах...
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16.03.2022 22:16 Відповісти
ГЕНЕРАЛ - АМОРАЛ !!!
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16.03.2022 22:20 Відповісти
П*****ец подкрался не заметно )
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17.03.2022 03:49 Відповісти
 
 