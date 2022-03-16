Кім повідомив про ліквідацію російського генерала на Миколаївщині. ВIДЕО
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію про те, що 16 березня було ліквідовано генерала окупаційних військ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у телеграмі.
Топ коментарі
+43 KvarrK
показати весь коментар16.03.2022 20:38
+40 piligrim
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+38 Irada
показати весь коментар16.03.2022 20:39
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Вобще то это должны освещать военные .
У Кима хоть есть штаб?
Или токо фейсбук?
Ще туди хір Александрова додати, і було б повне бінго )))))
Кагбе, бєларус і раZєянін. )))
Генерал-майор Виталий Герасимов (начальник штаба 41-й российской армии, город базирования - Новосибирск).
Генерал-майор Александр Суховецкий (заместитель командира 41-й армии РФ).
Генерал-майор Андрей Колесников (командующий 29-й российской армией).
Генерал-майор Олег Мияев (командующий 150-й российской дивизией).
привчіли мене ЗСУ до хорошого, от і дотримуйтесь тепер!
то хто ж тоді буде Путлєра скидувати?...
Шановний, я вам дав слово, але ви знову будете про москалів.
Депутат: Та ні,
я тільки про екологію.
Плющ: Точно про екологію??? Депутат: та точно, точно про екологію! Плющ дає слово
депутату, регламент 1 хвилина.
Депутат: Люди добрі, що це навкруги робиться? Річки
обміліли, ставки повисихали, ліси повирубали - нема де цього москаля ані повісити, ані
втопити!!!🤣🤣🤣
настала черга " АлєнєВода"
🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА