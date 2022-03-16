Кім повідомив про ліквідацію російського генерала на Миколаївщині. ВIДЕО

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію про те, що 16 березня було ліквідовано генерала окупаційних військ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у телеграмі.

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