Россияне собрались праздновать "годовщину" оккупации Крыма
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На оккупированном полуострове запланирован концерт в поддержку войны России против Украины. Выступят "Любэ", Газманов и Чичерина. "Ночные волки" планируют мотопробег.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым. Реалии".
"Большую программу мероприятий" анонсировал глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развозжаев.
"На концерте выступят группа "Любэ", Олег и Родион Газмановы, Юлия Чичерина и наши лучшие творческие коллективы города", – говорится в телеграм-канале Развожаева.
Лидер прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов заявил, что 18 марта организует "традиционный автомотопробег и праздничную программу на горе Гасфорта".
"Колонна из мотоциклов и автомобилей стартует 18 марта в 10:00 от перекрестка К. Маркса и ул. Серова в Симферополе и проследует к Сапун-горе, где соединится с Севастопольской колонной. Праздничная общая авто/мотоколонна проедет через центр Севастополя к горе Гасфорта", – сообщили "Ночные волки".
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, чтоПутин не посетит концерт в Москве, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма, и не поедет в эти дни на аннексированный полуостров.
Представительство президента Украины в АР Крым призывает граждан Украины не участвовать в мероприятиях, организуемых российскими властями в Крыму по случаю восьмой годовщины аннексии Крыма из-за возможных провокаций.
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тож хай вони і надалі так палають!
а війско на лісапетах це є їхній парад наявного озброєння?
Занятно, однако, закончилась история с попыткой Олега Газманова сдернуть в Израиль на ПМЖ (он подал там на гражданство). Ему, как выяснилось, в гражданстве отказали, то есть - не признали в нем еврея! И на совершенно потрясающем основании: автор бессмертного гимна офицеров-выкрестов "За Россию и свободу до конца-аааа!" сдуру написал в анкете, прилагаемой к заявлению, что он... православный!
Ну и всё - отказ. Хотя он туда уже прибыл со всем семейством, видимо, полагая оформление гражданства чистой формальностью, у него ведь мама - еврейка. По женской линии, всё как положено... Но нет, обломился на ерунде.© Sapojnik
Святкувати так святкувати
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може він на концерт кобзона збирається?