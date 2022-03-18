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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне собрались праздновать "годовщину" оккупации Крыма

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

волки,залдостанов,ночные,вовки,нічні

На оккупированном полуострове запланирован концерт в поддержку войны России против Украины. Выступят "Любэ", Газманов и Чичерина. "Ночные волки" планируют мотопробег.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Большую программу мероприятий" анонсировал глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развозжаев.

"На концерте выступят группа "Любэ", Олег и Родион Газмановы, Юлия Чичерина и наши лучшие творческие коллективы города", – говорится в телеграм-канале Развожаева.

Лидер прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов заявил, что 18 марта организует "традиционный автомотопробег и праздничную программу на горе Гасфорта".

"Колонна из мотоциклов и автомобилей стартует 18 марта в 10:00 от перекрестка К. Маркса и ул. Серова в Симферополе и проследует к Сапун-горе, где соединится с Севастопольской колонной. Праздничная общая авто/мотоколонна проедет через центр Севастополя к горе Гасфорта", – сообщили "Ночные волки".

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, чтоПутин не посетит концерт в Москве, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма, и не поедет в эти дни на аннексированный полуостров.

Представительство президента Украины в АР Крым призывает граждан Украины не участвовать в мероприятиях, организуемых российскими властями в Крыму по случаю восьмой годовщины аннексии Крыма из-за возможных провокаций.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
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18.03.2022 10:25
+26
кацапы - не люди, святой долг каждого человека - уничтожить как можно больше кацапов
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18.03.2022 10:25
+21
Вакханалія перед смертю
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18.03.2022 10:24
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Вакханалія перед смертю
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18.03.2022 10:24 Ответить
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18.03.2022 10:25 Ответить
На гербі московитів дві голови, що нібито має свідчити про їхній сильний розум... Щоправда, обидві голови курячі...)
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18.03.2022 10:33 Ответить
кацапы - не люди, святой долг каждого человека - уничтожить как можно больше кацапов
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18.03.2022 10:25 Ответить
Поедут всем кодлом в бункер Ямантау отмечать? Лысая мразь никуда не поедет в этот раз, она теперь из бункера невыездная.
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18.03.2022 10:25 Ответить
Ух ти, крутезна YAMAHA, а чому ж не Урал???
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18.03.2022 10:25 Ответить
клоуны-пенсы
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18.03.2022 10:25 Ответить
ВСЕ КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО БРОДИТИМЕ В ОДНОМУ МІСЦІ...
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18.03.2022 10:26 Ответить
А трупаки свои они не хотят забрать? Может выкинуть на свалку и пускай вороны их пожирают и поставить веб-камеру чтобы кацапские мамаши на *празднике крымнаша* в прямом ефире наблюдали как ихних личинок вороны и дикие собаки доедают
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18.03.2022 10:26 Ответить
Хорошая идея! Хакерам думаю не проблема вывести видео на ВЭБкамеры онлайн и экраны Крыма?!
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18.03.2022 14:38 Ответить
главный артис будет в бункере)) обосрался))
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18.03.2022 10:26 Ответить
Fuck putler! 🇱🇻🇺🇦
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18.03.2022 10:27 Ответить
вот бы туда ракетой лупануть в разгар шабаша
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18.03.2022 10:27 Ответить
Пир во время чумы. Варвары, скотоорда.
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18.03.2022 10:27 Ответить
как по мне скорее ЗАУПОКОЙНАЯ служба а не святкування...
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18.03.2022 10:28 Ответить
Це останнє їх свято в Криму. У них до хера загиблих, а вони танцюють. Просто довбойоби.
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18.03.2022 10:28 Ответить
кацапи радійте, бо зараз все у ваших улюблених піснях: "горять батальйони і танки горять"!!
тож хай вони і надалі так палають!
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18.03.2022 10:29 Ответить
ойц
а війско на лісапетах це є їхній парад наявного озброєння?
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18.03.2022 10:31 Ответить
Ну а після святкування запрошуємо всіх гостей з учасниками на урочистий концерт кАбздона. Вхід безкоштовний.
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18.03.2022 10:32 Ответить
Да это просто СУППЕР коньченное стадо овесь которых главный каДырка с ************* ****!!!Разруха полная в Головах!!!Преображенский(собачье сердце)
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18.03.2022 10:33 Ответить
Мене більш цікавить як вони будуть святкувати перемогу над фашизмом 9 травня, якщо їх нагнуть так звані "фашисти"?
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18.03.2022 10:34 Ответить
як, як.. со слєзамі на глазах!
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18.03.2022 10:36 Ответить
Маєте смак у подарунках 😎
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18.03.2022 12:20 Ответить
на фоні тих росіських трупів, що валяються вздовж доріг україни - це святкування буде дуже веселим.
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18.03.2022 10:37 Ответить
Надеюсь это у них последнее празднование годовщины отжатия Крым
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18.03.2022 10:38 Ответить
Псто юмора. Касательно одного из персонажиков.

Занятно, однако, закончилась история с попыткой Олега Газманова сдернуть в Израиль на ПМЖ (он подал там на гражданство). Ему, как выяснилось, в гражданстве отказали, то есть - не признали в нем еврея! И на совершенно потрясающем основании: автор бессмертного гимна офицеров-выкрестов "За Россию и свободу до конца-аааа!" сдуру написал в анкете, прилагаемой к заявлению, что он... православный!

Ну и всё - отказ. Хотя он туда уже прибыл со всем семейством, видимо, полагая оформление гражданства чистой формальностью, у него ведь мама - еврейка. По женской линии, всё как положено... Но нет, обломился на ерунде.© Sapojnik
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18.03.2022 10:44 Ответить
Некоторые люди пишут что там на митингах может быть теракт с массовыми жертвами, который ***** использует, чтобы оправдать ядерный удар по Украине.
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18.03.2022 10:48 Ответить
Дегенераты
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18.03.2022 10:50 Ответить
газманов сволочь на следуюшем году удет праздник победы Украины над росийским фашизмом. в моем личном календаре будуотмечать всегда
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18.03.2022 10:57 Ответить
Будуть святкувати перші 10 тис. кацапських дохлих тушок?
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18.03.2022 11:05 Ответить
Судячи з того, що кацапам все одно на смерті своїх. то вони навіть не відчули цієї війни. Їхні міста не ********.
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18.03.2022 11:22 Ответить
... пока 😊
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18.03.2022 11:53 Ответить
О, подтянулись ******** на мотоциклах во главе с задостановым (... затеваете отэта от всё, русофобию тесть....) . А чего ж не на фронте, а? Тьфу, дерьмо 😆
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18.03.2022 11:52 Ответить
останній раз
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18.03.2022 12:24 Ответить
А може туди зробити святковий салют "Вільхою" або "Нептуном", що врятували з КБ "Луч"?
Святкувати так святкувати
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18.03.2022 12:45 Ответить
Это плохие русские, а есть ещё другие "харошые"..… они ничего не знали и ехали на учения, с ними нужно харашо обращаться, во все виноват Путин😡😡😡😡
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18.03.2022 13:38 Ответить
Путін не відвідає концерт у Москві, присвячений восьмій річниці окупації Криму
---------------------------
може він на концерт кобзона збирається?
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18.03.2022 19:34 Ответить
 
 