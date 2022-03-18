Россияне собрались праздновать "годовщину" оккупации Крыма

На оккупированном полуострове запланирован концерт в поддержку войны России против Украины. Выступят "Любэ", Газманов и Чичерина. "Ночные волки" планируют мотопробег.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Большую программу мероприятий" анонсировал глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развозжаев.

"На концерте выступят группа "Любэ", Олег и Родион Газмановы, Юлия Чичерина и наши лучшие творческие коллективы города", – говорится в телеграм-канале Развожаева.

Лидер прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов заявил, что 18 марта организует "традиционный автомотопробег и праздничную программу на горе Гасфорта".

"Колонна из мотоциклов и автомобилей стартует 18 марта в 10:00 от перекрестка К. Маркса и ул. Серова в Симферополе и проследует к Сапун-горе, где соединится с Севастопольской колонной. Праздничная общая авто/мотоколонна проедет через центр Севастополя к горе Гасфорта", – сообщили "Ночные волки".

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, чтоПутин не посетит концерт в Москве, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма, и не поедет в эти дни на аннексированный полуостров.

Представительство президента Украины в АР Крым призывает граждан Украины не участвовать в мероприятиях, организуемых российскими властями в Крыму по случаю восьмой годовщины аннексии Крыма из-за возможных провокаций.