УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16843 відвідувача онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
15 311 38
байкери (39) Крим (12752) окупація (5814)

Росіяни зібралися святкувати "річницю" окупації Криму

Новини Цензор.НЕТ Події

волки,залдостанов,ночные,вовки,нічні

На окупованому півострові заплановано концерт на підтримку війни Росії проти України. Виступлять "Любе", Газманов та Чичеріна. "Нічні вовки" планують мотопробіг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

"Велику програму заходів" анонсував голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развозжаєв.

"На концерті виступатимуть гурт "Любе", Олег та Родіон Газманови, Юлія Чичеріна та наші найкращі творчі колективи міста", – йдеться у його телеграм-каналі.

Лідер прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов заявив, що 18 березня організує "традиційний автомотопробіг та святкову програму на горі Гасфорта".

"Колона з мотоциклів та автомобілів стартує 18 березня о 10:00 від перехрестя К. Маркса та вул. Сєрова в Сімферополі і пройде до Сапун-гори, де з'єднається із Севастопольською колоною. Святкова загальна авто/мотоколона проїде через центр Севастополя до гори Гасфорта", – повідомили "Нічні вовки".

Читайте: Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн, - Держекоінспекція

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не відвідає концерт у Москві, присвячений восьмій річниці окупації Криму, і не поїде цими днями на півострів.

Представництво президента України в АР Крим закликає громадян України не брати участь у заходах, які окупаційна влада організовує в Криму з нагоди восьмої річниці окупації через можливі провокації.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
18.03.2022 10:25
+26
кацапы - не люди, святой долг каждого человека - уничтожить как можно больше кацапов
показати весь коментар
18.03.2022 10:25
+21
Вакханалія перед смертю
показати весь коментар
18.03.2022 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вакханалія перед смертю
показати весь коментар
18.03.2022 10:24 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 10:25 Відповісти
На гербі московитів дві голови, що нібито має свідчити про їхній сильний розум... Щоправда, обидві голови курячі...)
показати весь коментар
18.03.2022 10:33 Відповісти
кацапы - не люди, святой долг каждого человека - уничтожить как можно больше кацапов
показати весь коментар
18.03.2022 10:25 Відповісти
Поедут всем кодлом в бункер Ямантау отмечать? Лысая мразь никуда не поедет в этот раз, она теперь из бункера невыездная.
показати весь коментар
18.03.2022 10:25 Відповісти
Ух ти, крутезна YAMAHA, а чому ж не Урал???
показати весь коментар
18.03.2022 10:25 Відповісти
клоуны-пенсы
показати весь коментар
18.03.2022 10:25 Відповісти
ВСЕ КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО БРОДИТИМЕ В ОДНОМУ МІСЦІ...
показати весь коментар
18.03.2022 10:26 Відповісти
А трупаки свои они не хотят забрать? Может выкинуть на свалку и пускай вороны их пожирают и поставить веб-камеру чтобы кацапские мамаши на *празднике крымнаша* в прямом ефире наблюдали как ихних личинок вороны и дикие собаки доедают
показати весь коментар
18.03.2022 10:26 Відповісти
Хорошая идея! Хакерам думаю не проблема вывести видео на ВЭБкамеры онлайн и экраны Крыма?!
показати весь коментар
18.03.2022 14:38 Відповісти
главный артис будет в бункере)) обосрался))
показати весь коментар
18.03.2022 10:26 Відповісти
Fuck putler! 🇱🇻🇺🇦
показати весь коментар
18.03.2022 10:27 Відповісти
вот бы туда ракетой лупануть в разгар шабаша
показати весь коментар
18.03.2022 10:27 Відповісти
Пир во время чумы. Варвары, скотоорда.
показати весь коментар
18.03.2022 10:27 Відповісти
как по мне скорее ЗАУПОКОЙНАЯ служба а не святкування...
показати весь коментар
18.03.2022 10:28 Відповісти
Це останнє їх свято в Криму. У них до хера загиблих, а вони танцюють. Просто довбойоби.
показати весь коментар
18.03.2022 10:28 Відповісти
кацапи радійте, бо зараз все у ваших улюблених піснях: "горять батальйони і танки горять"!!
тож хай вони і надалі так палають!
показати весь коментар
18.03.2022 10:29 Відповісти
ойц
а війско на лісапетах це є їхній парад наявного озброєння?
показати весь коментар
18.03.2022 10:31 Відповісти
Ну а після святкування запрошуємо всіх гостей з учасниками на урочистий концерт кАбздона. Вхід безкоштовний.
показати весь коментар
18.03.2022 10:32 Відповісти
Да это просто СУППЕР коньченное стадо овесь которых главный каДырка с ************* ****!!!Разруха полная в Головах!!!Преображенский(собачье сердце)
показати весь коментар
18.03.2022 10:33 Відповісти
Мене більш цікавить як вони будуть святкувати перемогу над фашизмом 9 травня, якщо їх нагнуть так звані "фашисти"?
показати весь коментар
18.03.2022 10:34 Відповісти
як, як.. со слєзамі на глазах!
показати весь коментар
18.03.2022 10:36 Відповісти
Маєте смак у подарунках 😎
показати весь коментар
18.03.2022 12:20 Відповісти
на фоні тих росіських трупів, що валяються вздовж доріг україни - це святкування буде дуже веселим.
показати весь коментар
18.03.2022 10:37 Відповісти
Надеюсь это у них последнее празднование годовщины отжатия Крым
показати весь коментар
18.03.2022 10:38 Відповісти
Псто юмора. Касательно одного из персонажиков.

Занятно, однако, закончилась история с попыткой Олега Газманова сдернуть в Израиль на ПМЖ (он подал там на гражданство). Ему, как выяснилось, в гражданстве отказали, то есть - не признали в нем еврея! И на совершенно потрясающем основании: автор бессмертного гимна офицеров-выкрестов "За Россию и свободу до конца-аааа!" сдуру написал в анкете, прилагаемой к заявлению, что он... православный!

Ну и всё - отказ. Хотя он туда уже прибыл со всем семейством, видимо, полагая оформление гражданства чистой формальностью, у него ведь мама - еврейка. По женской линии, всё как положено... Но нет, обломился на ерунде.© Sapojnik
показати весь коментар
18.03.2022 10:44 Відповісти
Некоторые люди пишут что там на митингах может быть теракт с массовыми жертвами, который ***** использует, чтобы оправдать ядерный удар по Украине.
показати весь коментар
18.03.2022 10:48 Відповісти
Дегенераты
показати весь коментар
18.03.2022 10:50 Відповісти
газманов сволочь на следуюшем году удет праздник победы Украины над росийским фашизмом. в моем личном календаре будуотмечать всегда
показати весь коментар
18.03.2022 10:57 Відповісти
Будуть святкувати перші 10 тис. кацапських дохлих тушок?
показати весь коментар
18.03.2022 11:05 Відповісти
Судячи з того, що кацапам все одно на смерті своїх. то вони навіть не відчули цієї війни. Їхні міста не ********.
показати весь коментар
18.03.2022 11:22 Відповісти
... пока 😊
показати весь коментар
18.03.2022 11:53 Відповісти
О, подтянулись ******** на мотоциклах во главе с задостановым (... затеваете отэта от всё, русофобию тесть....) . А чего ж не на фронте, а? Тьфу, дерьмо 😆
показати весь коментар
18.03.2022 11:52 Відповісти
останній раз
показати весь коментар
18.03.2022 12:24 Відповісти
А може туди зробити святковий салют "Вільхою" або "Нептуном", що врятували з КБ "Луч"?
Святкувати так святкувати
показати весь коментар
18.03.2022 12:45 Відповісти
Это плохие русские, а есть ещё другие "харошые"..… они ничего не знали и ехали на учения, с ними нужно харашо обращаться, во все виноват Путин😡😡😡😡
показати весь коментар
18.03.2022 13:38 Відповісти
Путін не відвідає концерт у Москві, присвячений восьмій річниці окупації Криму
---------------------------
може він на концерт кобзона збирається?
показати весь коментар
18.03.2022 19:34 Відповісти
 
 