Росіяни зібралися святкувати "річницю" окупації Криму
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На окупованому півострові заплановано концерт на підтримку війни Росії проти України. Виступлять "Любе", Газманов та Чичеріна. "Нічні вовки" планують мотопробіг.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".
"Велику програму заходів" анонсував голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развозжаєв.
"На концерті виступатимуть гурт "Любе", Олег та Родіон Газманови, Юлія Чичеріна та наші найкращі творчі колективи міста", – йдеться у його телеграм-каналі.
Лідер прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов заявив, що 18 березня організує "традиційний автомотопробіг та святкову програму на горі Гасфорта".
"Колона з мотоциклів та автомобілів стартує 18 березня о 10:00 від перехрестя К. Маркса та вул. Сєрова в Сімферополі і пройде до Сапун-гори, де з'єднається із Севастопольською колоною. Святкова загальна авто/мотоколона проїде через центр Севастополя до гори Гасфорта", – повідомили "Нічні вовки".
Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не відвідає концерт у Москві, присвячений восьмій річниці окупації Криму, і не поїде цими днями на півострів.
Представництво президента України в АР Крим закликає громадян України не брати участь у заходах, які окупаційна влада організовує в Криму з нагоди восьмої річниці окупації через можливі провокації.
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тож хай вони і надалі так палають!
а війско на лісапетах це є їхній парад наявного озброєння?
Занятно, однако, закончилась история с попыткой Олега Газманова сдернуть в Израиль на ПМЖ (он подал там на гражданство). Ему, как выяснилось, в гражданстве отказали, то есть - не признали в нем еврея! И на совершенно потрясающем основании: автор бессмертного гимна офицеров-выкрестов "За Россию и свободу до конца-аааа!" сдуру написал в анкете, прилагаемой к заявлению, что он... православный!
Ну и всё - отказ. Хотя он туда уже прибыл со всем семейством, видимо, полагая оформление гражданства чистой формальностью, у него ведь мама - еврейка. По женской линии, всё как положено... Но нет, обломился на ерунде.© Sapojnik
Святкувати так святкувати
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може він на концерт кобзона збирається?