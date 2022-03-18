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В Киеве возобновили работу 400 предприятий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мапа

Около 400 предприятий Киева снова работают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевской городской военной администрации.

Заместитель председателя КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич отметил: "В настоящее время на карте почти 400 предприятий. Киев работает!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине начало работу третье предприятие, эвакуированное из регионов, пострадавших от российской агрессии

Посмотреть, какой бизнес возобновил работу, можно на карте или в приложении "Киев Цифровой".

В столице работают кофейни, магазины одежды и обуви, парикмахерские, стоматологии, ремонтные сервисы и т.д.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3


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18.03.2022 15:24
+3
ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу Днепра.

«Мы полностью сорвали планы врага. По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах. По левому берегу у оккупантов было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий», - рассказал бригадный генерал Александр Грузевич https://t.me/charter97_org/66941
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18.03.2022 15:34
+3
ремонт обуви будут бомбить или парикмахерскую? любой вылет самолета стоит от 40 тыс у.е. плюс риск сбития. в чем там военная польза объектов
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18.03.2022 15:48
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18.03.2022 15:24 Ответить
Поки мости не стануть більш проїздним- робота в Києві неможлива. Лише дрібний бізнес.
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18.03.2022 15:24 Ответить
То стратегічні об'єкти,на воєнний час поки так.
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18.03.2022 15:26 Ответить
Там можна усе зробити значно більш організованішим, з меншими втратами часу.
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18.03.2022 15:35 Ответить
О благословенна праця,я йду до тебе.Я не воїн,я лише можу за них молитися,працювати та переказувати гроші.Слава Україні!
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18.03.2022 15:25 Ответить
Тільки повний ідіот або ворог може позначити на мапі координати працюючих у Києві підприємств. Це пряме запрошення їх розбомбити. СБУ, ви це бачите? То зробіть хоть щось.
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18.03.2022 15:31 Ответить
Ви киянин? Ото і не патякайте дурниці! І текст читайте, а не лише заголовок.
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18.03.2022 15:36 Ответить
ремонт обуви будут бомбить или парикмахерскую? любой вылет самолета стоит от 40 тыс у.е. плюс риск сбития. в чем там военная польза объектов
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18.03.2022 15:48 Ответить
ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу Днепра.

«Мы полностью сорвали планы врага. По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах. По левому берегу у оккупантов было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий», - рассказал бригадный генерал Александр Грузевич https://t.me/charter97_org/66941
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18.03.2022 15:34 Ответить
Я вибачаюсь- не відкинули на 70 км, а зупинили на відстані 70 км.
Різницю треба пояснювати?
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18.03.2022 15:37 Ответить
Казали що бони були вже на 35 км
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18.03.2022 15:43 Ответить
Від чого?
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18.03.2022 15:44 Ответить
від центра Києва
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18.03.2022 15:45 Ответить
ти довбойоб?
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18.03.2022 16:08 Ответить
Західний напрямок!!!! Не буду писати тут де орки танцювали і де їх тіла зараз. Але інформація достовірна!
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18.03.2022 15:45 Ответить
В заголовку- правий берег, в тексті- Лівий. Маячня.
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18.03.2022 15:51 Ответить
Маячня -це ваш допис. В тексті все чітко.
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18.03.2022 18:13 Ответить
Бей бельіх пока не покраснеют, бей красньіх пока не побелеют (С) Махно
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18.03.2022 15:40 Ответить
У вас ус отклеился
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18.03.2022 15:41 Ответить
І табло має бути набитим!
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18.03.2022 15:42 Ответить
Что с Мариуполем? Почему все молчат?
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18.03.2022 15:52 Ответить
Так пусть городской транспорт нормально ходит! Зарплаты то получают, и типа работают, а на самом деле ничего не ходит!
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18.03.2022 16:35 Ответить
 
 