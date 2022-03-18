В Киеве возобновили работу 400 предприятий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Около 400 предприятий Киева снова работают.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевской городской военной администрации.
Заместитель председателя КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич отметил: "В настоящее время на карте почти 400 предприятий. Киев работает!"
Посмотреть, какой бизнес возобновил работу, можно на карте или в приложении "Киев Цифровой".
В столице работают кофейни, магазины одежды и обуви, парикмахерские, стоматологии, ремонтные сервисы и т.д.
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«Мы полностью сорвали планы врага. По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах. По левому берегу у оккупантов было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий», - рассказал бригадный генерал Александр Грузевич https://t.me/charter97_org/66941
Різницю треба пояснювати?