В Киеве возобновили работу 400 предприятий

Около 400 предприятий Киева снова работают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевской городской военной администрации.

Заместитель председателя КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич отметил: "В настоящее время на карте почти 400 предприятий. Киев работает!"

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Посмотреть, какой бизнес возобновил работу, можно на карте или в приложении "Киев Цифровой".

В столице работают кофейни, магазины одежды и обуви, парикмахерские, стоматологии, ремонтные сервисы и т.д.