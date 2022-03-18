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У Києві відновили роботу 400 підприємств

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мапа

Майже 400 підприємств Києва знову працюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської військової адміністрації.

Заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич зазначив: "Наразі на мапі майже 400 підприємств. Київ працює!"

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Переглянути, який бізнес відновив роботу, можна на мапі, або у додатку "Київ Цифровий".

Наразі у столиці працюють кав’ярні, магазини одягу та взуття, перукарні, стоматології, ремонтні сервіси тощо.
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Топ коментарі
+3


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18.03.2022 15:24
+3
ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу Днепра.

«Мы полностью сорвали планы врага. По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах. По левому берегу у оккупантов было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий», - рассказал бригадный генерал Александр Грузевич https://t.me/charter97_org/66941
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18.03.2022 15:34
+3
ремонт обуви будут бомбить или парикмахерскую? любой вылет самолета стоит от 40 тыс у.е. плюс риск сбития. в чем там военная польза объектов
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18.03.2022 15:48
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18.03.2022 15:24 Відповісти
Поки мости не стануть більш проїздним- робота в Києві неможлива. Лише дрібний бізнес.
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18.03.2022 15:24 Відповісти
То стратегічні об'єкти,на воєнний час поки так.
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18.03.2022 15:26 Відповісти
Там можна усе зробити значно більш організованішим, з меншими втратами часу.
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18.03.2022 15:35 Відповісти
О благословенна праця,я йду до тебе.Я не воїн,я лише можу за них молитися,працювати та переказувати гроші.Слава Україні!
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18.03.2022 15:25 Відповісти
Тільки повний ідіот або ворог може позначити на мапі координати працюючих у Києві підприємств. Це пряме запрошення їх розбомбити. СБУ, ви це бачите? То зробіть хоть щось.
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18.03.2022 15:31 Відповісти
Ви киянин? Ото і не патякайте дурниці! І текст читайте, а не лише заголовок.
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18.03.2022 15:36 Відповісти
ремонт обуви будут бомбить или парикмахерскую? любой вылет самолета стоит от 40 тыс у.е. плюс риск сбития. в чем там военная польза объектов
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18.03.2022 15:48 Відповісти
ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу Днепра.

«Мы полностью сорвали планы врага. По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах. По левому берегу у оккупантов было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий», - рассказал бригадный генерал Александр Грузевич https://t.me/charter97_org/66941
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18.03.2022 15:34 Відповісти
Я вибачаюсь- не відкинули на 70 км, а зупинили на відстані 70 км.
Різницю треба пояснювати?
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18.03.2022 15:37 Відповісти
Казали що бони були вже на 35 км
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18.03.2022 15:43 Відповісти
Від чого?
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18.03.2022 15:44 Відповісти
від центра Києва
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18.03.2022 15:45 Відповісти
ти довбойоб?
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18.03.2022 16:08 Відповісти
Західний напрямок!!!! Не буду писати тут де орки танцювали і де їх тіла зараз. Але інформація достовірна!
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18.03.2022 15:45 Відповісти
В заголовку- правий берег, в тексті- Лівий. Маячня.
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18.03.2022 15:51 Відповісти
Маячня -це ваш допис. В тексті все чітко.
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18.03.2022 18:13 Відповісти
Бей бельіх пока не покраснеют, бей красньіх пока не побелеют (С) Махно
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18.03.2022 15:40 Відповісти
У вас ус отклеился
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18.03.2022 15:41 Відповісти
І табло має бути набитим!
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18.03.2022 15:42 Відповісти
Что с Мариуполем? Почему все молчат?
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18.03.2022 15:52 Відповісти
Так пусть городской транспорт нормально ходит! Зарплаты то получают, и типа работают, а на самом деле ничего не ходит!
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18.03.2022 16:35 Відповісти
 
 