У Києві відновили роботу 400 підприємств
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Майже 400 підприємств Києва знову працюють.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської військової адміністрації.
Заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич зазначив: "Наразі на мапі майже 400 підприємств. Київ працює!"
Переглянути, який бізнес відновив роботу, можна на мапі, або у додатку "Київ Цифровий".
Наразі у столиці працюють кав’ярні, магазини одягу та взуття, перукарні, стоматології, ремонтні сервіси тощо.
Топ коментарі
+3 Сергей Владимирович b9c38e15
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+3 olele
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+3 Cristoffor Columbus
показати весь коментар18.03.2022 15:48
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«Мы полностью сорвали планы врага. По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах. По левому берегу у оккупантов было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий», - рассказал бригадный генерал Александр Грузевич https://t.me/charter97_org/66941
Різницю треба пояснювати?