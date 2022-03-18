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Швейцария присоединится к четвертому пакету санкций ЕС против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

швейцарія

Швейцария вслед за Европейским Союзом вводит санкции против России, аналогичные внедренному Брюсселем, они вступят в силу в ближайшие дни, говорится в заявлении швейцарского правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"18 марта Федеральный совет Швейцарии принял решение также внедрить эти санкции ЕС. Соответствующие меры вступят в силу в ближайшие дни..." - отмечается в нем.

Следовательно, Швейцария, среди прочего, введет запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, однако правительство отмечает, что такие санкции касаются лишь небольшой части мирового экспорта Швейцарии таких товаров.

"Запрет на экспорт товаров роскоши, имеющихся в новых санкциях, затрагивает лишь небольшую часть глобального экспорта Швейцарии таких товаров. Однако определенные компании это коснется серьезно", - говорится в заявлении.

Ранее на этой неделе ЕС принял четвертый пакет санкций в отношении РФ. Он предусматривал запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Под запрет попали автомобили стоимостью более 50 тыс. евро и мотоциклы дороже 5 тыс. евро, аксессуары и запчасти к ним, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, предметы искусства и антиквариат; экипировка для горных лыж, гольфа, подводного плавания и парусного спорта; разнообразные бильярды и аксессуары к ним, электронная техника, видеоигры, столовое серебро и фарфор, ковры, разнообразная одежда.

Кроме того, санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции, запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

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Новыми санкциями также были запрещены транзакции с рядом госкомпаний и инвестиции в сфере энергетики РФ, однако исключения были сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Кроме этого, в санкционные списки были внесены девять компаний, связанных с обороной промышленностью РФ.
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Даже вечно нейтральную Швейцарию допекли.
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18.03.2022 16:07 Ответить
Им как то не хочется, чтобы по ихним деревушкам русня в танках шастала. Иметь дело с бандитами в открытую тоже не комильфо. Сейчас в Европе наконец то начинается долгожданный сдвиг, где вместе левацким соблюдателям псевдоправ к власти приходит те, которые права по настоящему соблюдает. Таких прозрений будет ещё больше.
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18.03.2022 18:17 Ответить
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18.03.2022 16:08 Ответить
Merci/Danke/Grazzia!
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18.03.2022 16:08 Ответить
всё это фуфло .Контрабанда сделает своё дело .К тому же такие как Германия и Франция легко будут обходить все санкции .Примеров предостаточно .
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18.03.2022 16:13 Ответить
Санкции - фуфло. Психологический эффект - совсем другое дело.
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18.03.2022 16:16 Ответить
нащо лаптєногім
музичні інструменти дорожчі за 1500 євро???
балалайка та матерні частушкі
про Фуйла
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18.03.2022 16:17 Ответить
Для прикладу: балалайка - три струни, українська бандура 58 струн.
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18.03.2022 16:24 Ответить
Сколько миллионов российских рублей дают за венесуэльский боливар?
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18.03.2022 17:04 Ответить
 
 