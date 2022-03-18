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Швейцарія доєднається до четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії

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швейцарія

Швейцарія слідом за Європейським Союзом впроваджує санкції проти Росії, аналогічні впровадженим Брюсселем, вони набудуть чинності найближчими днями, йдеться у заяві швейцарського уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"18 березня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення також впровадити ці санкції ЄС. Відповідні заходи набудуть чинності найближчими днями..." - наголошується в ній.

Отже, Швейцарія, серед іншого, запровадить заборону на експорт до РФ предметів розкоші, проте уряд зазначає, що такі санкції стосуються лише невеликої частини від світового експорту Швейцарії таких товарів.

"Заборона на експорт товарів розкоші, що є в нових санкціях, зачіпає лише невелику частину глобального експорту Швейцарії таких товарів. Проте певних компаній це торкнеться серйозно", - йдеться у заяві.

Раніше цього тижня ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій щодо РФ. Він передбачав заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Під заборону потрапили автомобілі вартістю понад 50 тис. євро та мотоцикли дорожчі за 5 тис. євро, аксесуари та запчастини до них, музичні інструменти дорожчі за 1500 євро, предмети мистецтва та антикваріат; екіпірування для гірських лиж, гольфу, підводного плавання та вітрильного спорту; різноманітні більярди та аксесуари до них, електронна техніка, відеоігри, столове срібло та фарфор, килими, різноманітний одяг тощо.

Крім того, санкції ЄС передбачають заборону на імпорт із РФ частини сталеливарної продукції, заборону на привласнення кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборону надання рейтингових послуг російським клієнтам.

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Новими санкціями також було заборонено транзакції з низкою держкомпаній та інвестиції у сфері енергетики РФ, проте винятки зробили для мирного атома і транспортування енергоресурсів до ЄС. Окрім цього, до санкційних списків було внесено дев'ять компаній, пов'язаних з обороною промисловістю РФ.
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Даже вечно нейтральную Швейцарию допекли.
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18.03.2022 16:07 Відповісти
Им как то не хочется, чтобы по ихним деревушкам русня в танках шастала. Иметь дело с бандитами в открытую тоже не комильфо. Сейчас в Европе наконец то начинается долгожданный сдвиг, где вместе левацким соблюдателям псевдоправ к власти приходит те, которые права по настоящему соблюдает. Таких прозрений будет ещё больше.
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18.03.2022 18:17 Відповісти
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18.03.2022 16:08 Відповісти
Merci/Danke/Grazzia!
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18.03.2022 16:08 Відповісти
всё это фуфло .Контрабанда сделает своё дело .К тому же такие как Германия и Франция легко будут обходить все санкции .Примеров предостаточно .
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18.03.2022 16:13 Відповісти
Санкции - фуфло. Психологический эффект - совсем другое дело.
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18.03.2022 16:16 Відповісти
нащо лаптєногім
музичні інструменти дорожчі за 1500 євро???
балалайка та матерні частушкі
про Фуйла
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18.03.2022 16:17 Відповісти
Для прикладу: балалайка - три струни, українська бандура 58 струн.
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18.03.2022 16:24 Відповісти
Сколько миллионов российских рублей дают за венесуэльский боливар?
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18.03.2022 17:04 Відповісти
 
 