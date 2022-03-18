Дипломатам и госслужащим РФ и Беларуси запретили вход в Европарламент
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В Европейском парламенте запретили вход дипломатам и государственным служащим России и Беларуси.
"С сегодняшнего дня дипломатическим и государственным служащим России и Беларуси запрещен вход в помещения Европейского парламента. В Доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", - заявила президент Европарламента Роберта Метсола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Диалог возле ПТУ:
- Девушка, Вы с училища?
- И еще какая!
Дмитрий
@vlasta771
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17 мар.
Зашёл в магазин, а там патриоты так затариваются сахаром, солью и подсолнечным маслом как-будто не уверены в Владимире Путине, величии России, скором крахе доллара и победе в войне