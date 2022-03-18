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Дипломатам и госслужащим РФ и Беларуси запретили вход в Европарламент

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

європарламент

В Европейском парламенте запретили вход дипломатам и государственным служащим России и Беларуси.

"С сегодняшнего дня дипломатическим и государственным служащим России и Беларуси запрещен вход в помещения Европейского парламента. В Доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", - заявила президент Европарламента Роберта Метсола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки, – президент Европарламента Метсола
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Топ комментарии
+30
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18.03.2022 18:14
+16
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18.03.2022 18:16
+13
За кораблем!

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18.03.2022 18:17
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18.03.2022 18:14 Ответить
бо вони прокажні
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18.03.2022 18:15 Ответить
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18.03.2022 18:16 Ответить
Напомнило анекдот:
Диалог возле ПТУ:
- Девушка, Вы с училища?
- И еще какая!
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18.03.2022 18:27 Ответить
😆
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18.03.2022 18:47 Ответить
Придется братьям идти в сортир. Там наливают то, что отливают.
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18.03.2022 18:16 Ответить
в лес дикарей с дубинками
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18.03.2022 18:16 Ответить
А на кацапщині панічно гребуть презервативи.
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18.03.2022 18:16 Ответить
За кораблем!

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18.03.2022 18:17 Ответить
СМЕРДЮЧОМУ ЛАЙНУ НЕМАЄ МІСЦЯ В ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ...
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18.03.2022 18:20 Ответить
Прокладеним не місце серед людей.
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18.03.2022 18:21 Ответить


Дмитрий


@vlasta771

·
17 мар.



Зашёл в магазин, а там патриоты так затариваются сахаром, солью и подсолнечным маслом как-будто не уверены в Владимире Путине, величии России, скором крахе доллара и победе в войне
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18.03.2022 18:23 Ответить
скрєпно..амінь
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18.03.2022 18:25 Ответить
Лукашенку пінцетом вуса повидирати
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18.03.2022 18:24 Ответить
Тупою сапою збрити.
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18.03.2022 18:32 Ответить
Який Європарламент? Що вони ще досіроблять в Європі?
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18.03.2022 18:27 Ответить
На юх, на юх веселие ******
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18.03.2022 18:38 Ответить
Животным вход ЗАПРЕЩЕН!
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18.03.2022 18:46 Ответить
То вже отброси. Бомжі!
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18.03.2022 18:47 Ответить
пошли вслед за руssким кораблём
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18.03.2022 18:55 Ответить
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18.03.2022 19:42 Ответить
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18.03.2022 20:06 Ответить
Не пускати: скотину, москаля... ні москаля-скотину!
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18.03.2022 22:03 Ответить
 
 