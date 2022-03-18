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Российские оккупанты отпустили главу Великобурлукской громады Терещенко, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

терещенко

Глава Великобурлукской громады Виктор Терещенко, ранее взятый в плен российскими оккупантами, снова на свободе.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за громаду и защиту национальных интересов", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, оккупанты не разрешили провести гуманитарную помощь по определенным "зеленым коридорам", в частности в город Изюм.

"Мы решили сделать в населенных пунктах вблизи логистические центры, далее – доставлять жителям с помощью волонтеров", – добавил он.

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Топ комментарии
+2
надеюсь зеленные бизнесмены переговорщики не обменяли его на 5 пилотов?
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18.03.2022 20:18
+1
Видимо, жить хотят)
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18.03.2022 19:58
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Видимо, жить хотят)
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18.03.2022 19:58 Ответить
пока не сдохнет путин или бунт в мордоре иначе никак
с ума сойти скоко орков мочить
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18.03.2022 20:05 Ответить
кажуть треба замочити 100 000, а техніки спалити відсотків 70
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18.03.2022 20:08 Ответить
надо мочить одного..Фюрера
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18.03.2022 20:09 Ответить
сколько в этот раз отдали пленных...?
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18.03.2022 20:07 Ответить
Голова пишется с большой буквы )
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18.03.2022 20:14 Ответить
надеюсь зеленные бизнесмены переговорщики не обменяли его на 5 пилотов?
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18.03.2022 20:18 Ответить
Більше не припустяться такої помилки.Відтепер кількість відданих головорізів,та мета викрадення -держтаємниця.
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18.03.2022 20:27 Ответить
Це дивно що відпустили. Всіх хто має проукраїнські погляди розстрілюють. Хто не патріот, можуть відпустити за викуп чи обміняти. Просто так відпускають лише колобарантів
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27.05.2022 12:46 Ответить
 
 