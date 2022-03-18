Російські окупанти відпустили голову Великобурлуцької громади Терещенка, - Синєгубов

Очільник Великобурлуцької громади Віктор Терещенко, якого раніше взяли в полон російські окупанти, знову на свободі.

Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, окупанти не дозволили провести гуманітарну допомогу по визначених "зелених коридорах", зокрема до міста Ізюм.

"Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі - доставляти жителям за допомогою волонтерів", - додав він.

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