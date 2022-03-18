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Російські окупанти відпустили голову Великобурлуцької громади Терещенка, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

терещенко

Очільник Великобурлуцької громади Віктор Терещенко, якого раніше взяли в полон російські окупанти, знову на свободі.

Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, окупанти не дозволили провести гуманітарну допомогу по визначених "зелених коридорах", зокрема до міста Ізюм.

"Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі - доставляти жителям за допомогою волонтерів", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
надеюсь зеленные бизнесмены переговорщики не обменяли его на 5 пилотов?
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18.03.2022 20:18
+1
Видимо, жить хотят)
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18.03.2022 19:58
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Видимо, жить хотят)
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18.03.2022 19:58 Відповісти
Військовий експерт: коли і як закінчиться війна? | Балючі теми
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18.03.2022 19:58 Відповісти
пока не сдохнет путин или бунт в мордоре иначе никак
с ума сойти скоко орков мочить
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18.03.2022 20:05 Відповісти
кажуть треба замочити 100 000, а техніки спалити відсотків 70
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18.03.2022 20:08 Відповісти
надо мочить одного..Фюрера
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18.03.2022 20:09 Відповісти
сколько в этот раз отдали пленных...?
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18.03.2022 20:07 Відповісти
Голова пишется с большой буквы )
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18.03.2022 20:14 Відповісти
надеюсь зеленные бизнесмены переговорщики не обменяли его на 5 пилотов?
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18.03.2022 20:18 Відповісти
Більше не припустяться такої помилки.Відтепер кількість відданих головорізів,та мета викрадення -держтаємниця.
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18.03.2022 20:27 Відповісти
Це дивно що відпустили. Всіх хто має проукраїнські погляди розстрілюють. Хто не патріот, можуть відпустити за викуп чи обміняти. Просто так відпускають лише колобарантів
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27.05.2022 12:46 Відповісти
 
 