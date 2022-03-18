Российские оккупанты стремятся лишить украинцев связи, - Госспецсвязь

Войска РФ совершают диверсии на объектах телекоммуникационной инфраструктуры, совершают авиаракетные удары и используют средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом в Telegram сообщает Госспецсвязи. Операторы и провайдеры всеми возможными силами и средствами продолжают обеспечение украинцев связью Госспецсвязь, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупант стремится украинцев лишить связи – это еще одна информационно-психологическая операция, которую проводит враг с целью посеять панику, страх и распространить дезинформацию. Все это нужно врагу для того, чтобы скрыть информацию о позорном поражении, которое Вооруженные Силы Украины наносят оккупантам.

Для этого враг делает диверсии на объектах телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляет авиаракетные удары и использует средства радиоэлектронной борьбы. У Украины есть достойный ответ и на эти действия орков", - говорится в сообщении.

Операторы и провайдеры всеми возможными силами и средствами продолжают снабжение украинцев связью.

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