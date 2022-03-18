Российские оккупанты стремятся лишить украинцев связи, - Госспецсвязь
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Войска РФ совершают диверсии на объектах телекоммуникационной инфраструктуры, совершают авиаракетные удары и используют средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом в Telegram сообщает Госспецсвязи. Операторы и провайдеры всеми возможными силами и средствами продолжают обеспечение украинцев связью Госспецсвязь, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупант стремится украинцев лишить связи – это еще одна информационно-психологическая операция, которую проводит враг с целью посеять панику, страх и распространить дезинформацию. Все это нужно врагу для того, чтобы скрыть информацию о позорном поражении, которое Вооруженные Силы Украины наносят оккупантам.
Для этого враг делает диверсии на объектах телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляет авиаракетные удары и использует средства радиоэлектронной борьбы. У Украины есть достойный ответ и на эти действия орков", - говорится в сообщении.
Операторы и провайдеры всеми возможными силами и средствами продолжают снабжение украинцев связью.
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Що зветься Дніпром,
Куля дупу пробила,
В землю вткнувся їбл....м.
Як тебе не любити,
Київе мій.
і ми теперка чуємо безліч цікавих "слухосіков" (ну без відеоряду відосіками назвати це важко), бо ці дебіли спілкуються українськими операторами або українськими лініями
осьминоги, лять
вісім рук і всі з жопи
AlenOle
@AlenOle
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11 ч
муж знакомой ушел контрактником.
Спрашиваю: Зачем? Ответ: Вернется живой, хоть денег принесет, не вернется, разводиться не надо будет... У меня ступор. Полный.
Женщины сломались. Не осталось чему болеть, чем чувствовать...