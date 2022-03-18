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Российские оккупанты стремятся лишить украинцев связи, - Госспецсвязь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

телефон,мобильный,смс,сообщение

Войска РФ совершают диверсии на объектах телекоммуникационной инфраструктуры, совершают авиаракетные удары и используют средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом в Telegram сообщает Госспецсвязи. Операторы и провайдеры всеми возможными силами и средствами продолжают обеспечение украинцев связью Госспецсвязь, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупант стремится украинцев лишить связи – это еще одна информационно-психологическая операция, которую проводит враг с целью посеять панику, страх и распространить дезинформацию. Все это нужно врагу для того, чтобы скрыть информацию о позорном поражении, которое Вооруженные Силы Украины наносят оккупантам.

Для этого враг делает диверсии на объектах телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляет авиаракетные удары и использует средства радиоэлектронной борьбы. У Украины есть достойный ответ и на эти действия орков", - говорится в сообщении.

Операторы и провайдеры всеми возможными силами и средствами продолжают снабжение украинцев связью.

Также читайте: Оккупанты попали в телебашню в Виннице. Эфирное вещание временно не работает, - Госспецсвязи
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Топ комментарии
+21
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18.03.2022 20:31
+19
українці без звязку виходять на вулиці, їм нічого робити, вони беруть автомати і ідуть воювати.
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18.03.2022 20:22
+11
Цапа виповз до річки,
Що зветься Дніпром,
Куля дупу пробила,
В землю вткнувся їбл....м.
Як тебе не любити,
Київе мій.
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18.03.2022 20:25
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українці без звязку виходять на вулиці, їм нічого робити, вони беруть автомати і ідуть воювати.
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18.03.2022 20:22 Ответить
Цапа виповз до річки,
Що зветься Дніпром,
Куля дупу пробила,
В землю вткнувся їбл....м.
Як тебе не любити,
Київе мій.
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18.03.2022 20:25 Ответить
ну вони почали з того, що позбавили зв"язку себе, коли розгупали наші вишки

і ми теперка чуємо безліч цікавих "слухосіков" (ну без відеоряду відосіками назвати це важко), бо ці дебіли спілкуються українськими операторами або українськими лініями

осьминоги, лять
вісім рук і всі з жопи
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18.03.2022 20:25 Ответить
Дупи пані..дупи
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18.03.2022 20:49 Ответить
Як московські ординці будуть дзвонити дамой?
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18.03.2022 20:27 Ответить
їм їхні камандіри кожному видадуть па калакольчику.
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18.03.2022 21:22 Ответить
Эти руцкие так ненавидят всё западное, что даже буквы крадут с английского алфавита..
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18.03.2022 20:27 Ответить


AlenOle


@AlenOle

·
11 ч



муж знакомой ушел контрактником.
Спрашиваю: Зачем? Ответ: Вернется живой, хоть денег принесет, не вернется, разводиться не надо будет... У меня ступор. Полный.
Женщины сломались. Не осталось чему болеть, чем чувствовать...
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18.03.2022 20:28 Ответить
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18.03.2022 20:31 Ответить
Ответ - шедевр. Особенно последнее предложение……..😂
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18.03.2022 20:45 Ответить
 
 