УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13927 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
21 089 10
війна (56174) мобільний зв'язок (248) зв'язок (154) Держспецзв'язок (174)

Російські окупанти прагнуть позбавити українців зв'язку, - Держспецзв'язок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

телефон,мобильный,смс,сообщение

Війська РФ чинять диверсії на обʼєктах телекомунікаційної інфраструктури, здійснюють авіаракетні удари та використовують засоби радіоелектронної боротьби.

Про це у Telegram повідомляє Оператори та провайдери усіма можливими силами й засобами продовжують забезпечення українців звʼязком Держспецзв'язок, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупант прагне українців позбавити звʼязку – це ще одна інформаційно-психологічна операція, яку проводить ворог з метою посіяти паніку, страх та поширити дезінформацію. Усе це потрібно ворогу для того, аби приховати інформацію про ганебну поразку, яку Збройні Сили України завдають окупантам.

Для цього ворог чинить диверсії на обʼєктах телекомунікаційної інфраструктури, здійснює авіаракетні удари та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Україна має гідну відповідь і на ці дії орків", - йдеться в повідомленні.

Оператори та провайдери усіма можливими силами й засобами продовжують забезпечення українців звʼязком.

Читайте: Окупанти поцілили у телевежу у Вінниці. Ефірне мовлення тимчасово не працює, - Держспецзв'язку

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
18.03.2022 20:31
+19
українці без звязку виходять на вулиці, їм нічого робити, вони беруть автомати і ідуть воювати.
показати весь коментар
18.03.2022 20:22
+11
Цапа виповз до річки,
Що зветься Дніпром,
Куля дупу пробила,
В землю вткнувся їбл....м.
Як тебе не любити,
Київе мій.
показати весь коментар
18.03.2022 20:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
українці без звязку виходять на вулиці, їм нічого робити, вони беруть автомати і ідуть воювати.
показати весь коментар
18.03.2022 20:22 Відповісти
Цапа виповз до річки,
Що зветься Дніпром,
Куля дупу пробила,
В землю вткнувся їбл....м.
Як тебе не любити,
Київе мій.
показати весь коментар
18.03.2022 20:25 Відповісти
ну вони почали з того, що позбавили зв"язку себе, коли розгупали наші вишки

і ми теперка чуємо безліч цікавих "слухосіков" (ну без відеоряду відосіками назвати це важко), бо ці дебіли спілкуються українськими операторами або українськими лініями

осьминоги, лять
вісім рук і всі з жопи
показати весь коментар
18.03.2022 20:25 Відповісти
Дупи пані..дупи
показати весь коментар
18.03.2022 20:49 Відповісти
Як московські ординці будуть дзвонити дамой?
показати весь коментар
18.03.2022 20:27 Відповісти
їм їхні камандіри кожному видадуть па калакольчику.
показати весь коментар
18.03.2022 21:22 Відповісти
Эти руцкие так ненавидят всё западное, что даже буквы крадут с английского алфавита..
показати весь коментар
18.03.2022 20:27 Відповісти


AlenOle


@AlenOle

·
11 ч



муж знакомой ушел контрактником.
Спрашиваю: Зачем? Ответ: Вернется живой, хоть денег принесет, не вернется, разводиться не надо будет... У меня ступор. Полный.
Женщины сломались. Не осталось чему болеть, чем чувствовать...
показати весь коментар
18.03.2022 20:28 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 20:31 Відповісти
Ответ - шедевр. Особенно последнее предложение……..😂
показати весь коментар
18.03.2022 20:45 Відповісти
 
 