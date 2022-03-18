Російські окупанти прагнуть позбавити українців зв'язку, - Держспецзв'язок
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Війська РФ чинять диверсії на обʼєктах телекомунікаційної інфраструктури, здійснюють авіаракетні удари та використовують засоби радіоелектронної боротьби.
Про це у Telegram повідомляє Оператори та провайдери усіма можливими силами й засобами продовжують забезпечення українців звʼязком Держспецзв'язок, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупант прагне українців позбавити звʼязку – це ще одна інформаційно-психологічна операція, яку проводить ворог з метою посіяти паніку, страх та поширити дезінформацію. Усе це потрібно ворогу для того, аби приховати інформацію про ганебну поразку, яку Збройні Сили України завдають окупантам.
Для цього ворог чинить диверсії на обʼєктах телекомунікаційної інфраструктури, здійснює авіаракетні удари та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Україна має гідну відповідь і на ці дії орків", - йдеться в повідомленні.
Оператори та провайдери усіма можливими силами й засобами продовжують забезпечення українців звʼязком.
Будь ласка, зачекайте...
Що зветься Дніпром,
Куля дупу пробила,
В землю вткнувся їбл....м.
Як тебе не любити,
Київе мій.
і ми теперка чуємо безліч цікавих "слухосіков" (ну без відеоряду відосіками назвати це важко), бо ці дебіли спілкуються українськими операторами або українськими лініями
осьминоги, лять
вісім рук і всі з жопи
AlenOle
@AlenOle
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11 ч
муж знакомой ушел контрактником.
Спрашиваю: Зачем? Ответ: Вернется живой, хоть денег принесет, не вернется, разводиться не надо будет... У меня ступор. Полный.
Женщины сломались. Не осталось чему болеть, чем чувствовать...