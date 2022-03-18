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Днепр_город (3758) СБУ (18663) фейк (613)

Российское минобороны распространило фейк о заминировании больницы Днепра, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Сегодня так называемое министерство обороны так называемой Российской Федерации выдало очередную порцию фейков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщает СБУ.

В сообщении отмечается: "В частности, в информационное поле произведен "вброс" о том, что СБУ якобы заминировала один из корпусов городской больницы в Днепре и планирует взорвать его в то время, как над городом будет пролетать российский самолет.

На самом деле реагировать на этот бред нет смысла. Такие заявления могут служить лишь объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов.

Все попытки оккупантов переложить на украинских военных ответственность за свои преступления обречены на провал. Ибо весь мир и так понимает, кто совершает зверства и убийства мирных жителей в Украине. И то, какая ответственность ждет за это российских захватчиков!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует перебросить в Украину свои подразделения из состава 102 базы в Армении, - Генштаб
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Топ комментарии
+14
Наводить на думку, що росія планує скинути бомбу/ракету на лікарню у Дніпрі.
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18.03.2022 20:33
+14
Чому так зване МінОборони РФ не зірве теракт?!
Просто не посилає свої літаки на територію України!
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18.03.2022 20:36
+13
Які ж вони нЕлюди...
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18.03.2022 20:31
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Які ж вони нЕлюди...
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18.03.2022 20:31 Ответить
убіцца с тумбочки

замінувати крило лікарні і чекати коли мимо неї пролетить рашський літак

я не знаю, шо там курять на останкіно, но у полон тих плядів не брати однозначно
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18.03.2022 20:33 Ответить
Наводить на думку, що росія планує скинути бомбу/ракету на лікарню у Дніпрі.
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18.03.2022 20:33 Ответить
не дай Боже... там только сделали ремонт ! (и это как бы и сарказм и правда)
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18.03.2022 20:36 Ответить
вбрасывают фейки по своему уровню развития и как бы сделали они сами...
но еще "чумка" сказал "Украина не расися"... и он тут прав !!!
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18.03.2022 20:35 Ответить
Чому так зване МінОборони РФ не зірве теракт?!
Просто не посилає свої літаки на територію України!
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18.03.2022 20:36 Ответить
взагалі би забралися з України, та дали людям спокійно жити.....чи в рашці своїх проблем мало....
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18.03.2022 20:45 Ответить
Арестович назвал тех,кто просит деблокаду Мариуполя провокаторами и теми,кто не понимают реальную проблему. Деблокаду просит Азов и ВСУ,которые сейчас обороняют Мариуполь и военные,которые поддерживают Азов,и как раз понимают проблему.
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18.03.2022 20:44 Ответить
Тем не менее Арестович может быть в чем-то прав. Кавалерийский наскок плохое решение.
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18.03.2022 20:46 Ответить
так приїдь поможи деблокувати......
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18.03.2022 20:47 Ответить
Мразі збираються бомбити
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18.03.2022 20:48 Ответить
Виявляється весь Маріуполь СБУ замінувала. І Харків. І Суми. І Чернігів. Оце затарились мінами в СБУ.
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18.03.2022 20:48 Ответить
Кацапи відомі брехуни. Свого часу (в 1999) вони взірвали ракету над ринком в Грозному, а всім розповідали, що там склад зброї вибухнув. Навіть невійськова людина, яка пам"ятає як виглядала тайга в епіцентрі вибуху Тунгуського метеориту і подивиться на фото ринку після вибуху, безпомилково визначить, що вибух був в повітрі, що повністю виключає брехливі версії кацапів про вибух склад зброї з необережності або внаслідок провокації. Тоді кацапи вбили кілька сотень мирних жителів.
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18.03.2022 20:52 Ответить
Значит скоро туда будет нанесён удар. Выводите раненых и героев из этого укрытия!
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18.03.2022 20:57 Ответить
 
 