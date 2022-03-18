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Дніпро місто (2152) СБУ (10007) фейк (649)

Російське міноборони розповсюдило фейк про замінування лікарні Дніпра, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Сьогодні так зване міністерство оборони так званої Російської Федерації видало чергову порцію фейків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє СБУ.

У повідомленні відзначається: "Зокрема, в інформаційне поле зроблено "вкид" про те, що СБУ нібито замінувала один із корпусів міської лікарні у Дніпрі та планує підірвати його в той час, як над містом пролітатиме російський літак.

Насправді реагувати на цю маячню немає сенсу. Такі заяви можуть бути хіба що об'єктом клінічних досліджень вузькопрофільних медичних фахівців.

Усі спроби окупантів перекласти на українських військових відповідальність за свої злочини приречені на провал. Бо весь світ і так розуміє, хто вчиняє звірства і вбивства мирних мешканців в Україні. І те, яка відповідальність чекає за це на російських загарбників!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти провадять активну дезінформацію серед населення Харківщини та поширюють фейки, - Синєгубов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Наводить на думку, що росія планує скинути бомбу/ракету на лікарню у Дніпрі.
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18.03.2022 20:33
+14
Чому так зване МінОборони РФ не зірве теракт?!
Просто не посилає свої літаки на територію України!
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18.03.2022 20:36
+13
Які ж вони нЕлюди...
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18.03.2022 20:31
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Які ж вони нЕлюди...
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18.03.2022 20:31 Відповісти
убіцца с тумбочки

замінувати крило лікарні і чекати коли мимо неї пролетить рашський літак

я не знаю, шо там курять на останкіно, но у полон тих плядів не брати однозначно
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18.03.2022 20:33 Відповісти
Наводить на думку, що росія планує скинути бомбу/ракету на лікарню у Дніпрі.
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18.03.2022 20:33 Відповісти
не дай Боже... там только сделали ремонт ! (и это как бы и сарказм и правда)
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18.03.2022 20:36 Відповісти
вбрасывают фейки по своему уровню развития и как бы сделали они сами...
но еще "чумка" сказал "Украина не расися"... и он тут прав !!!
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18.03.2022 20:35 Відповісти
Чому так зване МінОборони РФ не зірве теракт?!
Просто не посилає свої літаки на територію України!
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18.03.2022 20:36 Відповісти
взагалі би забралися з України, та дали людям спокійно жити.....чи в рашці своїх проблем мало....
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18.03.2022 20:45 Відповісти
Арестович назвал тех,кто просит деблокаду Мариуполя провокаторами и теми,кто не понимают реальную проблему. Деблокаду просит Азов и ВСУ,которые сейчас обороняют Мариуполь и военные,которые поддерживают Азов,и как раз понимают проблему.
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18.03.2022 20:44 Відповісти
Тем не менее Арестович может быть в чем-то прав. Кавалерийский наскок плохое решение.
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18.03.2022 20:46 Відповісти
так приїдь поможи деблокувати......
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18.03.2022 20:47 Відповісти
Мразі збираються бомбити
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18.03.2022 20:48 Відповісти
Виявляється весь Маріуполь СБУ замінувала. І Харків. І Суми. І Чернігів. Оце затарились мінами в СБУ.
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18.03.2022 20:48 Відповісти
Кацапи відомі брехуни. Свого часу (в 1999) вони взірвали ракету над ринком в Грозному, а всім розповідали, що там склад зброї вибухнув. Навіть невійськова людина, яка пам"ятає як виглядала тайга в епіцентрі вибуху Тунгуського метеориту і подивиться на фото ринку після вибуху, безпомилково визначить, що вибух був в повітрі, що повністю виключає брехливі версії кацапів про вибух склад зброї з необережності або внаслідок провокації. Тоді кацапи вбили кілька сотень мирних жителів.
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18.03.2022 20:52 Відповісти
Значит скоро туда будет нанесён удар. Выводите раненых и героев из этого укрытия!
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18.03.2022 20:57 Відповісти
 
 