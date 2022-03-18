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Не "паляницею" единой: СНБО советует слова для обнаружения российских оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паляниця

Совет нацбезопасности и обороны советует ряд слов для обнаружения враждебных ДРГ.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Слова, которые быстро обнаружат НЕ носителя украинского языка по произношению: паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень и много других. Дополняем свой словарь, помогаем ВСУ уничтожать врага!" - говорится в сообщении.

"Один из самых простых способов обнаружения ДРГ – повторение подозрительным лицом украинских слов, к которым не приспособлена "русскоязычная челюсть". "Шиболет" - своеобразный языковой пароль, с помощью которого можно распознать, что язык, на котором говорит человек, является для него неродным" - добавили в СНБО.

Также читайте: "Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни": боты собирают информацию о точности бомбардировок, - СНБО
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Топ комментарии
+44
Шибениця, домовина...)))
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18.03.2022 20:37
+44
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18.03.2022 20:37
+38
Кацапи вже вивчають слово.

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18.03.2022 20:44
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Я теж так вважаю. Хай зачитують список вголос. Тоді точно спаляться.
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18.03.2022 22:04 Ответить
Добре, що Кличка всі знають, а то спалився б на "паляниці"
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18.03.2022 20:49 Ответить
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18.03.2022 23:15 Ответить
митниця, смоковниця тощо
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18.03.2022 20:49 Ответить
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18.03.2022 20:50 Ответить
Ці гандони навіть "Гостомель" нормально вимовити не здатні. Яка вже там "нісенітниця".
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18.03.2022 20:50 Ответить
Ага, гастамЄль висирає зі своєї гнилої щелепи
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18.03.2022 22:12 Ответить
Не,ну вас с вашими тестами,я сам себе кацапом показался
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18.03.2022 20:51 Ответить
арнаутка. Нє?
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18.03.2022 21:26 Ответить
Четайте і почитуйте:
http://abetka.ukrlife.org/abetka_u.htm
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18.03.2022 20:52 Ответить
Треба просто попросити назвати українською місяці року. Вони їх ніколи не вивчать. Свої будуть пригадувати, але назвуть.
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18.03.2022 20:54 Ответить
Бажано негайно перевірити щелепи громадян Зеленського і Арестовича, котрі виказують дуже подозрілу вимову. Особливо щодо нейтрального статусу України.
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18.03.2022 20:55 Ответить
Садись на бутылку ,а там верь или не верь , но греби вслед за руским карабльом .
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18.03.2022 21:01 Ответить
Навіщо? Там стільки різного мотлоху, що запарися кваліфікувати
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18.03.2022 21:15 Ответить
Самый лучший способ определить ДРГ это попросить сказать, путин******.
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18.03.2022 21:00 Ответить
Админы, а что уже РНБО за бездеятельность и занятия ерундой во вермя войны нельзя критиковать? Может вы уточните правила удаления сообщений и бана в целом или ура-патриотизм со всех щелей прёт?
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18.03.2022 21:04 Ответить
Мені звичніше казати пуцвіріньок.
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18.03.2022 21:07 Ответить
а рнбо не хочет каким-нибудь полезным делом заняться? например, убрать ермака, подоляка и ермака куда подальше от государственных дел, а то они плохо влияют на обороздатність країни
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18.03.2022 21:07 Ответить
пуцьвірінок - это ваще супер просто!
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18.03.2022 21:08 Ответить
якась повна маячня.хто кого буде таким чином перевіряти??? в нас 90% харківян та 80% киян не зможуть вимовити половини слів, бо вони окацаплені і не збираються вчити украінську мову. нещодавно їхав у тролейбусі в Хмельницькому і чув як ці біженці розмовляють,особливо їхні діти.Аж нудить від тих людиноподібних. вони ще не зрозуміли нічого. Перша причина нападу путіна--це захист руськоязичних від украінців. і зараз на переговорах він висуває одну з вимог денацифікація і друга державна мова кацабська.Вам дебілам ще мало???? чому ви не вчите Рідну МОВУ??? У вас вже кацаби відняли все, домівки,майно, совість,глузд,свободу. ще тільки лишилося ваше нікчемне окацаплене життя. То хоч за життя поборіться, не розмовляйте мовою ваших убивць,хоч в цьому покажіть свій протест і те що ви люди.
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18.03.2022 21:09 Ответить
Перша причина така, але друга це такі як ти, котрі дають підстави кричати про нацизм.
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19.03.2022 11:21 Ответить
А шо обозначае непереливки, пуцьвірінок, обценьки?
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18.03.2022 21:11 Ответить
Непереливки = ******, но пока еще не полный
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18.03.2022 21:26 Ответить
🤣
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18.03.2022 21:59 Ответить
Пуцьвірінок-неоперене пташеня, обценьки- кусачки, пасатижі.
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18.03.2022 21:35 Ответить
Дякую.
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18.03.2022 21:43 Ответить
гугл переводчик не узнает это слово((
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19.03.2022 08:44 Ответить
Я бы спрашивал, что такое "засада" и "пидстава". Если скажет, что засада и подстава - кацап, а правильно "основа" и "основание"
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18.03.2022 21:11 Ответить
Как по мне просто вопрос "Какая разница между "Пiхвами" и "Пахвами"?" и сразу всё будет понятно)
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18.03.2022 21:11 Ответить
О, а як же - "какая разніца на каком язикє"??..
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18.03.2022 21:11 Ответить
та ви там звірі якись
та на цьому кожна кацапська челюсть буде зламана,
а потім другий раз після незмоги вимовити.
"геблик", "паленка", "нагавиці" на заході... і багато інших
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18.03.2022 21:13 Ответить
Запхати свинособаці в дупу варення та Ф-1 і витягнути чеку.
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18.03.2022 21:19 Ответить
****, так даже эСэСовцы не поступали...
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18.03.2022 21:24 Ответить
Есесівці заставляли швидко повторити тричі "кукуруза" і чіпляти жовту зірку.
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18.03.2022 22:56 Ответить
Еще можно, чисто для смеха, спросить что эти слова означают.
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18.03.2022 21:24 Ответить
Дивись "СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ" в 11-ти томах
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18.03.2022 23:00 Ответить
Особливо швендяти та чвалати.
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18.03.2022 21:28 Ответить
Мало того перевірити, а ще й запитати, що воно значить! Наприклад, що значить і чим відрізняється - піхва та пахва?
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18.03.2022 21:43 Ответить
Годно. У нас в Балтийских странах определить чужого тоже не составляет особых проблем. Русские от своего акцента в местных языках избавится так и не смогли. Что ещё им хуже - ватная разновидность по сути ленивые и говорить на местном даже не хотели учится. Та малость, которые научились говорить без акцента, в большинстве лояльные и с ними проблем нет.
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18.03.2022 21:50 Ответить
Ой, гоп три копиці
просить заєць у лисиці.

(виділені місця де буде невірна вимова)
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18.03.2022 21:57 Ответить
А лисиця не дала,
Каже: "Дiрочка мала!"
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18.03.2022 23:03 Ответить
Можете меня пристрелить, но всё равно получается только "дзірочка", даже если я из**бнусь и выговорю в этом слове звук "о".
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19.03.2022 00:02 Ответить
😁
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19.03.2022 06:21 Ответить
Просте для нас слово ЗОШИТ, москалі навіть уявлення не мають що то таке.
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18.03.2022 22:01 Ответить
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18.03.2022 22:08 Ответить
а я то думаю, куда это данилов последние дни пропал? А вон оно что - шибболеты придумывал. Ну правильно, логичное продолжение шапитолия.
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18.03.2022 22:33 Ответить
та спитати як по-українськи буде "ужасный"
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18.03.2022 22:57 Ответить
#рускій корабль, іді ***** (с)
перевірено: ворогам воно муляє
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18.03.2022 22:57 Ответить
Спитати, що значить "зустріч незабаром".
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18.03.2022 22:59 Ответить
Задавайте тим в'й@бкам одне питання : "кому, де і коли жаба цицьку дає?" 🤔🙄😳 ...Правильна відповідь буде: ПРЯМО ЗАРАЗ, САМЕ ОТУТ І САМЕ ТОБІ ЙОЛОПЕ КАЦАПАДЛІВСЬКИЙ ДОВЕДЕТЬСЯ ЇЇ СМОКТАТИ!! 😖🤢💀
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19.03.2022 00:18 Ответить
Це ще фіни застосовували під час нападу радянського союзу на Фінляндію. Вони у якості паролів використовували слова с "ä", які руському дуже важко вимовити. Наприклад "metsä" (ліс фінською). Навіть, якщо руські у темряві чули пароль, повторити без руського акценту його не могли.
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19.03.2022 03:31 Ответить
А як цапи жахаються, коли чують, що навіть дітлахи користуються підручниками та посібниками!
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19.03.2022 04:35 Ответить
В Україні стільки кацапів! Воно все життя прожилок в Україні так і не навчившись балакати
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19.03.2022 07:07 Ответить
Российская фонетика вообще другая - даже наши самые отпетые регионалы типа Погребинского, старательно "акая" и произнося буквы нараспев, звучат для живущих в РФ не па-русски.
Русский язык киевлянина для них как русский язык болгарина.
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19.03.2022 16:25 Ответить
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