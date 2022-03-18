Не "паляницею" єдиною: РНБО радить слова для виявлення російських окупантів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада нацбезпеки та оборони радить низку слів для виявляння ворожих ДРГ.
Про це у Twitter повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Слова, які швидко виявлять НЕ носія української мови за вимовою: паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень та багато інших. Доповнюймо свій словник, допомагаймо ЗСУ нищити ворога!" - йдеться в повідомленні.
"Один із найпростіших способів виявлення ДРГ - повторення підозрілою особою українських слів, до яких непристосована "російськомовна щелепа". "Шиболет" - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною" - додали в РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
http://abetka.ukrlife.org/abetka_u.htm
та на цьому кожна кацапська челюсть буде зламана,
а потім другий раз після незмоги вимовити.
"геблик", "паленка", "нагавиці" на заході... і багато інших
просить заєць у лисиці.
(виділені місця де буде невірна вимова)
Каже: "Дiрочка мала!"
Просте для нас слово ЗОШИТ, москалі навіть уявлення не мають що то таке.
перевірено: ворогам воно муляє
Русский язык киевлянина для них как русский язык болгарина.