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Новости Война в Украине
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Конституционные формулировки по НАТО будут обсуждаться, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стефанчук

Формулирование евроатлантических стремлений Украины обсудят после окончания переговоров по прекращению войны.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, на какой путь будут идти переговорщики и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будет менять Конституцию в этой части", – объяснил он.

По словам Стефанчука, для Украины важно, чтобы по результатам этих договоренностей, прежде всего, была восстановлена ​​безопасность и получены гарантии безопасности функционирования нашей страны.

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к ее обсуждению"

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Топ комментарии
+122
Руки прочь от Конституции, зелёный боров
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18.03.2022 20:48
+93
Типо спросите у Рашки которая хочет нас уничтожить уже много веков, разрешения вступать ли нам в НАТО?
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18.03.2022 20:49
+79
Якщо б не допомога США, ЄС, НАТО...де б ми зараз були ?!
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18.03.2022 20:55
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Паскуди!!! Стільки народу згинуло ні за цапову душу!! Зрадники! Проклянуть вас люди до сьомого коліна!!!
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19.03.2022 11:51 Ответить
Оце ,блаатт,зарозумілись срані керманичі за плечима ВЕЛИКОГО НАРОДУ-ВОЇНА????
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19.03.2022 12:07 Ответить
Интересно, а в Ростове для него и его хозяев места еще есть?
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19.03.2022 12:24 Ответить
О,началось.А я говорил что у арахамии это не просто так с языка сорвалось.Это они уже будут убирать НАТО с конституции,согласятся на безблоковый статус,демилитаризация...Вообщем "мир в глазах путина" и "просто не стрелять" никуда не делось...
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19.03.2022 12:41 Ответить
Россия капитуляцию Украине предлагает, а Стефанчук будет обговаривать. Эта власть потеряет легитимность, если подпишет что-то с РФ или пойдет на какие то условия РФ и против воли Украины. Просто за гос измену расстрел!
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19.03.2022 12:44 Ответить
Під час війни і воєнного стану Конституцію міняти заборонено.
Але ніде не написано, що під час війни не можна розстрілювати зрадників.
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19.03.2022 12:56 Ответить
Повторяю.

В ОП удивительные люди вроде ермака, демченки и компании с папами и мамашами из ГРУ в москве.
Даже без слова НАТО.
***** напало бы, ведь из его слов и конченных лавровых, нет такого государства Украина, лавра, церковь, князь Владимир, Ярослав, это всё вместе с историей принадлежит им конченным фашистам-имперцам.
Они воюют за скрепы,за скрепы и своё будущее, есть Украина нет россии и наоборот.
При чём тут НАТО.
Вы хоть сто раз напишите, что мы в НАТО не входим, но потом войною, калибрами и обстрелами будут заставлять признать российский Крым, днр и лнр и т.д.
Офис хватит пудрить мозги, сами говорите всем терпеть и драться, рвать рельсы, что бы россиян кончить, бить их везде, и сами начинаете НЫТЬ в офисе как дешёвки.
Вы хоть портнова арестуйте, шуфрича и т.д.
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19.03.2022 13:16 Ответить
Хронологія зради яка відбувається на наших очах.
2019 рік - відмова від судових позовів проти Росії заради зустрічі з Путіним. Заглядання в жопу Путіну та відведення військ.
2020 - 2022 року зменшення військового замовлення, бронетанкові заводи перейшли на 3х днівку, замороження ракетної програми Гром 2 це ракети на 1000 км, зняли гроші із Нептун протикорабельної ракети і замість 4х дивізіонів поставлений один, проплачений при Порошенку.
На початку 2020 нарада Єрмака та Зеленського з Патрушевим в Омані.
Авіазавод у Львові не отримав замовлення на модернізацію і т д і всі гроші на ВБуд доріг!
Планове скорочення ЗСУ на 40 тис. + неплановий відтік контрактників.
2022 рік січень-лютий розміновані (заміновані ще при Порошенку) всі перешийки в Крим. Останнє розмінування закінчено за тиждень до початку війни. От і не дивуйтеся, чому так легко зайшли з Криму.
На сьогодні.
Перший етап війни Московія програла. Фактично знищені ударні угрупування ординців, техніка та особовий склад. Через тиждень два наступ ординців стане можливим тільки по дорогах, що призведе до нових колосальних втрат техніки та живої сили.
В активі ворога остаються тільки бомбування та обстріл ракетами наших міст. Та ракети у них теж закінчуються. Втрата літаків та гвинтокрилів дуже значна.
На підході нові системи ППО від союзників, що підсилять нашу оборону.
І в це час в режимі глибокої таємниці Єрмак і компанія готують якісь домовленості з міжнародним злочинцем. Поки народ оговтається, вони підпишуть капітуляцію.
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19.03.2022 13:24 Ответить
Это свинорылое , играющее сегодня роль главного парламентария , завтра может сыграть в президента , при определенном развитии событий ! Делать заявления подобного рода из парламента страны которая отбивается от кровавой российской мрази это предательство ! Даже удивительно ! Не боятся ни армии ни народа ! Сидят там суки Портновы , Татаровы , Бужанские , Дубинские , жаль всех не перечислишь , которых стрелять надо !
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19.03.2022 13:26 Ответить
Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришел тебя убивать . Голда ****.
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19.03.2022 14:36 Ответить
Жирна зЕлена свиня, навіть думати не смій в даному напрямку.
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19.03.2022 19:09 Ответить
кремль активизировал агентуру в ОП уже невзирая на опасность её дезавуирования
додавить Зеленского и подписать хотя бы предварительный документ с обязательством решить вопрос по НАТО, после чего приостановить б/д и ждать
давно предлагал смести это кодло - теперь задача труднее, чем в мирное время, надежда ТОЛЬКО на армию
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19.03.2022 19:18 Ответить
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