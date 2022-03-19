Конституційні формулювання щодо НАТО будуть обговорюватися, - Стефанчук
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Формулювання щодо євроатлантичних прагнень України обговорять після закінчення переговорів щодо припинення війни.
Про це в ефірі телемарафону заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися до якого шляху будуть йти переговорники і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію у цій частині", - пояснив він.
За словами Стефанчука, для України важливо, щоб за результатами цих домовленостей, насамперед, було відновлено безпеку та отримано гарантії безпеки функціонування нашої країни.
"Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена в переговорному процесі і, безумовно, приєднуватимемось до її обговорення
Будь ласка, зачекайте...
Але ніде не написано, що під час війни не можна розстрілювати зрадників.
В ОП удивительные люди вроде ермака, демченки и компании с папами и мамашами из ГРУ в москве.
Даже без слова НАТО.
***** напало бы, ведь из его слов и конченных лавровых, нет такого государства Украина, лавра, церковь, князь Владимир, Ярослав, это всё вместе с историей принадлежит им конченным фашистам-имперцам.
Они воюют за скрепы,за скрепы и своё будущее, есть Украина нет россии и наоборот.
При чём тут НАТО.
Вы хоть сто раз напишите, что мы в НАТО не входим, но потом войною, калибрами и обстрелами будут заставлять признать российский Крым, днр и лнр и т.д.
Офис хватит пудрить мозги, сами говорите всем терпеть и драться, рвать рельсы, что бы россиян кончить, бить их везде, и сами начинаете НЫТЬ в офисе как дешёвки.
Вы хоть портнова арестуйте, шуфрича и т.д.
2019 рік - відмова від судових позовів проти Росії заради зустрічі з Путіним. Заглядання в жопу Путіну та відведення військ.
2020 - 2022 року зменшення військового замовлення, бронетанкові заводи перейшли на 3х днівку, замороження ракетної програми Гром 2 це ракети на 1000 км, зняли гроші із Нептун протикорабельної ракети і замість 4х дивізіонів поставлений один, проплачений при Порошенку.
На початку 2020 нарада Єрмака та Зеленського з Патрушевим в Омані.
Авіазавод у Львові не отримав замовлення на модернізацію і т д і всі гроші на ВБуд доріг!
Планове скорочення ЗСУ на 40 тис. + неплановий відтік контрактників.
2022 рік січень-лютий розміновані (заміновані ще при Порошенку) всі перешийки в Крим. Останнє розмінування закінчено за тиждень до початку війни. От і не дивуйтеся, чому так легко зайшли з Криму.
На сьогодні.
Перший етап війни Московія програла. Фактично знищені ударні угрупування ординців, техніка та особовий склад. Через тиждень два наступ ординців стане можливим тільки по дорогах, що призведе до нових колосальних втрат техніки та живої сили.
В активі ворога остаються тільки бомбування та обстріл ракетами наших міст. Та ракети у них теж закінчуються. Втрата літаків та гвинтокрилів дуже значна.
На підході нові системи ППО від союзників, що підсилять нашу оборону.
І в це час в режимі глибокої таємниці Єрмак і компанія готують якісь домовленості з міжнародним злочинцем. Поки народ оговтається, вони підпишуть капітуляцію.
додавить Зеленского и подписать хотя бы предварительный документ с обязательством решить вопрос по НАТО, после чего приостановить б/д и ждать
давно предлагал смести это кодло - теперь задача труднее, чем в мирное время, надежда ТОЛЬКО на армию