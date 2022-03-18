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Китай рассматривает возможность военной поддержки России, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

китай

Лидеры ЕС имеют "очень надежные доказательства" того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России. Евросоюз предостерегает Китай от поставок оружия, угрожая потенциальными торговыми ограничениями.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Лидеры ЕС имеют очень надежные доказательства того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России. Все лидеры осведомлены о происходящем", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

О какой помощи просила Москва, источник не сообщил. "Мы обеспокоены тем, что Китай сыграет с россиянами", - добавил он.

Чиновник подчеркнул, что ЕС "установит торговые барьеры по Китаю", если Пекин выполнит запрос России. Он добавил, что санкции – "это единственный язык, который Пекин понимает".

Также читайте: Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не в интересах Китая: "Это то, чего мы не хотим видеть"
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Топ комментарии
+46
Это может быть выбросом. Достаточно посмотреть кому принадлежит Politico
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18.03.2022 21:35
+33
Брехня .Китай официально заявил что поддерживать Раху не будет .
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18.03.2022 21:36
+24
В понедельник биржи китайские обвалятся опять процентов на 10
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18.03.2022 21:39
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Это скорее всего раша спускает пугалки через своих немеуихбизнесменов
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18.03.2022 22:04 Ответить
Ця оригінальна новина вийшла о 12:56 дня на сайті політіко. До розмови китайців з Байденом.
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18.03.2022 22:05 Ответить
о том, что Китай рассматривает этот вопрос известно уже давно. Недаром с Си встретился Байден.
Никакой тут сенсации нет. Нам вот вопрос рассматривается о поставке истребителей, с-300 и Звезды Смерти дальше что?
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18.03.2022 22:08 Ответить
ну, поставить мелкие китайские военные базы по ляму обслуги где-то поближе к Москве, логистику ... к коммунякам народ привычный, даже лучше - вместо одного ублюдка целое цека компартии, как тут под козырек не взять
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18.03.2022 22:11 Ответить
надати рашці якесь ракетне озброєння?
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18.03.2022 22:13 Ответить
Не вполне уверен..но На одном рашенском ресурсе ,по торговле акциями , рахитскими ******* и прочей нефтью , среди кацапов в панике выдвигаются предложения , что надо скупать юани китая.. Но это вряд ли относится о какой -либо помощи Китая.
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18.03.2022 22:24 Ответить
кацапы и китаёзы- самые большие брехуны в мире..!!
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18.03.2022 22:38 Ответить
Очень может быть. Читал, что за последние несколько лет экспорт полезных ископаемых из Австралии в Китай значительно упал. Аналитики говорят, что Китай периориентировался на экспорт из *********.
И Китаю очень сложно отказаться от этого экспорта, т.к.: 1. Берут они это всё в ********* в 2 раза дешевле, чем где бы-то нибыло, 2. Производственные циклы в обрабатывающих предприятиях Китая перестроены именно под рашистское сырье. А подобные перестройки это очень не дёшево и долго. Поэтому рассчитаны под очень долгосрочные контракты.
Китай этого конечно никогда не признает, но на сегодня можно говорить о зависимости Китая от экспорта сырья из *********. Так же как Европа зависима от поставок энергоносителей из *********.
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18.03.2022 22:55 Ответить
а смысл? Китаю нужны военные ресурсы для войны с Тайванем, + Китаю наоборот, выгодно ослабление рашки, что бы потом проще было забрать Сибирь.
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18.03.2022 23:01 Ответить
Речь же не идёт о поставках автоматов. Китайцы микроэлектронику для ракет и раньше поставляли. И перекредитоваться рашке они могут помочь. Всё может быть. Большое видится на расстоянии. Им выгодна долгосрочная свара РФ с Западом, пока они там воюют и тормозят свои экономики Китайцы развиваются.
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18.03.2022 23:15 Ответить
Вверить желторотым ускоглазым ******* как и калорашам - это последнее дело. Не обольщайтесь браты.
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18.03.2022 23:16 Ответить
Это надо быть уже совсем упоротыми дебиламичтоб поддержать ********* ***** и посраться с Америкой и Европой ради этого отморозка.
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18.03.2022 23:40 Ответить
Не обольщайся и не старайся мыслить кристальными правильными категориями. На Украине сеет смерть лютейшее говно, без прицепов, без снисхождений, совершенно бесчеловечная мразь, поэтому логика нормальных цивилизованных людей отсутствует от слова совсем.
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19.03.2022 00:22 Ответить
Китайцы хитрые. Если малыми потерями получится продлить войну в Украине, они это сделают, потому что каждый день войны делает россию слабее. В идеале Китай ждет момент чтобы вообще без единого выстрела откусить от соседа-дебела 2/3 территории.
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19.03.2022 00:36 Ответить
НЕ ЛИДЕРЫ, А ПДРЫ !!!
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19.03.2022 21:04 Ответить
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