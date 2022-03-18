Китай рассматривает возможность военной поддержки России, - Politico
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Лидеры ЕС имеют "очень надежные доказательства" того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России. Евросоюз предостерегает Китай от поставок оружия, угрожая потенциальными торговыми ограничениями.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Лидеры ЕС имеют очень надежные доказательства того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России. Все лидеры осведомлены о происходящем", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.
О какой помощи просила Москва, источник не сообщил. "Мы обеспокоены тем, что Китай сыграет с россиянами", - добавил он.
Чиновник подчеркнул, что ЕС "установит торговые барьеры по Китаю", если Пекин выполнит запрос России. Он добавил, что санкции – "это единственный язык, который Пекин понимает".
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Никакой тут сенсации нет. Нам вот вопрос рассматривается о поставке истребителей, с-300 и Звезды Смерти дальше что?
И Китаю очень сложно отказаться от этого экспорта, т.к.: 1. Берут они это всё в ********* в 2 раза дешевле, чем где бы-то нибыло, 2. Производственные циклы в обрабатывающих предприятиях Китая перестроены именно под рашистское сырье. А подобные перестройки это очень не дёшево и долго. Поэтому рассчитаны под очень долгосрочные контракты.
Китай этого конечно никогда не признает, но на сегодня можно говорить о зависимости Китая от экспорта сырья из *********. Так же как Европа зависима от поставок энергоносителей из *********.