Китай розглядає можливість військової підтримки Росії, - Politico
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Лідери ЄС мають "дуже надійні докази" того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Євросоюз застерігає Китай від постачань зброї, погрожуючи потенційними торговельними обмеженнями.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Лідери ЄС мають дуже надійні докази того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Усі лідери обізнані про те, що відбувається", - сказав високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.
Про яку допомогу просила Москва, джерело не повідомило. "Ми стурбовані тим, що Китай заграє з росіянами", - додав він.
Чиновник наголосив, що ЄС "встановить торговельні бар'єри щодо Китаю", якщо Пекін виконає запит Росії. Він додав, що санкції - "це єдина мова, яку Пекін розуміє".
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Никакой тут сенсации нет. Нам вот вопрос рассматривается о поставке истребителей, с-300 и Звезды Смерти дальше что?
И Китаю очень сложно отказаться от этого экспорта, т.к.: 1. Берут они это всё в ********* в 2 раза дешевле, чем где бы-то нибыло, 2. Производственные циклы в обрабатывающих предприятиях Китая перестроены именно под рашистское сырье. А подобные перестройки это очень не дёшево и долго. Поэтому рассчитаны под очень долгосрочные контракты.
Китай этого конечно никогда не признает, но на сегодня можно говорить о зависимости Китая от экспорта сырья из *********. Так же как Европа зависима от поставок энергоносителей из *********.