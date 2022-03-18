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Китай розглядає можливість військової підтримки Росії, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

китай

Лідери ЄС мають "дуже надійні докази" того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Євросоюз застерігає Китай від постачань зброї, погрожуючи потенційними торговельними обмеженнями.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Лідери ЄС мають дуже надійні докази того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Усі лідери обізнані про те, що відбувається", - сказав високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.

Про яку допомогу просила Москва, джерело не повідомило. "Ми стурбовані тим, що Китай заграє з росіянами", - додав він.

Чиновник наголосив, що ЄС "встановить торговельні бар'єри щодо Китаю", якщо Пекін виконає запит Росії. Він додав, що санкції - "це єдина мова, яку Пекін розуміє".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін заявив Байдену, що війна в Україні не в інтересах Китаю: "Це те, чого ми не хочемо бачити"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
Это может быть выбросом. Достаточно посмотреть кому принадлежит Politico
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18.03.2022 21:35
+33
Брехня .Китай официально заявил что поддерживать Раху не будет .
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18.03.2022 21:36
+24
В понедельник биржи китайские обвалятся опять процентов на 10
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18.03.2022 21:39
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Это скорее всего раша спускает пугалки через своих немеуихбизнесменов
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18.03.2022 22:04 Відповісти
Ця оригінальна новина вийшла о 12:56 дня на сайті політіко. До розмови китайців з Байденом.
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18.03.2022 22:05 Відповісти
о том, что Китай рассматривает этот вопрос известно уже давно. Недаром с Си встретился Байден.
Никакой тут сенсации нет. Нам вот вопрос рассматривается о поставке истребителей, с-300 и Звезды Смерти дальше что?
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18.03.2022 22:08 Відповісти
ну, поставить мелкие китайские военные базы по ляму обслуги где-то поближе к Москве, логистику ... к коммунякам народ привычный, даже лучше - вместо одного ублюдка целое цека компартии, как тут под козырек не взять
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18.03.2022 22:11 Відповісти
надати рашці якесь ракетне озброєння?
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18.03.2022 22:13 Відповісти
Не вполне уверен..но На одном рашенском ресурсе ,по торговле акциями , рахитскими ******* и прочей нефтью , среди кацапов в панике выдвигаются предложения , что надо скупать юани китая.. Но это вряд ли относится о какой -либо помощи Китая.
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18.03.2022 22:24 Відповісти
кацапы и китаёзы- самые большие брехуны в мире..!!
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18.03.2022 22:38 Відповісти
Очень может быть. Читал, что за последние несколько лет экспорт полезных ископаемых из Австралии в Китай значительно упал. Аналитики говорят, что Китай периориентировался на экспорт из *********.
И Китаю очень сложно отказаться от этого экспорта, т.к.: 1. Берут они это всё в ********* в 2 раза дешевле, чем где бы-то нибыло, 2. Производственные циклы в обрабатывающих предприятиях Китая перестроены именно под рашистское сырье. А подобные перестройки это очень не дёшево и долго. Поэтому рассчитаны под очень долгосрочные контракты.
Китай этого конечно никогда не признает, но на сегодня можно говорить о зависимости Китая от экспорта сырья из *********. Так же как Европа зависима от поставок энергоносителей из *********.
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18.03.2022 22:55 Відповісти
а смысл? Китаю нужны военные ресурсы для войны с Тайванем, + Китаю наоборот, выгодно ослабление рашки, что бы потом проще было забрать Сибирь.
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18.03.2022 23:01 Відповісти
Речь же не идёт о поставках автоматов. Китайцы микроэлектронику для ракет и раньше поставляли. И перекредитоваться рашке они могут помочь. Всё может быть. Большое видится на расстоянии. Им выгодна долгосрочная свара РФ с Западом, пока они там воюют и тормозят свои экономики Китайцы развиваются.
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18.03.2022 23:15 Відповісти
Вверить желторотым ускоглазым ******* как и калорашам - это последнее дело. Не обольщайтесь браты.
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18.03.2022 23:16 Відповісти
Это надо быть уже совсем упоротыми дебиламичтоб поддержать ********* ***** и посраться с Америкой и Европой ради этого отморозка.
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18.03.2022 23:40 Відповісти
Не обольщайся и не старайся мыслить кристальными правильными категориями. На Украине сеет смерть лютейшее говно, без прицепов, без снисхождений, совершенно бесчеловечная мразь, поэтому логика нормальных цивилизованных людей отсутствует от слова совсем.
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19.03.2022 00:22 Відповісти
Китайцы хитрые. Если малыми потерями получится продлить войну в Украине, они это сделают, потому что каждый день войны делает россию слабее. В идеале Китай ждет момент чтобы вообще без единого выстрела откусить от соседа-дебела 2/3 территории.
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19.03.2022 00:36 Відповісти
НЕ ЛИДЕРЫ, А ПДРЫ !!!
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19.03.2022 21:04 Відповісти
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