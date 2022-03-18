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Российские боты распространяют фейки об "опасности в Запорожье", чем срывают эвакуацию из Мариуполя - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В соцсетях российские боты распространяют фейк о том, что мариупольцам не нужно покидать город и ехать в Запорожье. Такими сообщениями они срывают эвакуацию из города.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Пропагандисты безосновательно утверждают, что якобы предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс" "заминированы", а в цехах "прячутся вооруженные бандеровцы".

Это очередное циничное вранье оккупантов! Российский агрессор пытается сорвать эвакуацию мариупольцев в безопасные места и уничтожить как можно больше настоящих патриотов города безжалостными обстрелами жилых кварталов", - отметили в ЦПД.

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в Запорожье единицы едут и без всяких фейков.
только полный идиот из одной жопы сразу в другую полезет
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18.03.2022 22:00 Ответить
За три дня в Запорожье прибыло 11000 беженцев с Мариуполя.
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18.03.2022 22:04 Ответить
Ось і показник, хто та скільки куштує рашиське лайно! Хоч в соцмережах, хоч в новинах...
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18.03.2022 22:23 Ответить
Не думаю, що все так однозначно. Пропаганда не завжди очевидна. Думаю, вона не тільки на "Однокласниках"
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19.03.2022 11:05 Ответить
а в Маріуполі, дякуючи "братикам ї...м" так безпечно стало що ну!
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18.03.2022 22:43 Ответить
Посмотрите свежий клип Гордона о том, как рашисты обманным путем заводят наших беженцев в свои фильтрационные лагеря под Таганрогом для медленного уничтожения!
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18.03.2022 22:48 Ответить
А в Маріуполі тиша та спокій і безпечно
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18.03.2022 22:54 Ответить
То ясно, брехня - улюблена зброя путлєровців. Надіюсь, народ уже навчився розрізняти дезінформаці від правди
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19.03.2022 10:59 Ответить
 
 