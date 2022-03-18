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Російські боти поширюють фейки про "небезпеку у Запоріжжі", чим зривають евакуацію з Маріуполя, - Центр протидії дезінформації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У соцмережах російські боти поширюють фейк про те, що маріупольцям не потрібно залишати місто та їхати до Запоріжжя. Такими повідомленнями вони зривають евакуацію з міста.
Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
"Пропагандисти безпідставно стверджують, що нібито підприємства "Запоріжсталь" та "Запоріжкокс" "заміновані", а в цехах "ховаються озброєні бандерівці".
Це чергова цинічна брехня окупантів! Російський агресор намагається зірвати евакуацію маріупольців до безпечних місць та знищити якомога більше справжніх патріотів міста безжальними обстрілами житлових кварталів", - зазначили в ЦПД.
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только полный идиот из одной жопы сразу в другую полезет