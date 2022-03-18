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Російські боти поширюють фейки про "небезпеку у Запоріжжі", чим зривають евакуацію з Маріуполя, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У соцмережах російські боти поширюють фейк про те, що маріупольцям не потрібно залишати місто та їхати до Запоріжжя. Такими повідомленнями вони зривають евакуацію з міста.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Пропагандисти безпідставно стверджують, що нібито підприємства "Запоріжсталь" та "Запоріжкокс" "заміновані", а в цехах "ховаються озброєні бандерівці".

Це чергова цинічна брехня окупантів! Російський агресор намагається зірвати евакуацію маріупольців до безпечних місць та знищити якомога більше справжніх патріотів міста безжальними обстрілами житлових кварталів", - зазначили в ЦПД.

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Автор: Богдан Гуньковський
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в Запорожье единицы едут и без всяких фейков.
только полный идиот из одной жопы сразу в другую полезет
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18.03.2022 22:00 Відповісти
За три дня в Запорожье прибыло 11000 беженцев с Мариуполя.
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18.03.2022 22:04 Відповісти
Ось і показник, хто та скільки куштує рашиське лайно! Хоч в соцмережах, хоч в новинах...
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18.03.2022 22:23 Відповісти
Не думаю, що все так однозначно. Пропаганда не завжди очевидна. Думаю, вона не тільки на "Однокласниках"
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19.03.2022 11:05 Відповісти
а в Маріуполі, дякуючи "братикам ї...м" так безпечно стало що ну!
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18.03.2022 22:43 Відповісти
Посмотрите свежий клип Гордона о том, как рашисты обманным путем заводят наших беженцев в свои фильтрационные лагеря под Таганрогом для медленного уничтожения!
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18.03.2022 22:48 Відповісти
А в Маріуполі тиша та спокій і безпечно
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18.03.2022 22:54 Відповісти
То ясно, брехня - улюблена зброя путлєровців. Надіюсь, народ уже навчився розрізняти дезінформаці від правди
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19.03.2022 10:59 Відповісти
 
 