Російські боти поширюють фейки про "небезпеку у Запоріжжі", чим зривають евакуацію з Маріуполя, - Центр протидії дезінформації

У соцмережах російські боти поширюють фейк про те, що маріупольцям не потрібно залишати місто та їхати до Запоріжжя. Такими повідомленнями вони зривають евакуацію з міста.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Пропагандисти безпідставно стверджують, що нібито підприємства "Запоріжсталь" та "Запоріжкокс" "заміновані", а в цехах "ховаються озброєні бандерівці".

Це чергова цинічна брехня окупантів! Російський агресор намагається зірвати евакуацію маріупольців до безпечних місць та знищити якомога більше справжніх патріотів міста безжальними обстрілами житлових кварталів", - зазначили в ЦПД.

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