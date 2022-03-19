Войну нужно заканчивать. Предложения Украины на столе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал Россию закончить войну против Украины.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что с начала вторжения России на территорию Украины погибли 14 тыс. оккупантов, еще десятки тысяч получили ранения.

"Вот такая цена войны. Войну нужно заканчивать. Предложения Украины на столе", – сказал он.

Также читайте: Зеленский обсудил с Мишелем перспективы вступления Украины в ЕС