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Новости Война в Украине
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война (10023) Зеленский (12023)

Войну нужно заканчивать. Предложения Украины на столе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал Россию закончить войну против Украины.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что с начала вторжения России на территорию Украины погибли 14 тыс. оккупантов, еще десятки тысяч получили ранения.

"Вот такая цена войны. Войну нужно заканчивать. Предложения Украины на столе", – сказал он.

Также читайте: Зеленский обсудил с Мишелем перспективы вступления Украины в ЕС

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Топ комментарии
+104
Что-то ты мне не нравишься в последние дни, дружок… С народом не забудь посоветоваться прежде, чем что-то подписывать…
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19.03.2022 01:08
+49
а нам мона на той стол взглянуть, ілі каг????
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19.03.2022 01:10
+49
Уже й обережний Байден офіційно назвав пуйло воєнним злочинцем - а цей і далі продовжує марити якимись домовленостями і миром.
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19.03.2022 01:10
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Страница 3 из 3
Ще трошки рано за стіл сідати ще стільки козломордих свінособак псують повітря.
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19.03.2022 10:53 Ответить
Мир наступит только после полной капитуляции агрессора. Все будет Украина!
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19.03.2022 11:02 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! Нет ли у агрессора компромата на руководство Украины? Иногда приходят такие нехорошие мысли. Все будет Украина! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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19.03.2022 11:07 Ответить
У війна 2 варіанти кінця- перемога, або капітуляція. По Зе- закінчувати - то лишити все як є зараз? Набридло на Банковій безперервно сидіти - війна, розмови..? На лижах кортить покататися, в Буковелі часу не вистачило?

Чи знов нанюхався?
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19.03.2022 11:09 Ответить
ПУСТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИТ ТРЕБОВАНИЯ ВСЕМУ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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19.03.2022 11:10 Ответить
Поступка з боку України може бути тільки одна - коридори для роззброєних орків в напрямку на парашу.
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19.03.2022 11:16 Ответить
До Уралу
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19.03.2022 13:00 Ответить
Зеленський! Не поспішай " закінчувати війну". Нобелівську премію не дадуть. Дадуть, якщо на шиї українського народу, героїв-захисників станеш переможцем.
І ще- для наближення і гарантії Перемоги і міжнародних плюшок для тебе - відправ в буцигарню Єрмака,Татарова, Буданова та інших друзів.
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19.03.2022 11:19 Ответить
Пропозиції на столі?
На каком таком столе? На чьем?

ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ В ГЛАЗА НИ ЭТОГО "СТОЛА" ДО СИХ ПОР НЕ ВИДЕЛИ, НИ САМЫХ ПРОПОЗИЦИЙ?
А то что в переговорах брали участие Арахамия и Подоляк, так украинцы НЕ доверяют ни тому, ни другому.

Нет у них в Украине ни малейшего авторитета, чтобы им доворять судьбоносные переговоры.

Кто они такие - профессиональные дипломаты, авторитетные уважаемые в Украине люди?
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19.03.2022 11:54 Ответить
А на столі пропозиції дермака,подоляка і козака! Ну, вова ,а люди тобі повірили! Більше вірити не будемо!!!!!!!!
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19.03.2022 11:54 Ответить
Ти що в минулому опинився? Які ще заклики? Тільки повне зільнення наших територій від окупантів!
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19.03.2022 12:01 Ответить
Як сказав нещодавно Залужний, запрошую в воєнкомат всіх бажаючих звільняти від окупантів.
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19.03.2022 20:21 Ответить
И что значит "войну надо заканчивать" - просто перестать стрелять?
Так не бывает.
Так заканчивать - значит капитулировать.

Не Украина войну начала и пока мы не добъем гадину, которая начала эту войну, мы должны сражаться.

Благо нам помогают, как не помогали в 2014, и то мы отвоевали 2/3 захваченной тогда территории Донбаса.

Сейчас, при такой-то помощи и ослаблении рашистов сдаться?!!!
Или цель такая стоит?????????


и
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19.03.2022 12:02 Ответить
*** ,Вы что оху… какое нах.. переговоры , после того ,что они сделали ..
долбить дятлов до последнего..
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19.03.2022 12:12 Ответить
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19.03.2022 14:39 Ответить
До 500 уничтоженных танков оккупантов осталось уничтожить еще 34. Всех призываю увеличить счет. Даешь 500 танков. О каких переговорах Зеленский постоянного тылдычит. Мы обязательно без переговоров освободим Украину и на земле оккупантов тоже постреляем по их городам, пусть у них тоже будут миллионы беженцев.
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19.03.2022 12:24 Ответить
Полтитика. Правильно талдычит. Главное получать оружие и уничтожать оккупантов.
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20.03.2022 01:54 Ответить
Путин как всегда пойдет на эскалацию перед переговорами. Скорее всего подорвет что нибудь важное тактическим ядерным боеприпасом малой мощности в Украине или применит химичиское оружие допустим в Мариуполе где сосредоточил сейчас все усилия. Походу он видит во взятии Мариуполя свое выживание поскольку везде потерпел провал.
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19.03.2022 12:25 Ответить
Навіщо політичний дилетант та інфантил Зеленський вліз у переговори з РФ? Про що можна домовитись з напівбожевільним Путіним? Путін Ердогану сказав,що він продовжує висувати вимоги,які знищать Україну як державу.Зеленський! Невже ти не бачиш ,що Путін бажає ,щоб ти заглянув йому в ср...ку на відстані 9 метрів, а не в очі?
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19.03.2022 12:47 Ответить
Які переглвори з рфією, від її складових є місцеві представники?

Цією територією керує один півтораметровий совковий ностальгіст! Він прямо показує, що на компроміси плює! Про що розмова?
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19.03.2022 18:00 Ответить
Ага, домовлятися з путіном коли той налаштований тільки на вбивство. Дороги вже бачу побудували і Порошенка за все що він зробив нагородили. Привіт «Люсі» і «вагнервіцям»
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19.03.2022 13:03 Ответить
ніяких домовленостей поза спиною народу. Зе ти не цар - ти лише менеджер!
Людям які готові вмерти за волю країни буде пофіг на якісь паперові договорняки
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19.03.2022 13:07 Ответить
а путін таки ядерну війну готує.-

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 14 часов назад

ОТКРЫТЬ В

✈️☢️Руководство страны отрабатывает алгоритмы на случай ядерной угрозы: с такой гипотезой, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Flightradar24 и данные «Русской службы ВВС», выступил политолог Валерий Соловей. В четверг, 17 марта, сразу 7 самолётов, принадлежащих специальному летному отряду «Россия», который подчиняется Управделами Президента и занимается перевозкой высшего руководства страны, вылетели из Москвы на восток: • в 9:00 самолет Ту-214ПУ, обычно используемый для перелетов руководства страны, вылетел в Новосибирск и затем вернулся обратно; • в 9:30 самолет-ретранслятор Ту-214СР, обеспечивающий правительственную связь, вылетел в Омск, откуда сразу же после приземления направился обратно в Москву; • в 10:00 самолет Airbus A-319 вылетел в Новосибирск и, даже не приземлившись в городе, вернулся назад; • в 10:00 самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел в Тюмень; • в 10:00 самолет Ту-204 направился в сторону Сибири. Точный маршрут неизвестен, поскольку транспондер самолета был отключен в районе Когалыма; • в 11:45 самолет Ил-96-300 вылетел из Москвы и, описав дугу над северными регионами, направился обратно. Точный маршрут неизвестен, поскольку транспондер самолета был отключен в районе Сургута; • в 13:32 самолет Ан-148-100ЕА вылетел в Уфу, где пробыл всего несколько минут, после чего вернулся в Москву. Напомним, ранее гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, говоря о переведении «ядерной триады» на особый режим, утверждал, что «Путин предупреждал и пугать Россию не надо. Всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу зачем нам мир, если в нем не будет России». Никаких других хоть сколько-нибудь реалистичных объяснений использования сразу 7 самолетов правительственного отряда в один день в одно время и в одном направлении (на восток и обратно) нет.



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19.03.2022 13:20 Ответить
Зеленский! Уговорами он не закончит.
Только есть два варианта.
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19.03.2022 13:21 Ответить
А зачем нам переговоры с ху*лом? Мы же побеждаем на всех фронтах. Или как? То что пятая колонна начала поднимать голову, это факт... Дерьмак работает(...
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19.03.2022 13:50 Ответить
Пропозиції в студию!!!

Пока украинцы их не увидят, нечего их выкладывать ни на какие столы!
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19.03.2022 14:11 Ответить
Черговий Зеботський панікер намалювався. Ще й брехливий до того ж.

От якраз останній тиждень можна спостерігати, що ЗСУ по-трохи беруть в свої руки і ситуацію в степах. Потужно наступати ще не в стані, але зупинили на всіх напрямках. Де-не-де навіть є локальні успіхи.
Кацапня несе більші втрати, ніж може відновити - ця тенденція теж зберігається.
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19.03.2022 15:15 Ответить
ВВС бреше завжди, чмо ти лішнєхромосомноє
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19.03.2022 17:44 Ответить
Вже ботва подоляковська підтянулась.
Хочеш лапоть смердящій поцілувати ?
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19.03.2022 19:07 Ответить
Не по-трохи, а потрОху!
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19.03.2022 17:06 Ответить
Ромцю, випий "брому" - ваш Воронєж бомбити не будуть. Поки що .
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19.03.2022 19:10 Ответить
Як не дивно, маєш рацію. Помовчи, Ромцю, - виглядатимеш розумнішим.
Хоч і не набагато.
Але то таке.
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19.03.2022 19:52 Ответить
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19.03.2022 14:41 Ответить
ты лучше наших считай и береги, а на кацапню нам наплевать, как и кацапам наплевать на свои потери, сдаваться собрался чтоли? походу слить путлеру хочет Украину
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19.03.2022 14:54 Ответить
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.
Макиавелли же говорил, что "войны избежать невозможно, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника".
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19.03.2022 15:01 Ответить
Войну закончить нельзя ! Можно либо победить , либо сдаться , либо заморозить на какое то время ! И вопрос в том как и кем это время будет использовано!
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19.03.2022 15:08 Ответить
Воно явно знущається з українців,пропонуючи домовлятися з вбивцею який прийшов знищити Україну.
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19.03.2022 15:12 Ответить
Як добре, що у ***** інша думка!
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19.03.2022 15:36 Ответить
Закінчувати? Правда? Пан Очевидність завітав у гості до новин... А для чого вам зброя, яку надсилають з різних країн світу? Користуйтеся нею, а не пісеньки складаєте та по тв марафоном крутите!!! До дупи ті пісні... Коли собаці нема шо робить, то вона яйця лиже... Пісні вони співають...
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19.03.2022 16:17 Ответить
Кто-нибудь, объясните ему, что войны ТАК не заканчиваются.
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19.03.2022 16:17 Ответить
Трындец! Какой стол? Что на нем? Кто видел что там... бл! Хрень полная...
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19.03.2022 16:34 Ответить
Так ты в своей башке войну уже давно закончил .
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19.03.2022 16:34 Ответить
Задуманого КИМ ?
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19.03.2022 19:09 Ответить

МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !

Сумно бо немає у наших вищих керманичів :
не мудрості, чесності немає і мужності !
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19.03.2022 16:59 Ответить
"Немає не мудрості, чесності, мужності", а ЧОГО тоді нема?

Ні мудрості, ні чесності, ні мужності, ні ґонору і саме головне клею в черепній коробці, ні совісті НЕМАЄ!!!
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19.03.2022 17:26 Ответить
А добробатів,знову боїтеся????Знову хай розорюють Україну загарбники-а добробатам неможна захищати батьківщину,бо можуть сраним керманичам вила в сраку вставить або заберуть у вас осоружних ПЕРЕМОГУ!
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19.03.2022 17:02 Ответить
Ось що повністю написав Зеленський:
Змістовні переговори про мир і безпеку для України - це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.
Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.
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19.03.2022 17:21 Ответить
Навіть війна не відкрила очі деяким,.. Кількість російськомовних коментів вражає.. Що заважає путіну знов і знов "захищати" російсько-мовне населення...
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19.03.2022 17:34 Ответить
" Пропозиції України на столі" а як їх можна подивитись - ці пропозиції... бо це не тільки пермовників справа ... Українці мають бачити за що вони платять життям
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19.03.2022 18:09 Ответить
Strelkov priunil čego to segodņa.....
šodien plkst. 11:17



24-й день ВОЙНЫ.

"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.
И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.
Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.
Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".
ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.
Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.
И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.

Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.

А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.
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19.03.2022 18:22 Ответить
Занадто оптимістично якнамене. Є великий ризик завєязнути в переговорах з мордором
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19.03.2022 18:55 Ответить
якщо то цитують гіркіна, то я б і на секунду не повірив би тій собаці. Заколихує гад.
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19.03.2022 20:59 Ответить
Угода при підписанні миру може бути складена таким чином, що у західних країн і Америки не буде підстав не тільки стягнути майно, гроші з Росії, а й вимушені будуть розблокувати рахунки росіян.
Подібне вже неодноразово при КОЖНІЙ україгській владі -
коли західна країна когось з українських крадіїв -олігархів затримувала та блокувала їхні рахунки, але потім вимушені були і рахунки розблокувати , і олагархів відпустити - ТОМУ ЩО УКРАЇНЬСКА ВЛАДА не надала необхідних позовів.
Якщо цього разу при підписанні буде теж так, то Росія жодної копійчини не заплатить за шкоду, заподіяну громадянам України , та Україні.
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19.03.2022 18:23 Ответить
Крім того, ніхто з українців не бажає миритися з масовими вбивцями і окупантами, як і взагалі огидно і недостойно сідати за один стіл на рівних з такими створіннями русофашизму, яких важко людьми назвати.
Зі слів наших західних союзників, ці переговори і так званий мир є лише димовою завісою для перегрупування та укріплення позицій ординців, постачання припасів і гарматного м'яса.
Не було ще в історії випадків щоб русофашистська параша дотримувалася укладених договорів.
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19.03.2022 22:29 Ответить
Зкеленский:"Кац предлагает сдаться,предлагает сдатся,предлагает сдаться..." Любые договоры с Путиным и любые внешние гарантии безопасности-это ниачем и мы это УЖЕ ПРОХОДИЛИ. Толко базы США на территории Украины,восстановление военного и военно-промышленного потенциала,Крым ти Донбаасс-это Украина,репарации на восстановление и выплату компенсаций. Иначе рашка сделает перперыв,наклепает новых крылатых и баллисттических ракет и через год снова пойдет войной и на этот раз начнет с тотальных бомбардировок городов. Нельзя повторять то что уже было и надеятся на другой результат
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19.03.2022 18:40 Ответить

НЕ треба гріти вдома москаля

Навіть діти це розуміють і Говорять в голос (Діти говорять правду),
А Су....ка на Банковій ще недійшло
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19.03.2022 19:05 Ответить
Де можна почитати пропозиції ?
Банкова вже здається..
А казав, що за Крим би воював до останньої краплини крові.
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19.03.2022 19:08 Ответить
А , кто в курсе , бульбаши решили в войну вступить ? Посольство вроде вывезли
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19.03.2022 20:02 Ответить
Скорее решили перейти всеми вооруженными силами на сторону Украины стразу после пересечения границы.
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20.03.2022 01:57 Ответить
Путлер предлагает перемирие,т.е. он отводит войска на состояние 23.02.22.Нейтральный статус и все такое,уже про денацинацию молчит.Все равно это будет расценено в Эрэфии как поражение!Но нам то надо вернуть и Крым с Донбассом,вот где собака зарылась..
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19.03.2022 20:08 Ответить
Все вернете . И Донбасс и Крым.
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20.03.2022 02:01 Ответить
перестати стріляти...шось воно **** напоминає...
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19.03.2022 21:36 Ответить
A de sami propozicii pobachiti? #Arestovich ti de?? A nu davay vidosik noviy zapili ob etom!!!
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19.03.2022 21:46 Ответить
Якщо "пропозиції України на столі", то треба їх показати людям, щоб ми, а в першу чергу воїни, які ціною свого життя боронять українську землю, знали. За спиною ЗСУ, воїнів, добровольців, волонтерів і всього українського народу домовлятися з ****** не вийде.
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19.03.2022 23:30 Ответить
а кто говорил "если бы я был президентом в 2014 году, крым бы не сдал"? Как насчет Марика, Херсона?
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20.03.2022 00:07 Ответить
Борис Джонсон вважає, що зі спробами нормального діалогу з путіним має бути покінчено

На його думку, путін боїться революції в москві й війна проти України була розв'язана, щоб її не допустити.

Британський прем'єр підкреслив, що продовження відносин з путінською росією в колишньому дусі було помилкою у 2014 році, після окупації Криму. Якщо вони будуть знову відновлені, це означатиме кінець свободи в Україні, Грузії та Молдові й розпочне нову еру російського домінування у Східній Європі
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20.03.2022 01:27 Ответить
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20.03.2022 01:48 Ответить
Напевно йдеться про зраду. Інакше не були б таємницею умови пропонованої угоди.
Спроби тероризувати патріотів про-кацапським ДБР це підтверджують.
А інформація від турків вже не залишає сумнівів.
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20.03.2022 03:05 Ответить
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