Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Росію закінчити війну проти України.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що від початку вторгнення Росії на територію України загинули 14 тис. окупантів, ще десятки тисяч отримали поранення.

"Ось така ціна війни. Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі", - сказав він.

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