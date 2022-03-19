УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7961 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
51 182 280
війна (56174) Зеленський (17387)

Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Росію закінчити війну проти України.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що від початку вторгнення Росії на територію України загинули 14 тис. окупантів, ще десятки тисяч отримали поранення.

"Ось така ціна війни. Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі", - сказав він.

Також читайте: За час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тис. громадян, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+104
Что-то ты мне не нравишься в последние дни, дружок… С народом не забудь посоветоваться прежде, чем что-то подписывать…
показати весь коментар
19.03.2022 01:08
+49
а нам мона на той стол взглянуть, ілі каг????
показати весь коментар
19.03.2022 01:10
+49
Уже й обережний Байден офіційно назвав пуйло воєнним злочинцем - а цей і далі продовжує марити якимись домовленостями і миром.
показати весь коментар
19.03.2022 01:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Так скажи прямо Крым Донбасс в состав Украины.тогда переговоры ,он и это не выдавил из себя..
показати весь коментар
19.03.2022 10:52 Відповісти
Ще трошки рано за стіл сідати ще стільки козломордих свінособак псують повітря.
показати весь коментар
19.03.2022 10:53 Відповісти
Мир наступит только после полной капитуляции агрессора. Все будет Украина!
показати весь коментар
19.03.2022 11:02 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! Нет ли у агрессора компромата на руководство Украины? Иногда приходят такие нехорошие мысли. Все будет Украина! ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
19.03.2022 11:07 Відповісти
У війна 2 варіанти кінця- перемога, або капітуляція. По Зе- закінчувати - то лишити все як є зараз? Набридло на Банковій безперервно сидіти - війна, розмови..? На лижах кортить покататися, в Буковелі часу не вистачило?

Чи знов нанюхався?
показати весь коментар
19.03.2022 11:09 Відповісти
ПУСТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИТ ТРЕБОВАНИЯ ВСЕМУ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
показати весь коментар
19.03.2022 11:10 Відповісти
Поступка з боку України може бути тільки одна - коридори для роззброєних орків в напрямку на парашу.
показати весь коментар
19.03.2022 11:16 Відповісти
До Уралу
показати весь коментар
19.03.2022 13:00 Відповісти
Зеленський! Не поспішай " закінчувати війну". Нобелівську премію не дадуть. Дадуть, якщо на шиї українського народу, героїв-захисників станеш переможцем.
І ще- для наближення і гарантії Перемоги і міжнародних плюшок для тебе - відправ в буцигарню Єрмака,Татарова, Буданова та інших друзів.
показати весь коментар
19.03.2022 11:19 Відповісти
Пропозиції на столі?
На каком таком столе? На чьем?

ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ В ГЛАЗА НИ ЭТОГО "СТОЛА" ДО СИХ ПОР НЕ ВИДЕЛИ, НИ САМЫХ ПРОПОЗИЦИЙ?
А то что в переговорах брали участие Арахамия и Подоляк, так украинцы НЕ доверяют ни тому, ни другому.

Нет у них в Украине ни малейшего авторитета, чтобы им доворять судьбоносные переговоры.

Кто они такие - профессиональные дипломаты, авторитетные уважаемые в Украине люди?
показати весь коментар
19.03.2022 11:54 Відповісти
А на столі пропозиції дермака,подоляка і козака! Ну, вова ,а люди тобі повірили! Більше вірити не будемо!!!!!!!!
показати весь коментар
19.03.2022 11:54 Відповісти
Ти що в минулому опинився? Які ще заклики? Тільки повне зільнення наших територій від окупантів!
показати весь коментар
19.03.2022 12:01 Відповісти
И что значит "войну надо заканчивать" - просто перестать стрелять?
Так не бывает.
Так заканчивать - значит капитулировать.

Не Украина войну начала и пока мы не добъем гадину, которая начала эту войну, мы должны сражаться.

Благо нам помогают, как не помогали в 2014, и то мы отвоевали 2/3 захваченной тогда территории Донбаса.

Сейчас, при такой-то помощи и ослаблении рашистов сдаться?!!!
Или цель такая стоит?????????


и
показати весь коментар
19.03.2022 12:02 Відповісти
*** ,Вы что оху… какое нах.. переговоры , после того ,что они сделали ..
долбить дятлов до последнего..
показати весь коментар
19.03.2022 12:12 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2022 14:39 Відповісти
До 500 уничтоженных танков оккупантов осталось уничтожить еще 34. Всех призываю увеличить счет. Даешь 500 танков. О каких переговорах Зеленский постоянного тылдычит. Мы обязательно без переговоров освободим Украину и на земле оккупантов тоже постреляем по их городам, пусть у них тоже будут миллионы беженцев.
показати весь коментар
19.03.2022 12:24 Відповісти
Полтитика. Правильно талдычит. Главное получать оружие и уничтожать оккупантов.
показати весь коментар
20.03.2022 01:54 Відповісти
Путин как всегда пойдет на эскалацию перед переговорами. Скорее всего подорвет что нибудь важное тактическим ядерным боеприпасом малой мощности в Украине или применит химичиское оружие допустим в Мариуполе где сосредоточил сейчас все усилия. Походу он видит во взятии Мариуполя свое выживание поскольку везде потерпел провал.
показати весь коментар
19.03.2022 12:25 Відповісти
Навіщо політичний дилетант та інфантил Зеленський вліз у переговори з РФ? Про що можна домовитись з напівбожевільним Путіним? Путін Ердогану сказав,що він продовжує висувати вимоги,які знищать Україну як державу.Зеленський! Невже ти не бачиш ,що Путін бажає ,щоб ти заглянув йому в ср...ку на відстані 9 метрів, а не в очі?
показати весь коментар
19.03.2022 12:47 Відповісти
Які переглвори з рфією, від її складових є місцеві представники?

Цією територією керує один півтораметровий совковий ностальгіст! Він прямо показує, що на компроміси плює! Про що розмова?
показати весь коментар
19.03.2022 18:00 Відповісти
Ага, домовлятися з путіном коли той налаштований тільки на вбивство. Дороги вже бачу побудували і Порошенка за все що він зробив нагородили. Привіт «Люсі» і «вагнервіцям»
показати весь коментар
19.03.2022 13:03 Відповісти
ніяких домовленостей поза спиною народу. Зе ти не цар - ти лише менеджер!
Людям які готові вмерти за волю країни буде пофіг на якісь паперові договорняки
показати весь коментар
19.03.2022 13:07 Відповісти
а путін таки ядерну війну готує.-

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 14 часов назад

ОТКРЫТЬ В

✈️☢️Руководство страны отрабатывает алгоритмы на случай ядерной угрозы: с такой гипотезой, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Flightradar24 и данные «Русской службы ВВС», выступил политолог Валерий Соловей. В четверг, 17 марта, сразу 7 самолётов, принадлежащих специальному летному отряду «Россия», который подчиняется Управделами Президента и занимается перевозкой высшего руководства страны, вылетели из Москвы на восток: • в 9:00 самолет Ту-214ПУ, обычно используемый для перелетов руководства страны, вылетел в Новосибирск и затем вернулся обратно; • в 9:30 самолет-ретранслятор Ту-214СР, обеспечивающий правительственную связь, вылетел в Омск, откуда сразу же после приземления направился обратно в Москву; • в 10:00 самолет Airbus A-319 вылетел в Новосибирск и, даже не приземлившись в городе, вернулся назад; • в 10:00 самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел в Тюмень; • в 10:00 самолет Ту-204 направился в сторону Сибири. Точный маршрут неизвестен, поскольку транспондер самолета был отключен в районе Когалыма; • в 11:45 самолет Ил-96-300 вылетел из Москвы и, описав дугу над северными регионами, направился обратно. Точный маршрут неизвестен, поскольку транспондер самолета был отключен в районе Сургута; • в 13:32 самолет Ан-148-100ЕА вылетел в Уфу, где пробыл всего несколько минут, после чего вернулся в Москву. Напомним, ранее гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, говоря о переведении «ядерной триады» на особый режим, утверждал, что «Путин предупреждал и пугать Россию не надо. Всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу зачем нам мир, если в нем не будет России». Никаких других хоть сколько-нибудь реалистичных объяснений использования сразу 7 самолетов правительственного отряда в один день в одно время и в одном направлении (на восток и обратно) нет.



819
54.1K
показати весь коментар
19.03.2022 13:20 Відповісти
Зеленский! Уговорами он не закончит.
Только есть два варианта.
показати весь коментар
19.03.2022 13:21 Відповісти
А зачем нам переговоры с ху*лом? Мы же побеждаем на всех фронтах. Или как? То что пятая колонна начала поднимать голову, это факт... Дерьмак работает(...
показати весь коментар
19.03.2022 13:50 Відповісти
Пропозиції в студию!!!

Пока украинцы их не увидят, нечего их выкладывать ни на какие столы!
показати весь коментар
19.03.2022 14:11 Відповісти
Черговий Зеботський панікер намалювався. Ще й брехливий до того ж.

От якраз останній тиждень можна спостерігати, що ЗСУ по-трохи беруть в свої руки і ситуацію в степах. Потужно наступати ще не в стані, але зупинили на всіх напрямках. Де-не-де навіть є локальні успіхи.
Кацапня несе більші втрати, ніж може відновити - ця тенденція теж зберігається.
показати весь коментар
19.03.2022 15:15 Відповісти
ВВС бреше завжди, чмо ти лішнєхромосомноє
показати весь коментар
19.03.2022 17:44 Відповісти
Вже ботва подоляковська підтянулась.
Хочеш лапоть смердящій поцілувати ?
показати весь коментар
19.03.2022 19:07 Відповісти
Не по-трохи, а потрОху!
показати весь коментар
19.03.2022 17:06 Відповісти
Ромцю, випий "брому" - ваш Воронєж бомбити не будуть. Поки що .
показати весь коментар
19.03.2022 19:10 Відповісти
Як не дивно, маєш рацію. Помовчи, Ромцю, - виглядатимеш розумнішим.
Хоч і не набагато.
Але то таке.
показати весь коментар
19.03.2022 19:52 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2022 14:41 Відповісти
ты лучше наших считай и береги, а на кацапню нам наплевать, как и кацапам наплевать на свои потери, сдаваться собрался чтоли? походу слить путлеру хочет Украину
показати весь коментар
19.03.2022 14:54 Відповісти
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.
Макиавелли же говорил, что "войны избежать невозможно, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника".
показати весь коментар
19.03.2022 15:01 Відповісти
Войну закончить нельзя ! Можно либо победить , либо сдаться , либо заморозить на какое то время ! И вопрос в том как и кем это время будет использовано!
показати весь коментар
19.03.2022 15:08 Відповісти
Воно явно знущається з українців,пропонуючи домовлятися з вбивцею який прийшов знищити Україну.
показати весь коментар
19.03.2022 15:12 Відповісти
Як добре, що у ***** інша думка!
показати весь коментар
19.03.2022 15:36 Відповісти
Закінчувати? Правда? Пан Очевидність завітав у гості до новин... А для чого вам зброя, яку надсилають з різних країн світу? Користуйтеся нею, а не пісеньки складаєте та по тв марафоном крутите!!! До дупи ті пісні... Коли собаці нема шо робить, то вона яйця лиже... Пісні вони співають...
показати весь коментар
19.03.2022 16:17 Відповісти
Кто-нибудь, объясните ему, что войны ТАК не заканчиваются.
показати весь коментар
19.03.2022 16:17 Відповісти
Трындец! Какой стол? Что на нем? Кто видел что там... бл! Хрень полная...
показати весь коментар
19.03.2022 16:34 Відповісти
Так ты в своей башке войну уже давно закончил .
показати весь коментар
19.03.2022 16:34 Відповісти
Задуманого КИМ ?
показати весь коментар
19.03.2022 19:09 Відповісти

МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !

Сумно бо немає у наших вищих керманичів :
не мудрості, чесності немає і мужності !
показати весь коментар
19.03.2022 16:59 Відповісти
"Немає не мудрості, чесності, мужності", а ЧОГО тоді нема?

Ні мудрості, ні чесності, ні мужності, ні ґонору і саме головне клею в черепній коробці, ні совісті НЕМАЄ!!!
показати весь коментар
19.03.2022 17:26 Відповісти
А добробатів,знову боїтеся????Знову хай розорюють Україну загарбники-а добробатам неможна захищати батьківщину,бо можуть сраним керманичам вила в сраку вставить або заберуть у вас осоружних ПЕРЕМОГУ!
показати весь коментар
19.03.2022 17:02 Відповісти
Ось що повністю написав Зеленський:
Змістовні переговори про мир і безпеку для України - це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.
Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.
показати весь коментар
19.03.2022 17:21 Відповісти
Навіть війна не відкрила очі деяким,.. Кількість російськомовних коментів вражає.. Що заважає путіну знов і знов "захищати" російсько-мовне населення...
показати весь коментар
19.03.2022 17:34 Відповісти
" Пропозиції України на столі" а як їх можна подивитись - ці пропозиції... бо це не тільки пермовників справа ... Українці мають бачити за що вони платять життям
показати весь коментар
19.03.2022 18:09 Відповісти
Strelkov priunil čego to segodņa.....
šodien plkst. 11:17



24-й день ВОЙНЫ.

"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.
И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.
Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.
Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".
ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.
Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.
И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.

Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.

А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.
показати весь коментар
19.03.2022 18:22 Відповісти
Занадто оптимістично якнамене. Є великий ризик завєязнути в переговорах з мордором
показати весь коментар
19.03.2022 18:55 Відповісти
якщо то цитують гіркіна, то я б і на секунду не повірив би тій собаці. Заколихує гад.
показати весь коментар
19.03.2022 20:59 Відповісти
Угода при підписанні миру може бути складена таким чином, що у західних країн і Америки не буде підстав не тільки стягнути майно, гроші з Росії, а й вимушені будуть розблокувати рахунки росіян.
Подібне вже неодноразово при КОЖНІЙ україгській владі -
коли західна країна когось з українських крадіїв -олігархів затримувала та блокувала їхні рахунки, але потім вимушені були і рахунки розблокувати , і олагархів відпустити - ТОМУ ЩО УКРАЇНЬСКА ВЛАДА не надала необхідних позовів.
Якщо цього разу при підписанні буде теж так, то Росія жодної копійчини не заплатить за шкоду, заподіяну громадянам України , та Україні.
показати весь коментар
19.03.2022 18:23 Відповісти
Крім того, ніхто з українців не бажає миритися з масовими вбивцями і окупантами, як і взагалі огидно і недостойно сідати за один стіл на рівних з такими створіннями русофашизму, яких важко людьми назвати.
Зі слів наших західних союзників, ці переговори і так званий мир є лише димовою завісою для перегрупування та укріплення позицій ординців, постачання припасів і гарматного м'яса.
Не було ще в історії випадків щоб русофашистська параша дотримувалася укладених договорів.
показати весь коментар
19.03.2022 22:29 Відповісти
Зкеленский:"Кац предлагает сдаться,предлагает сдатся,предлагает сдаться..." Любые договоры с Путиным и любые внешние гарантии безопасности-это ниачем и мы это УЖЕ ПРОХОДИЛИ. Толко базы США на территории Украины,восстановление военного и военно-промышленного потенциала,Крым ти Донбаасс-это Украина,репарации на восстановление и выплату компенсаций. Иначе рашка сделает перперыв,наклепает новых крылатых и баллисттических ракет и через год снова пойдет войной и на этот раз начнет с тотальных бомбардировок городов. Нельзя повторять то что уже было и надеятся на другой результат
показати весь коментар
19.03.2022 18:40 Відповісти

НЕ треба гріти вдома москаля

Навіть діти це розуміють і Говорять в голос (Діти говорять правду),
А Су....ка на Банковій ще недійшло
показати весь коментар
19.03.2022 19:05 Відповісти
Де можна почитати пропозиції ?
Банкова вже здається..
А казав, що за Крим би воював до останньої краплини крові.
показати весь коментар
19.03.2022 19:08 Відповісти
А , кто в курсе , бульбаши решили в войну вступить ? Посольство вроде вывезли
показати весь коментар
19.03.2022 20:02 Відповісти
Скорее решили перейти всеми вооруженными силами на сторону Украины стразу после пересечения границы.
показати весь коментар
20.03.2022 01:57 Відповісти
Путлер предлагает перемирие,т.е. он отводит войска на состояние 23.02.22.Нейтральный статус и все такое,уже про денацинацию молчит.Все равно это будет расценено в Эрэфии как поражение!Но нам то надо вернуть и Крым с Донбассом,вот где собака зарылась..
показати весь коментар
19.03.2022 20:08 Відповісти
Все вернете . И Донбасс и Крым.
показати весь коментар
20.03.2022 02:01 Відповісти
перестати стріляти...шось воно **** напоминає...
показати весь коментар
19.03.2022 21:36 Відповісти
A de sami propozicii pobachiti? #Arestovich ti de?? A nu davay vidosik noviy zapili ob etom!!!
показати весь коментар
19.03.2022 21:46 Відповісти
Якщо "пропозиції України на столі", то треба їх показати людям, щоб ми, а в першу чергу воїни, які ціною свого життя боронять українську землю, знали. За спиною ЗСУ, воїнів, добровольців, волонтерів і всього українського народу домовлятися з ****** не вийде.
показати весь коментар
19.03.2022 23:30 Відповісти
а кто говорил "если бы я был президентом в 2014 году, крым бы не сдал"? Как насчет Марика, Херсона?
показати весь коментар
20.03.2022 00:07 Відповісти
Борис Джонсон вважає, що зі спробами нормального діалогу з путіним має бути покінчено

На його думку, путін боїться революції в москві й війна проти України була розв'язана, щоб її не допустити.

Британський прем'єр підкреслив, що продовження відносин з путінською росією в колишньому дусі було помилкою у 2014 році, після окупації Криму. Якщо вони будуть знову відновлені, це означатиме кінець свободи в Україні, Грузії та Молдові й розпочне нову еру російського домінування у Східній Європі
показати весь коментар
20.03.2022 01:27 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 01:48 Відповісти
Напевно йдеться про зраду. Інакше не були б таємницею умови пропонованої угоди.
Спроби тероризувати патріотів про-кацапським ДБР це підтверджують.
А інформація від турків вже не залишає сумнівів.
показати весь коментар
20.03.2022 03:05 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 