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Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський закликав Росію закінчити війну проти України.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський заявив, що від початку вторгнення Росії на територію України загинули 14 тис. окупантів, ще десятки тисяч отримали поранення.
"Ось така ціна війни. Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі", - сказав він.
Топ коментарі
+104 Вячеслав Галушка
показати весь коментар19.03.2022 01:08
+49 Roman Romal
показати весь коментар19.03.2022 01:10
+49 Юрій Яцуляк
показати весь коментар19.03.2022 01:10
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Будь ласка, зачекайте...
Чи знов нанюхався?
І ще- для наближення і гарантії Перемоги і міжнародних плюшок для тебе - відправ в буцигарню Єрмака,Татарова, Буданова та інших друзів.
На каком таком столе? На чьем?
ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ В ГЛАЗА НИ ЭТОГО "СТОЛА" ДО СИХ ПОР НЕ ВИДЕЛИ, НИ САМЫХ ПРОПОЗИЦИЙ?
А то что в переговорах брали участие Арахамия и Подоляк, так украинцы НЕ доверяют ни тому, ни другому.
Нет у них в Украине ни малейшего авторитета, чтобы им доворять судьбоносные переговоры.
Кто они такие - профессиональные дипломаты, авторитетные уважаемые в Украине люди?
Так не бывает.
Так заканчивать - значит капитулировать.
Не Украина войну начала и пока мы не добъем гадину, которая начала эту войну, мы должны сражаться.
Благо нам помогают, как не помогали в 2014, и то мы отвоевали 2/3 захваченной тогда территории Донбаса.
Сейчас, при такой-то помощи и ослаблении рашистов сдаться?!!!
Или цель такая стоит?????????
и
долбить дятлов до последнего..
Цією територією керує один півтораметровий совковий ностальгіст! Він прямо показує, що на компроміси плює! Про що розмова?
Людям які готові вмерти за волю країни буде пофіг на якісь паперові договорняки
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 14 часов назад
ОТКРЫТЬ В
✈️☢️Руководство страны отрабатывает алгоритмы на случай ядерной угрозы: с такой гипотезой, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Flightradar24 и данные «Русской службы ВВС», выступил политолог Валерий Соловей. В четверг, 17 марта, сразу 7 самолётов, принадлежащих специальному летному отряду «Россия», который подчиняется Управделами Президента и занимается перевозкой высшего руководства страны, вылетели из Москвы на восток: • в 9:00 самолет Ту-214ПУ, обычно используемый для перелетов руководства страны, вылетел в Новосибирск и затем вернулся обратно; • в 9:30 самолет-ретранслятор Ту-214СР, обеспечивающий правительственную связь, вылетел в Омск, откуда сразу же после приземления направился обратно в Москву; • в 10:00 самолет Airbus A-319 вылетел в Новосибирск и, даже не приземлившись в городе, вернулся назад; • в 10:00 самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел в Тюмень; • в 10:00 самолет Ту-204 направился в сторону Сибири. Точный маршрут неизвестен, поскольку транспондер самолета был отключен в районе Когалыма; • в 11:45 самолет Ил-96-300 вылетел из Москвы и, описав дугу над северными регионами, направился обратно. Точный маршрут неизвестен, поскольку транспондер самолета был отключен в районе Сургута; • в 13:32 самолет Ан-148-100ЕА вылетел в Уфу, где пробыл всего несколько минут, после чего вернулся в Москву. Напомним, ранее гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, говоря о переведении «ядерной триады» на особый режим, утверждал, что «Путин предупреждал и пугать Россию не надо. Всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу зачем нам мир, если в нем не будет России». Никаких других хоть сколько-нибудь реалистичных объяснений использования сразу 7 самолетов правительственного отряда в один день в одно время и в одном направлении (на восток и обратно) нет.
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Только есть два варианта.
Пока украинцы их не увидят, нечего их выкладывать ни на какие столы!
От якраз останній тиждень можна спостерігати, що ЗСУ по-трохи беруть в свої руки і ситуацію в степах. Потужно наступати ще не в стані, але зупинили на всіх напрямках. Де-не-де навіть є локальні успіхи.
Кацапня несе більші втрати, ніж може відновити - ця тенденція теж зберігається.
Хочеш лапоть смердящій поцілувати ?
Хоч і не набагато.
Але то таке.
Макиавелли же говорил, что "войны избежать невозможно, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника".
МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
Сумно бо немає у наших вищих керманичів :
не мудрості, чесності немає і мужності !
Ні мудрості, ні чесності, ні мужності, ні ґонору і саме головне клею в черепній коробці, ні совісті НЕМАЄ!!!
Змістовні переговори про мир і безпеку для України - це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.
Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.
šodien plkst. 11:17
24-й день ВОЙНЫ.
"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.
И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.
Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.
Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".
ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.
Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.
И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.
Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.
А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.
Подібне вже неодноразово при КОЖНІЙ україгській владі -
коли західна країна когось з українських крадіїв -олігархів затримувала та блокувала їхні рахунки, але потім вимушені були і рахунки розблокувати , і олагархів відпустити - ТОМУ ЩО УКРАЇНЬСКА ВЛАДА не надала необхідних позовів.
Якщо цього разу при підписанні буде теж так, то Росія жодної копійчини не заплатить за шкоду, заподіяну громадянам України , та Україні.
Зі слів наших західних союзників, ці переговори і так званий мир є лише димовою завісою для перегрупування та укріплення позицій ординців, постачання припасів і гарматного м'яса.
Не було ще в історії випадків щоб русофашистська параша дотримувалася укладених договорів.
НЕ треба гріти вдома москаля
Навіть діти це розуміють і Говорять в голос (Діти говорять правду),
А Су....ка на Банковій ще недійшло
Банкова вже здається..
А казав, що за Крим би воював до останньої краплини крові.
На його думку, путін боїться революції в москві й війна проти України була розв'язана, щоб її не допустити.
Британський прем'єр підкреслив, що продовження відносин з путінською росією в колишньому дусі було помилкою у 2014 році, після окупації Криму. Якщо вони будуть знову відновлені, це означатиме кінець свободи в Україні, Грузії та Молдові й розпочне нову еру російського домінування у Східній Європі
Спроби тероризувати патріотів про-кацапським ДБР це підтверджують.
А інформація від турків вже не залишає сумнівів.