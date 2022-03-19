США сохраняют обеспокоенность по поводу намерений Китая помочь России, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
После разговора в пятницу Джо Байдена и Си Цзиньпина Белый дом сохраняет обеспокоенность тем, что КНР может оказать определенную поддержку России на фоне ее вооруженного вторжения в Украину.
Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы имеем такую обеспокоенность", - отметила официальный представитель администрации Байдена после виртуальной встречи лидеров двух стран.
"Президент (Байден - ред.) подробно очертил осложнения и последствия, которые наступят, если Китай предоставит материальную поддержку россии, оказывающей жестокие нападения на украинские города и мирное население. И это то, за чем мы будем следить, весь мир будет следить", - сказала Псаки.
Она подчеркнула, что Соединенные Штаты будут наблюдать, прежде всего, за действиями официального Пекина, а не за его заявлениями.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу состоялись онлайн-переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином. По сообщениям Белого дома, разговор длился около двух часов. Один из главных вопросов переговоров касался широкомасштабного вторжения России в Украину.
Пожалуйста, подождите...
довго думають, і вирішують
так що це може ще затягнутись на 2 тижні точно
Тобіш є 1 тиждень точно в запасі
І тут виходить, Якщо наші Банкова будуть грати в гру ми молодих російських призовників не хочемо знищувати Ми типу за мир, Європо дивись, то через 1 тиждень може до молодих призовників прийти воєнне підкріплення з ініціалами Маде ін Чіна
Єдині дурні, навіть не дурні, дов###би на Землі, що живуть в світі хворих фантазій, за ті фантазії готові знищіти власну країну за лічені місяці і самі кидаються в пекло - це бункерне ***** і оркостан. Китай не такий.
Charlie Hebdo показал обложку с предложением «кататься на украинцах» из-за цен на топливо