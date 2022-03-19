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США зберігають занепокоєння щодо намірів Китаю допомогти Росії, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,сі,цзіньпін

Після розмови в п'ятницю Джо Байдена і Сі Цзіньпіна Білий дім зберігає занепокоєння, що КНР може надати певну підтримку Росіі на тлі її збройного вторгнення в Україну.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо такі занепокоєння", - зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена після віртуальної зустрічі лідерів двох країн.

"Президент (Байден - ред.) детально окреслив ускладнення й наслідки, які настануть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку росії, котра чинить жорстокі напади на українські міста та мирне населення. І це те, за чим ми будемо стежити, весь світ стежитиме", - сказала Псакі.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати спостерігатимуть передусім за діями офіційного Пекіна, а не за його заявами.

Як повідомляв Цензор.НЕТ у п’ятницю відбулися онлайн-переговори між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном. За повідомленнями Білого дому, розмова тривала близько двох годин. Одне з головних питань перемовин стосувалося широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Ну ладно ***** совсем тронулся головкой. Но Китаю это ,,нахуа,,? Хотят снова в каменный век?
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19.03.2022 01:27
+11
Думаю,в понедельник,с открытием торгов,Китайские компании потеряют немного денег. Как напоминание,что вместо производства айфонов есть альтернатива гонять воробьев палками
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19.03.2022 01:32
+6
Китайці не дурні. Хитрі, підступні, ненадійні, які завгодно, але не дурні. Якщо навіть Китай надасть якусь допомогу - то буде означати, що вони прорахували ризики і зиск в чомусь на їхню думку буде більший, ніж шкода. Але маю надію, що Байден добре і популярно пояснив товаришу Сі, що зараз лізти в то діло не варто.
Єдині дурні, навіть не дурні, дов###би на Землі, що живуть в світі хворих фантазій, за ті фантазії готові знищіти власну країну за лічені місяці і самі кидаються в пекло - це бункерне ***** і оркостан. Китай не такий.
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19.03.2022 02:15
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Ну ладно ***** совсем тронулся головкой. Но Китаю это ,,нахуа,,? Хотят снова в каменный век?
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19.03.2022 01:27 Відповісти
Дешева російська Нафта і Газ - Китайці ласі на дешевизну.
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19.03.2022 02:10 Відповісти
Але якщо ще трішки просто нічого не робити, то вони зможуть купити весь Сибір на розпродажі. На решту можна буде ще й Москву купити.
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19.03.2022 02:19 Відповісти
Китайці завжди роблять, те що в їх інтересах
довго думають, і вирішують
так що це може ще затягнутись на 2 тижні точно

Тобіш є 1 тиждень точно в запасі
І тут виходить, Якщо наші Банкова будуть грати в гру ми молодих російських призовників не хочемо знищувати Ми типу за мир, Європо дивись, то через 1 тиждень може до молодих призовників прийти воєнне підкріплення з ініціалами Маде ін Чіна
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19.03.2022 02:27 Відповісти
У них в экономике дела плохи, можно списать это на войну. К тому же Китаю совсем не нужна победа Украины и Запада в войне с Мордором.
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19.03.2022 07:09 Відповісти
При таком состоянии экономики можно остаться без западных кредитов и тогда совсем опа настанет.
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19.03.2022 15:38 Відповісти
і западних замовлень на усіляку фігню яку вони сотнями тон продають за хороші гроші між іншим. Працевлаштування знову ж таки, там не рашка основний замовник.
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19.03.2022 18:28 Відповісти
Виграють по всьому, за безцінь будуть купляти зерно, нафту, газ, ліс тощо...,собівартість їх продукції буде не конкурентна з іншим світом ...! Згідно заповітам Конфуція, будуть сидіти на березі річки і чекати, коли пропливуть трупи їх ворогів...? Піднебесна...!
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19.03.2022 14:11 Відповісти
Мы сами Китай кинули и шо ,вот и результат.
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19.03.2022 17:14 Відповісти
і добре що так, зрештою за міжнародним судом неустойку вони отримають за розірвання договору, а китайці, краще з ними не зв"язуватися, бо вони приходять і вже не йдуть, а оскільки їх трохи до...я, то нічого з тим зробити не можна, он рашка пустила їх в Сибір і все, гайки Сибіру, і Байкалу - єдиному у Світі прісному морю гайки, і тайзі легеням Світу гайки, гайки, гайки!
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19.03.2022 18:31 Відповісти
Думаю,в понедельник,с открытием торгов,Китайские компании потеряют немного денег. Как напоминание,что вместо производства айфонов есть альтернатива гонять воробьев палками
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19.03.2022 01:32 Відповісти
Понятно же, что США ведут свою игру, и не позволят никому менять её правила. Мы свидетели эпохи великих перемен в мироустройстве. Китайцы дураки, если не понимают столь очевидных вещей. И могут пострадать за наивность.
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19.03.2022 01:33 Відповісти
Китайці не дурні. Хитрі, підступні, ненадійні, які завгодно, але не дурні. Якщо навіть Китай надасть якусь допомогу - то буде означати, що вони прорахували ризики і зиск в чомусь на їхню думку буде більший, ніж шкода. Але маю надію, що Байден добре і популярно пояснив товаришу Сі, що зараз лізти в то діло не варто.
Єдині дурні, навіть не дурні, дов###би на Землі, що живуть в світі хворих фантазій, за ті фантазії готові знищіти власну країну за лічені місяці і самі кидаються в пекло - це бункерне ***** і оркостан. Китай не такий.
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19.03.2022 02:15 Відповісти
Китай може без хвилювань надати рашці луки зі стрілами та обладунки епохи Дзінь.
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19.03.2022 13:48 Відповісти
а вони в свою культурну революцію не все знищили? щось хиба британці встигли вивезти.
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19.03.2022 18:32 Відповісти
Майже все знищили. Дещо залишилось.
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19.03.2022 18:46 Відповісти
значит переговоры прошли плохо...только китая нам не хватает для полного счастья...
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19.03.2022 01:43 Відповісти
Видно, китайці переозброюють і переоснащують своє військо. А застарілу техніку, озброєння, **********, протерміновані продовольчі запаси дешевше спровадити одічалим, ніж утилізовувати за всіма правилами. Коли з тим щось у москалів піде не так - то вже не клопіт китайців.
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19.03.2022 02:26 Відповісти
Китаю нужно пообещать вкусную конфетку - осваивать жирные подряды на строительство в Украине. Чисто шкурный интерес, как они любят и все в выигрыше.
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19.03.2022 02:36 Відповісти
Китаю можно и полсибири пообещать, не жалко)
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19.03.2022 03:03 Відповісти
Навіщо їм обіцяти половину того, що уже ціле їхнє і так?
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19.03.2022 03:50 Відповісти
на х.р. вони тут не потрібні, бо вони наглі, приходять і працюють за своїми правилами а всі домовленності в сраці вони уміють мати не гірше за рашку, тільки хитріше. всі хто китайців пустив, або їм повірив в повній сраці, як Франція за свої гроші в Китаї побудували лабораторію тепер навіть не знають що в тій лабораторії робиться, китайці їх на хуавей посилають. Там так само тільки силу поважають.
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19.03.2022 18:35 Відповісти
Всё намного проще .Китай видит что Германия , Франция и другие государства благополучно обходят санкции . а цена на нефть не падает , он решил и сам на этом неплохо подзаработать . А посему США должны быть озабочены выполнение санкций и цены на нефть . Это если не учитывать что США готовит Китаю ловушку .
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19.03.2022 07:43 Відповісти
Может потому Байден и собрался в Европу, дабы вставить люлей местным озабоченцам.
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19.03.2022 13:50 Відповісти
Ну що хлопців ось вона підтримка Франції ловіть
Charlie Hebdo показал обложку с предложением «кататься на украинцах» из-за цен на топливо
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19.03.2022 08:47 Відповісти
Цей сраний журнал ******** епатажні обкладинки.
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19.03.2022 14:05 Відповісти
давайте чесно. І США і Китай зацікавлені, щоб росія воювала якомога довше, щоб максимально ослабити конкурента і поділити світ на двох.
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19.03.2022 09:07 Відповісти
А так воно і є. Вони щиро вважали, що Україна зможе вистояти не довше 2-3 діб, але сталося справжнє диво. Україна показала себе як дуже сильна нація, а рашка із всіх боків просто набором роздмуханих міфів. І тоді США з Китаєм побачили унікальну можливість скинути роїсю з геополітичної шахівниці (можливо й назавжди).
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19.03.2022 14:04 Відповісти
дай бог
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19.03.2022 17:08 Відповісти
Никто так и не опроверг заявления некоторых разведсообществ, что был заключен Пакт между Си и пу. И если бы путлер захватил Киев до конца февраля, Запад выразил бы глубокую озабоченность на грани беспокойства, то Китай бы начал вторжение на Тайвань.
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19.03.2022 10:55 Відповісти
Зачем вообще Китаю тот Тайваню? Что в нём такого ценного? Там богатые залежи полезных ископаемых?
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19.03.2022 14:08 Відповісти
Во-первых Китай считает Тайвань своей территорией, соответственно Тайвань считает материковый Китай своей территорией. Это еще от маршала Чай Кан-Ши и Мао Дзе-Дуна пошло с 1949 г. Во-вторых технологические мощности Тайваня более передовые чем в Китае. Тайвань производитель микрочипов №1 в мире, дальше с большим отставанием в технологиях идет США.
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19.03.2022 14:13 Відповісти
ясно
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19.03.2022 18:45 Відповісти
а на чорта русским був потрібен той Крим? Що там такого? Ну крім плацдарму щоб на Україну нападати, там нічого немає.
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19.03.2022 18:38 Відповісти
рускім Крим ***** не потрібен був, але ***** зі своєю *****пагандою зробили своє чорне діло.
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19.03.2022 18:47 Відповісти
Это был ответ американской стороны на ответ китайцев на бриффинге после переговоров.там китайцы распевали.что типа Штаты пошли Китаю навстречу.признавая расносильной стороной.которые смогут быть гарантами мировой безопасности и что.мол.американская сторона приняла во внимание желание Китая в отношении тайваня 9не сделать такой же кризис как в Украине0...А вот теперь США ответили,о чём реально говорили и чего потребовали от Китая.Фактически.США повторили ультиматум Китаю.что не дадут ни спонсировать российскую военщину.ни дадут быковать в отношении тайваня и Китай "проглотил горькую пилюло".И попытки Китая "сохранить лицо".выдавая итог как равноценный торг,не стоит воспринимать как действительность.Ультиматум остаётся в силе!
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19.03.2022 10:59 Відповісти
китай это такая же пустышка как параша, кобы Тайвань не захватил пекин))
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19.03.2022 11:54 Відповісти
Дякуємо ШТАТАМ ЗА ВЕЛИКУ ДОПОМОГУ і ПІДТРИМКУ!!!!А ще ,будь ласка,відностесь нормально до Китаю!Бо щось до бандитів росії у вас якась уйня:то вмовляєте,то попереджаєте!
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19.03.2022 11:57 Відповісти
Ещё 3 года ,осталось до пророчества… исполнится ли оно Россия и Китай будут…
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19.03.2022 12:17 Відповісти
игнор китайских товаров и успокоятся
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19.03.2022 13:00 Відповісти
Зберігайте занепокоєння і далі
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19.03.2022 13:04 Відповісти
МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ И ПОЛИТИКАМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО ЗА ТО, ЧТО ОНИ ДО СИХ ПОР НЕ ОСТАНОВИЛИ ВОЙНУ В УКРАИНЕ.
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19.03.2022 17:32 Відповісти
Китай та русня, можуть всім регулювати через криптовалюту. Кому вони тут заливають? Показуха. Уважно треба дивитися, щоб китайські спецпацпайки не почали траплятися на очі.
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19.03.2022 19:31 Відповісти
 
 