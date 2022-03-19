США зберігають занепокоєння щодо намірів Китаю допомогти Росії, - Білий дім
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Після розмови в п'ятницю Джо Байдена і Сі Цзіньпіна Білий дім зберігає занепокоєння, що КНР може надати певну підтримку Росіі на тлі її збройного вторгнення в Україну.
Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо такі занепокоєння", - зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена після віртуальної зустрічі лідерів двох країн.
"Президент (Байден - ред.) детально окреслив ускладнення й наслідки, які настануть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку росії, котра чинить жорстокі напади на українські міста та мирне населення. І це те, за чим ми будемо стежити, весь світ стежитиме", - сказала Псакі.
Вона підкреслила, що Сполучені Штати спостерігатимуть передусім за діями офіційного Пекіна, а не за його заявами.
Як повідомляв Цензор.НЕТ у п’ятницю відбулися онлайн-переговори між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном. За повідомленнями Білого дому, розмова тривала близько двох годин. Одне з головних питань перемовин стосувалося широкомасштабного вторгнення рф в Україну.
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довго думають, і вирішують
так що це може ще затягнутись на 2 тижні точно
Тобіш є 1 тиждень точно в запасі
І тут виходить, Якщо наші Банкова будуть грати в гру ми молодих російських призовників не хочемо знищувати Ми типу за мир, Європо дивись, то через 1 тиждень може до молодих призовників прийти воєнне підкріплення з ініціалами Маде ін Чіна
Єдині дурні, навіть не дурні, дов###би на Землі, що живуть в світі хворих фантазій, за ті фантазії готові знищіти власну країну за лічені місяці і самі кидаються в пекло - це бункерне ***** і оркостан. Китай не такий.
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