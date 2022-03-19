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ВСУ в шестой раз атаковали российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ снова атаковали российских оккупантов и нанесли очередной удар по аэродрому Чернобаевки.
Об этом в Facebook сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Только не смейтесь. Но мы влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", - говорится в сообщении.
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+73 Александр Карин
показать весь комментарий19.03.2022 01:34
+72 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий19.03.2022 01:38
+50 morbius2014
показать весь комментарий19.03.2022 01:34
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Пожалуйста, подождите...
а вот и нет, не перевелись военные гении в русской армии !
орки прут к этой Чернобаивке с упорством копытных лемингов, которые топятся в океане
это когда зараженные мыши и крысы перестают бояться кошек и прут им на встречу
кажется наши мышибратья серьезно хворают
а бабы еще нарожают.
в Чумном Бараке никогда не обращают на потери.
такова у них мораль. Мордора сдохнуть за сцаря и тараканов в его кукухе, воспитывается с грудным молоком самок их рожающих.
тогда как в нормальных считается выжить, чтобы победить.
Смаліть їх, хлопці!
В ходе тяжелых продолжительных боев важнейший пункт Чернобаевка уже 6-й раз перешел под контроль наших войск....
То, что их просто там ипашат по морде лопатой, едва они просовывают морду в дырку в заборе - конечно никто не пишет))
нема спокою довбойобам
Раціональних пояснень такому ґепічному ідіотизму не існує. Отже, ці пояснення слід шукати десь у сфері токсикології, наркології чи психіатрії. Або десь на їх перетині.
А, до біса орків! За чорну диру - Чорнобаївку! 🍷
- Мальчик, как тебя зовут?
- Здрасьте..
- Ты что, тормоз?
- Петя
- А где твои родители?
- Сам ты тормоз!
Так и с теми вояками...
На рашистський пабліках на повному серйозі пишуть...
Пля...
Тут якнайкраще підходить фраза мого армійського старшини: ху#ово буть по пояс дерев'яними!
ЦЕ СОВЄТСЬКА АРМІЯ,СИНОК.......)
"......аєропорт почєму нє занят!?"
Журналіст шведської газети Expressen, який був на місті подій, повідомив про близько 30-40 загиблих.
навіть при навчальній тривозі тривозі особовий склад має негайно покинути казарму і вийти в район зосередження, а зараз - війна !
командира частини під трибунал за довбойпство !
В будь-якому разі, тре' чекати на підтвердження або на спростування.
Велком у Чорнобаївку)))
Алексей Николаевич Арестович. Родился 3 августа 1975 года в Дедоплисцкаро (Кахетия, Грузинская ССР). Украинский актер театра и кино, блогер, военный. Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе и внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины (2020-2022). Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в военном гарнизоне в городе Дедоплисцкаро в Кахетии. Имеет белорусские и польские корни. Из семьи потомственного военного. Отец был начальником приемной комиссии в Академии Национальной обороны Украины. Вскоре после его рождения семья переехала на Украину, где он и вырос. В 1992 году окончил в Киеве школу № 178. Далее поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко.
С 2000 года проводил психологические семинары и тренинги. Автор курса по обучению искусства драматической импровизации, написал книгу «Азбука Хирона. Начальный курс импровизационной драмы». В 2003 году поступил в авторскую школу «Человек среди людей» российского психолога Авессалома Подводного, которую окончил в 2010 году. Изучал теологию в Высшем институте религиозных наук св. Фомы Аквинского. Активный блогер, имеет сотни тысяч подписчиков на Facebook и YouTube. Военная и политическая карьера Алексея Арестовича Окончил Одесский институт Сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. В 1994-2005 годах работал в Главном управлении разведки, является майором запаса. В 2005 году вступил в партию «Братство», был заместителем председателя партии Дмитрия Корчинского. С 2014 года также занимался подготовкой боевых соединений в рамках программы «Народный резервист», был организатором благотворительного фонда для оказания психологической поддержки военным в зоне АТО. С сентября 2018 до сентября 2019 года служил в зоне ООС вблизи Краматорска в 72 механизированной бригаде как разведчик. По словам самого Арестовича, он воевал среди добровольцев и имеет 33 боевых выхода.
28 октября 2020 года назначен Леонидом Кравчуком советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины. Кравчук отметил, что кандидатуру Арестовича выбрали из-за военного опыта и наличия видения и позиции по поводу вопросов, которые являются предметом рассмотрения ТКГ. 1 декабря 2020 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
https://www.youtube.com/watch?v=oe5juYUHpxM