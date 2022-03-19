ВСУ в шестой раз атаковали российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович

ВСУ снова атаковали российских оккупантов и нанесли очередной удар по аэродрому Чернобаевки.

Об этом в Facebook сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Только не смейтесь. Но мы влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", - говорится в сообщении.

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