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ЗСУ вшосте атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорнобаївка

ЗСУ знову атакували російських окупантів та нанесли черговий удар по аеродрому Чорнобаївки.

Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки не смійтеся. Але ми влупили їх щойно в Чорнобаївці. Вшосте", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ знову атакували аеродром у Чорнобаївці, який використовують окупанти, знищивши командний пункт, – Арестович

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
Увідєть Чорнобаївку і умєрєть. 😄
Смаліть їх, хлопці!
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19.03.2022 01:34
+72
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19.03.2022 01:38
+50
мишебратья плакали кололись, но продолжали жрать кактус)
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19.03.2022 01:34
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А ще першого генерал-лейтенанта Мордвичова там на рахунок записали...
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19.03.2022 01:32 Відповісти
наверное и остыть не успел, а тут опять
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19.03.2022 01:49 Відповісти
я уже жалел, что такого полководца Украина потеряла.
а вот и нет, не перевелись военные гении в русской армии !

орки прут к этой Чернобаивке с упорством копытных лемингов, которые топятся в океане
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19.03.2022 01:52 Відповісти
есть такая болезнь - Токсопла́зма
это когда зараженные мыши и крысы перестают бояться кошек и прут им на встречу
кажется наши мышибратья серьезно хворают
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19.03.2022 01:59 Відповісти
Ле минги поумнее бкдут, они раз в 4 года дуркуют, а эти п.дары через день на грабли наступают!
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19.03.2022 05:52 Відповісти
Ежики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус...
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19.03.2022 09:09 Відповісти
ну так никогда такого у )(уйла не было и вот снова.
а бабы еще нарожают.
в Чумном Бараке никогда не обращают на потери.
такова у них мораль. Мордора сдохнуть за сцаря и тараканов в его кукухе, воспитывается с грудным молоком самок их рожающих.
тогда как в нормальных считается выжить, чтобы победить.
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19.03.2022 04:03 Відповісти
Вот это я понимаю "можем повторить"
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19.03.2022 02:44 Відповісти
Ну что сказать (про орков) - нет ума, считай калека
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19.03.2022 01:33 Відповісти
Нечего в ладоши хлопать. Наши дауны не лучше. Прилетело в часть 79 в Николаеве. Много погибших. Эти совковые долбоебы продолжили держать пацанов в части, после того, как туда уже прилетало в казарму. Так что наши дауны не лучше ватников...
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19.03.2022 04:50 Відповісти
Увідєть Чорнобаївку і умєрєть. 😄
Смаліть їх, хлопці!
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19.03.2022 01:34 Відповісти
Как напишут вна Помойке:
В ходе тяжелых продолжительных боев важнейший пункт Чернобаевка уже 6-й раз перешел под контроль наших войск....
То, что их просто там ипашат по морде лопатой, едва они просовывают морду в дырку в заборе - конечно никто не пишет))
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19.03.2022 09:40 Відповісти
мишебратья плакали кололись, но продолжали жрать кактус)
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19.03.2022 01:34 Відповісти
або

нема спокою довбойобам
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19.03.2022 07:40 Відповісти
А в шосте вони нахера там зібралися - на похорон генерала?!
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19.03.2022 01:34 Відповісти
Напевно десь там горілку закопали, та знайти ніяк не можуть.
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19.03.2022 01:38 Відповісти
"работу над ошибками" делали
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19.03.2022 01:45 Відповісти
слетелись как мухи - посмотреть что да почему
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19.03.2022 01:53 Відповісти
Коли то було вп'яте, я припустив, що у москалів є непохитний намір знайти невичерпну артезіанську бояру.
Раціональних пояснень такому ґепічному ідіотизму не існує. Отже, ці пояснення слід шукати десь у сфері токсикології, наркології чи психіатрії. Або десь на їх перетині.
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19.03.2022 02:05 Відповісти
там видно очередь на запись чумнобарачных в обещанный им куйлом Рай.
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19.03.2022 04:06 Відповісти
Лавров был прав, как вводу гладел - ДЭБИЛИ ***!
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19.03.2022 01:35 Відповісти
Філософ як не як.
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19.03.2022 02:03 Відповісти
якісь біороботи ***
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19.03.2022 01:37 Відповісти
берите выше - протоплазма
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19.03.2022 01:55 Відповісти
была активная, стала пассивная.
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19.03.2022 02:31 Відповісти
вот потому наверное куйло за собой таскает горшок повсюду(биоматериал все таки ), чтобы никто против них вакцину не создал вот и приходится пользоваться Благодатным огнем
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19.03.2022 04:12 Відповісти
Просто москалі думають, що вони біорОботи, а наші там проводять біоробОти по знищенню біосміття.
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19.03.2022 11:53 Відповісти
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19.03.2022 01:38 Відповісти
Це флюгер, під назвою Арестович, колись перестане крутитись?
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19.03.2022 01:39 Відповісти
Да пусть крутится. Сладко в уши домохозяйкам стелет - уже польза. Меньше истерят.
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19.03.2022 01:45 Відповісти
та хрен с той люсей,вот то что там вырыгует дерьмак и пердоляк, вот что более серьезно...
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19.03.2022 02:38 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Навіщо стріляти собі в ногу на ламати руки чи ноги, яко можна акуратно поставити свою техніку туди де її роздовбуть і все, відпочиавй цілий і не ушкоджений.. Я гадаю кацапи тільки і раді її туди перти, і її ще не раз там роздовбуть наші ЗСУ!
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19.03.2022 01:41 Відповісти
Просто вони почули скільки у нас платять за знищену техніку і наладили канал постачання ))
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19.03.2022 11:55 Відповісти
по кацапам у мариуполя надо лупить....
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19.03.2022 01:42 Відповісти
В орків явне порушення зв'язку. В тому числі причинно-наслідкового.
А, до біса орків! За чорну диру - Чорнобаївку! 🍷
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19.03.2022 01:43 Відповісти
мишебратня токсоплазма
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19.03.2022 04:24 Відповісти
Напомнило анекдот:

- Мальчик, как тебя зовут?
- Здрасьте..
- Ты что, тормоз?
- Петя
- А где твои родители?
- Сам ты тормоз!

Так и с теми вояками...
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19.03.2022 01:45 Відповісти
Скорее всего просто добили что осталось. Контрольный так сказать.
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19.03.2022 01:46 Відповісти
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19.03.2022 01:48 Відповісти
пошестить!
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19.03.2022 02:22 Відповісти
чернобаевка москалям оставшимся в живых будет еще в кошмарах сниться, как самый злой враг русского народа - Степан Бандэра
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20.03.2022 10:42 Відповісти
слухайте.то якесь містичне місце для орків чи шо?там якесь капище шо вони роблять жертвоприношення...Вже в містику почав вірити..)(уйло ж займався містичними ділами..то верблюдів палили.то в жертву орла приносили..то десь на Алтаї шаманив то до відьом ходив.шоб почати війну
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19.03.2022 01:50 Відповісти
Є просте пояснення. Вони спеціально ставлять техніку під удар, щоб скооіше поїхати до мамки хлібати лаптєм щі 😉
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19.03.2022 04:38 Відповісти
Ймовірно, вони вважають , що десь там Степан Андрійович партизанить...
На рашистський пабліках на повному серйозі пишуть...
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19.03.2022 08:12 Відповісти

Пля...
Тут якнайкраще підходить фраза мого армійського старшини: ху#ово буть по пояс дерев'яними!
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19.03.2022 01:51 Відповісти
все простіше.

ЦЕ СОВЄТСЬКА АРМІЯ,СИНОК.......)

"......аєропорт почєму нє занят!?"
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19.03.2022 07:45 Відповісти
https://hromadske.radio/news/2022/03/19/urantsi-18-sichnia-u-mykolaievi-zavdaly-raketnoho-udaru-po-kazarmi


Журналіст шведської газети Expressen, який був на місті подій, повідомив про близько 30-40 загиблих.
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19.03.2022 01:57 Відповісти
еще один вылез
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19.03.2022 02:01 Відповісти
якого дідька війська знаходились в казармі ?

навіть при навчальній тривозі тривозі особовий склад має негайно покинути казарму і вийти в район зосередження, а зараз - війна !
командира частини під трибунал за довбойпство !
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19.03.2022 02:04 Відповісти
Так уже прилетало туда же... Как так можно было? Я когда узнавал за пойти в тро или в муниципальную варту, условие: получаешь оружие, переходи на казарменное положение... долбоебы. так что смеемся над ватой, а у нас полно таких же *******
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19.03.2022 04:57 Відповісти
Грім 'го знає. Може й фейк.
В будь-якому разі, тре' чекати на підтвердження або на спростування.
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19.03.2022 02:54 Відповісти
По казармі попали 7.03.
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19.03.2022 04:51 Відповісти
это 2ой раз! и мы еще ржем над Чернобаевкой????
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19.03.2022 17:17 Відповісти
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19.03.2022 02:02 Відповісти
С одной стороны смешно,а с другой возникает вопрос «почему рашисты так вгрызлись в это место..»не думаю что только из за своей тупости ..
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19.03.2022 02:04 Відповісти
Ты даже не представляешь, что с людьми делает имперский угар вяличия)))
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19.03.2022 02:07 Відповісти
Мабуть, раціонального пояснення просто не існує. Отже, хоч якісь пояснення слід шукати в наркології. Чи у психіатрії. Чи і там, і там одночасно.
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19.03.2022 02:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w0vi2fL2hMg
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19.03.2022 06:47 Відповісти
Лапті, навіщо вам Маріуполь?
Велком у Чорнобаївку)))
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19.03.2022 02:05 Відповісти
А это тогда, как назвать - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269185
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19.03.2022 02:16 Відповісти
Хватит радоваться, они завтра снова там высадятся.
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19.03.2022 02:31 Відповісти
Гадаєте, всьоме, увосьме, вдев'яте, ..., буде несмішно?
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19.03.2022 02:56 Відповісти
Про граблі вже писали?
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19.03.2022 02:37 Відповісти

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19.03.2022 02:41 Відповісти
То вже третя по рахунку "Премія Дарвіна" !
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19.03.2022 06:22 Відповісти
люська-проститут, впаривающая украинцам своим загробным голосом...
Алексей Николаевич Арестович. Родился 3 августа 1975 года в Дедоплисцкаро (Кахетия, Грузинская ССР). Украинский актер театра и кино, блогер, военный. Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе и внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины (2020-2022). Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в военном гарнизоне в городе Дедоплисцкаро в Кахетии. Имеет белорусские и польские корни. Из семьи потомственного военного. Отец был начальником приемной комиссии в Академии Национальной обороны Украины. Вскоре после его рождения семья переехала на Украину, где он и вырос. В 1992 году окончил в Киеве школу № 178. Далее поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко.

С 2000 года проводил психологические семинары и тренинги. Автор курса по обучению искусства драматической импровизации, написал книгу «Азбука Хирона. Начальный курс импровизационной драмы». В 2003 году поступил в авторскую школу «Человек среди людей» российского психолога Авессалома Подводного, которую окончил в 2010 году. Изучал теологию в Высшем институте религиозных наук св. Фомы Аквинского. Активный блогер, имеет сотни тысяч подписчиков на Facebook и YouTube. Военная и политическая карьера Алексея Арестовича Окончил Одесский институт Сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. В 1994-2005 годах работал в Главном управлении разведки, является майором запаса. В 2005 году вступил в партию «Братство», был заместителем председателя партии Дмитрия Корчинского. С 2014 года также занимался подготовкой боевых соединений в рамках программы «Народный резервист», был организатором благотворительного фонда для оказания психологической поддержки военным в зоне АТО. С сентября 2018 до сентября 2019 года служил в зоне ООС вблизи Краматорска в 72 механизированной бригаде как разведчик. По словам самого Арестовича, он воевал среди добровольцев и имеет 33 боевых выхода.

28 октября 2020 года назначен Леонидом Кравчуком советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины. Кравчук отметил, что кандидатуру Арестовича выбрали из-за военного опыта и наличия видения и позиции по поводу вопросов, которые являются предметом рассмотрения ТКГ. 1 декабря 2020 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
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19.03.2022 06:24 Відповісти
Пам'ятаю, як у 2001-2002, коли в Україні проходила акція "Україна без Кучми", в різних місцях Києва були встановлені пересувні телетрансляцій ні станції з великими екранами, біля яких стояли групки "випадкових людей" типової службістської зовнішності. Цих людей час від часу включали в ефір з різними завченими монологами. Саме тоді я вперше почула це ім'я - Олексій Арестович
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19.03.2022 08:18 Відповісти
это не просто люся-проститут... это какой-то спецкацманавт для выхода в межзвездное пространство без скафандра...
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19.03.2022 06:25 Відповісти
То там портал для переходу до кАбздона на концерт. От вони там і збираються
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19.03.2022 06:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w0vi2fL2hMg
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19.03.2022 06:49 Відповісти
Ну ну точно тупые боты на уровне 1941-го года.
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19.03.2022 07:28 Відповісти
Не заважайте їм, вони живуть казками, що один снаряд двічі в одне місце не потрапляє))
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19.03.2022 07:35 Відповісти
Як бидло в мультфільмі 🤣🤣🤣🤣

https://www.youtube.com/watch?v=oe5juYUHpxM
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19.03.2022 08:27 Відповісти
для лаптеногих магическое место
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19.03.2022 09:11 Відповісти
 
 