ЗСУ вшосте атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

ЗСУ знову атакували російських окупантів та нанесли черговий удар по аеродрому Чорнобаївки.

Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки не смійтеся. Але ми влупили їх щойно в Чорнобаївці. Вшосте", - йдеться в повідомленні.

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