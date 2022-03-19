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Новости За рубежом
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ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление Украины, – Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,євросоюз

Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было использовать активы для финансирования военных репараций.

Решения о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. В настоящее время активы только заморожены.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, в том числе одних из самых богатых миллиардеров страны. Были арестованы их яхты, частные самолеты и виллы. Только Италия заморозила активы на сумму почти 780 млн евро.

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Топ комментарии
+10
Репарації для України..паРашка повинна платити 100 років
І в гарних сумах.
..
Слава нації
Смерть москалям
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19.03.2022 06:15
+6
Нашо тобі морожені, якшо є свіжі?
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19.03.2022 06:26
+4
Доброго рану, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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19.03.2022 06:28
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Репарації для України..паРашка повинна платити 100 років
І в гарних сумах.
..
Слава нації
Смерть москалям
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19.03.2022 06:15 Ответить
А замороженных касапов нету??
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19.03.2022 06:19 Ответить
Нашо тобі морожені, якшо є свіжі?
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19.03.2022 06:26 Ответить
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19.03.2022 06:27 Ответить
Доброго рану, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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19.03.2022 06:28 Ответить
Вже побачили, спочатку заморозили міліарди буцім-то санкції а зараз вже дозволи сплачувати щоб небуло дефолту на рашці. Бізнес і тільки. А зараз нібіто якісь кіліони замаражують. Не можу ні як підібрати для цього вислів...
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19.03.2022 06:48 Ответить
Україні при нинішніх руйнцвання потрібно сотні мільярдів доларів і з 10 років відбудови і це найкращому випадку.
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19.03.2022 06:52 Ответить
А "лапті" із Мухосранска потім будуть вопити: "А нас за что?"
Черга за сахаром в Саратові
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19.03.2022 06:57 Ответить
якщо украина не буде в нато, то гроши давати не мае сенсу бо коцяпи очуняють выберуть навального и знов прийдуть як в чечне
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19.03.2022 07:00 Ответить
Та то таке! Може направити, а може і не направити
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19.03.2022 07:02 Ответить
Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни-члени ЄС. Нині активи лише заморожені. Джерело: https://censor.net/ua/n3326646

Ага! От Німеччина та Франція аж зі штанів виплигнуть та капці ********* - так будуть бігти, щоб передати ці гроші Україні!
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19.03.2022 07:19 Ответить
Може.....це ні про що
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19.03.2022 07:37 Ответить
Повинен Направити
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19.03.2022 08:39 Ответить
"ЕС может направить..." - а может и не направить.Это, что материальная поддержка фашизма?
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19.03.2022 09:02 Ответить
Еввро імпотенти на таке не здатні,в кращому випадку притримають кауапське бабло у себе,а як кобилолавров або пресалкаше ********* бздикне про синхрофазатрону війсковотехнічну відповідь то віддадуть бігом,треба розраховувати тільки на власні сили,бити москаля,а потім гуртом працювати на відбудову країни.
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19.03.2022 09:27 Ответить
 
 