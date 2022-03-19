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ЄС може направити заморожені активи росіян на відновлення України, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс,євросоюз

Чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських олігархів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

Про це інформує УНІАН із посиланням на Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалено. За словами джерел, однією з можливостей було б використати активи для фінансування військових репарацій.

Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни-члени ЄС. Нині активи лише заморожені.

Нагадуємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти десятків російських олігархів, зокрема одних із найбагатших мільярдерів країни. Було заарештовано їхні яхти, приватні літаки та вілли. Лише Італія заморозила активів на суму майже 780 млн євро.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Репарації для України..паРашка повинна платити 100 років
І в гарних сумах.
..
Слава нації
Смерть москалям
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19.03.2022 06:15
+6
Нашо тобі морожені, якшо є свіжі?
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19.03.2022 06:26
+4
Доброго рану, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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19.03.2022 06:28
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Репарації для України..паРашка повинна платити 100 років
І в гарних сумах.
..
Слава нації
Смерть москалям
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19.03.2022 06:15 Відповісти
А замороженных касапов нету??
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19.03.2022 06:19 Відповісти
Нашо тобі морожені, якшо є свіжі?
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19.03.2022 06:26 Відповісти
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19.03.2022 06:27 Відповісти
Доброго рану, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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19.03.2022 06:28 Відповісти
Вже побачили, спочатку заморозили міліарди буцім-то санкції а зараз вже дозволи сплачувати щоб небуло дефолту на рашці. Бізнес і тільки. А зараз нібіто якісь кіліони замаражують. Не можу ні як підібрати для цього вислів...
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19.03.2022 06:48 Відповісти
Україні при нинішніх руйнцвання потрібно сотні мільярдів доларів і з 10 років відбудови і це найкращому випадку.
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19.03.2022 06:52 Відповісти
А "лапті" із Мухосранска потім будуть вопити: "А нас за что?"
Черга за сахаром в Саратові
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19.03.2022 06:57 Відповісти
якщо украина не буде в нато, то гроши давати не мае сенсу бо коцяпи очуняють выберуть навального и знов прийдуть як в чечне
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19.03.2022 07:00 Відповісти
Та то таке! Може направити, а може і не направити
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19.03.2022 07:02 Відповісти
Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни-члени ЄС. Нині активи лише заморожені. Джерело: https://censor.net/ua/n3326646

Ага! От Німеччина та Франція аж зі штанів виплигнуть та капці ********* - так будуть бігти, щоб передати ці гроші Україні!
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19.03.2022 07:19 Відповісти
Може.....це ні про що
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19.03.2022 07:37 Відповісти
Повинен Направити
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19.03.2022 08:39 Відповісти
"ЕС может направить..." - а может и не направить.Это, что материальная поддержка фашизма?
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19.03.2022 09:02 Відповісти
Еввро імпотенти на таке не здатні,в кращому випадку притримають кауапське бабло у себе,а як кобилолавров або пресалкаше ********* бздикне про синхрофазатрону війсковотехнічну відповідь то віддадуть бігом,треба розраховувати тільки на власні сили,бити москаля,а потім гуртом працювати на відбудову країни.
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19.03.2022 09:27 Відповісти
 
 