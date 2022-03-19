Минобороны РФ заявило об использовании в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

Об этом заявил 19 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами уничтожен большой подземный состав ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", – заявил Конашенков.

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По данным российских СМИ, "Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км. Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе РФ несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К "Кинжал". В феврале 2022 года российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибывали в Сирию для учений.