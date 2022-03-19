Bellingcat создала интерактивную карту о военных преступлениях РФ в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На карте показаны инциденты, приводящие к потенциальному влиянию или ущербу, причиненному гражданскому населению.
Группа независимых журналистов Bellingcat запустила интерактивную карту для отслеживания вероятных военных преступлений в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Она доступна по адресу www.bellingcat.com.
В описании указано, что на карте показаны инциденты, которые привели к потенциальному влиянию или ущербу, причиненному гражданскому населению с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину. Сведения собраны журналистами-расследователями Bellingcat.
"Мы хотим, чтобы это был живой проект, который будет обновляться до тех пор, пока продолжается конфликт", – говорит команда проекта.
Пользователи могут просматривать инциденты по дате и месту.
Пожалуйста, подождите...
Україна їх просто кинула напризволяще. Із своїми громадянами так не роблять.
Никто не отказывается от Мариуполя, но сейчас разблокировать его вряд ли получится.