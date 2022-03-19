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Bellingcat создала интерактивную карту о военных преступлениях РФ в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

карта

На карте показаны инциденты, приводящие к потенциальному влиянию или ущербу, причиненному гражданскому населению.

Группа независимых журналистов Bellingcat запустила интерактивную карту для отслеживания вероятных военных преступлений в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Она доступна по адресу www.bellingcat.com.

В описании указано, что на карте показаны инциденты, которые привели к потенциальному влиянию или ущербу, причиненному гражданскому населению с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину. Сведения собраны журналистами-расследователями Bellingcat.

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"Мы хотим, чтобы это был живой проект, который будет обновляться до тех пор, пока продолжается конфликт", – говорит команда проекта.

Пользователи могут просматривать инциденты по дате и месту.
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Топ комментарии
+2
Вот как раз с авиацией и проблемы. Потому как в Крыму ее больше, чем дофига. У них в Марике полное господство в воздухе. И ничего ты ей не сделаешь, потому что до Крыма достать тебе нечем. К тому же вокруг Марика стоит вражеское ПВО. Чтобы разблокировать Марик, туда нужно дойти танками. Причем не просто дойти, а контролировать территорию. Ракеты здесь погоды не делают. Пока не подавишь авиацию и ПВО, счастья на том направлении не видать.
Никто не отказывается от Мариуполя, но сейчас разблокировать его вряд ли получится.
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19.03.2022 13:10
+1
Что значит "решила пожертвовать"? Как ты предлагаешь помочь Мариуполю?
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19.03.2022 12:47
+1
Харьков и Мариуполь - прям тоска охватывает...
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19.03.2022 12:52
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Похоже Мариуполем решили пожертвовать. Вы не представляете, что там происходит. Пол миллионного города больше нет. Трупы лежат просто на улицах, а сколько их в домах, квартирах никто не считает. Люди чувствуют себя брошенными своей властью и уже готовы продать душу дьяволу лишь бы спасти своих детей от голодной смерти, я уже молчу за людей в том числе и детей которые умирают на руках своих родных потому что не могут вколоть им необходимое лекарство. Никакой эвакуации с города нет. Уезжают на свой страх и риск только на своих машинах. Пока укрепляют ПВО вокруг Киева Мариуполь бомбят ежедневно. Не удивляйтесь если люди начнут сдавать азовцев русским. Ещё раз повторяю люди сделают все что бы спасти своих детей от смерти раз Украина решила ими пожертвовать
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19.03.2022 12:38 Ответить
Я не здивуюсь, не дорікну і зрозумію, якщо населення Маріуполя массово оголосить про перехід міста до ДНР.
Україна їх просто кинула напризволяще. Із своїми громадянами так не роблять.
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19.03.2022 12:47 Ответить
там морські пехотинці, НГУ, Азов - яке призволяще?!
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19.03.2022 15:22 Ответить
Что значит "решила пожертвовать"? Как ты предлагаешь помочь Мариуполю?
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19.03.2022 12:47 Ответить
От Мариуполя скажем до Запорожья или Днепра порядка 100 км. Смерч работает на расстоянии до 120 км. Точки У. Байрактары. Авиация. Ну нельзя же просто отказаться.
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19.03.2022 12:56 Ответить
Вот как раз с авиацией и проблемы. Потому как в Крыму ее больше, чем дофига. У них в Марике полное господство в воздухе. И ничего ты ей не сделаешь, потому что до Крыма достать тебе нечем. К тому же вокруг Марика стоит вражеское ПВО. Чтобы разблокировать Марик, туда нужно дойти танками. Причем не просто дойти, а контролировать территорию. Ракеты здесь погоды не делают. Пока не подавишь авиацию и ПВО, счастья на том направлении не видать.
Никто не отказывается от Мариуполя, но сейчас разблокировать его вряд ли получится.
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19.03.2022 13:10 Ответить
Ті про відстань що пишеш - які 100 км?
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19.03.2022 13:38 Ответить
Сорри , ошибся...
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19.03.2022 15:06 Ответить
В отій відстані основна проблема.
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19.03.2022 15:11 Ответить
Дело нужное и полезное, чтоб "пинать" местных политиков для бОльшей помощи воюющей Украине.
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19.03.2022 12:38 Ответить
Харьков и Мариуполь - прям тоска охватывает...
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19.03.2022 12:52 Ответить
Ця карта занижує в 10-20 разів кількість будівель, що пошкоджено та зруйновано. Вони (Bellingcat) мені відповіли, що це тільки те, що вони в змозі підтвердити на 100%. Але в цьому разі не треба називати карту "Civilian Harm in Ukraine". Бо це створює хибне відчуття, що зруйновано не так багато всього. В Харкові зруйновано 600 житлових будинків та багатоповерхівок. Це не рахуючи адміністративних будівель, дитячих садків, шкіл та всього іншого. А в них на карті всього 70 випадків.
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19.03.2022 17:17 Ответить
 
 