Bellingcat створила інтерактивну карту воєнних злочинів РФ в Україні

На карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню.

Група незалежних журналістів Bellingcat запустила інтерактивну мапу для відстеження ймовірних воєнних злочинів в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Вона доступна за адресою www.bellingcat.com.

В описі зазначено, що на карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню відтоді, як Росія розпочала своє вторгнення в Україну. Відомості зібрані журналістами-розслідувачами Bellingcat.

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"Ми хочемо, щоб це був живий проєкт, який оновлюватиметься доти, доки триває конфлікт", – каже команда проєкту.

Користувачі можуть переглядати інциденти за датою та місцем.