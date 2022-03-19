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Bellingcat створила інтерактивну карту воєнних злочинів РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

карта

На карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню.

Група незалежних журналістів Bellingcat запустила інтерактивну мапу для відстеження ймовірних воєнних злочинів в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Вона доступна за адресою www.bellingcat.com.

В описі зазначено, що на карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню відтоді, як Росія розпочала своє вторгнення в Україну. Відомості зібрані журналістами-розслідувачами Bellingcat.

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"Ми хочемо, щоб це був живий проєкт, який оновлюватиметься доти, доки триває конфлікт", – каже команда проєкту.

Користувачі можуть переглядати інциденти за датою та місцем.
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Топ коментарі
+2
Вот как раз с авиацией и проблемы. Потому как в Крыму ее больше, чем дофига. У них в Марике полное господство в воздухе. И ничего ты ей не сделаешь, потому что до Крыма достать тебе нечем. К тому же вокруг Марика стоит вражеское ПВО. Чтобы разблокировать Марик, туда нужно дойти танками. Причем не просто дойти, а контролировать территорию. Ракеты здесь погоды не делают. Пока не подавишь авиацию и ПВО, счастья на том направлении не видать.
Никто не отказывается от Мариуполя, но сейчас разблокировать его вряд ли получится.
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19.03.2022 13:10
+1
Что значит "решила пожертвовать"? Как ты предлагаешь помочь Мариуполю?
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19.03.2022 12:47
+1
Харьков и Мариуполь - прям тоска охватывает...
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19.03.2022 12:52
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Похоже Мариуполем решили пожертвовать. Вы не представляете, что там происходит. Пол миллионного города больше нет. Трупы лежат просто на улицах, а сколько их в домах, квартирах никто не считает. Люди чувствуют себя брошенными своей властью и уже готовы продать душу дьяволу лишь бы спасти своих детей от голодной смерти, я уже молчу за людей в том числе и детей которые умирают на руках своих родных потому что не могут вколоть им необходимое лекарство. Никакой эвакуации с города нет. Уезжают на свой страх и риск только на своих машинах. Пока укрепляют ПВО вокруг Киева Мариуполь бомбят ежедневно. Не удивляйтесь если люди начнут сдавать азовцев русским. Ещё раз повторяю люди сделают все что бы спасти своих детей от смерти раз Украина решила ими пожертвовать
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19.03.2022 12:38 Відповісти
Я не здивуюсь, не дорікну і зрозумію, якщо населення Маріуполя массово оголосить про перехід міста до ДНР.
Україна їх просто кинула напризволяще. Із своїми громадянами так не роблять.
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19.03.2022 12:47 Відповісти
там морські пехотинці, НГУ, Азов - яке призволяще?!
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19.03.2022 15:22 Відповісти
Что значит "решила пожертвовать"? Как ты предлагаешь помочь Мариуполю?
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19.03.2022 12:47 Відповісти
От Мариуполя скажем до Запорожья или Днепра порядка 100 км. Смерч работает на расстоянии до 120 км. Точки У. Байрактары. Авиация. Ну нельзя же просто отказаться.
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19.03.2022 12:56 Відповісти
Вот как раз с авиацией и проблемы. Потому как в Крыму ее больше, чем дофига. У них в Марике полное господство в воздухе. И ничего ты ей не сделаешь, потому что до Крыма достать тебе нечем. К тому же вокруг Марика стоит вражеское ПВО. Чтобы разблокировать Марик, туда нужно дойти танками. Причем не просто дойти, а контролировать территорию. Ракеты здесь погоды не делают. Пока не подавишь авиацию и ПВО, счастья на том направлении не видать.
Никто не отказывается от Мариуполя, но сейчас разблокировать его вряд ли получится.
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19.03.2022 13:10 Відповісти
Ті про відстань що пишеш - які 100 км?
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19.03.2022 13:38 Відповісти
Сорри , ошибся...
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19.03.2022 15:06 Відповісти
В отій відстані основна проблема.
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19.03.2022 15:11 Відповісти
Дело нужное и полезное, чтоб "пинать" местных политиков для бОльшей помощи воюющей Украине.
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19.03.2022 12:38 Відповісти
Харьков и Мариуполь - прям тоска охватывает...
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19.03.2022 12:52 Відповісти
Ця карта занижує в 10-20 разів кількість будівель, що пошкоджено та зруйновано. Вони (Bellingcat) мені відповіли, що це тільки те, що вони в змозі підтвердити на 100%. Але в цьому разі не треба називати карту "Civilian Harm in Ukraine". Бо це створює хибне відчуття, що зруйновано не так багато всього. В Харкові зруйновано 600 житлових будинків та багатоповерхівок. Це не рахуючи адміністративних будівель, дитячих садків, шкіл та всього іншого. А в них на карті всього 70 випадків.
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19.03.2022 17:17 Відповісти
 
 