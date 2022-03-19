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Bellingcat створила інтерактивну карту воєнних злочинів РФ в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню.
Група незалежних журналістів Bellingcat запустила інтерактивну мапу для відстеження ймовірних воєнних злочинів в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Вона доступна за адресою www.bellingcat.com.
В описі зазначено, що на карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню відтоді, як Росія розпочала своє вторгнення в Україну. Відомості зібрані журналістами-розслідувачами Bellingcat.
"Ми хочемо, щоб це був живий проєкт, який оновлюватиметься доти, доки триває конфлікт", – каже команда проєкту.
Користувачі можуть переглядати інциденти за датою та місцем.
Топ коментарі
+2 Gar
показати весь коментар19.03.2022 13:10
+1 Gar
показати весь коментар19.03.2022 12:47
+1 Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар19.03.2022 12:52
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Україна їх просто кинула напризволяще. Із своїми громадянами так не роблять.
Никто не отказывается от Мариуполя, но сейчас разблокировать его вряд ли получится.